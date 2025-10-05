Правящая партия Грузии одержала победу во всех муниципалитетах

Правящая партия Грузии одержала победу
Правящая партия Грузии одержала победу

Правящая партия Грузии одержала победу во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

Такой результат свидетельствует о доминирующей позиции правящей партии в политической системе Грузии. Подробные результаты выборов будут опубликованы в ближайшее время.

