Правящая партия Грузии одержала победу
Правящая партия Грузии одержала победу во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.
Такой результат свидетельствует о доминирующей позиции правящей партии в политической системе Грузии. Подробные результаты выборов будут опубликованы в ближайшее время.
