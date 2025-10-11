В России предлагают запретить алкоголь в поездах и самолетах

Общественная палата России выступила с инициативой о полном запрете продажи и потребления алкогольных напитков в поездах, самолетах и на круизных лайнерах. Данное предложение в настоящее время обсуждается депутатами Государственной думы.
«Общественная палата предлагает полностью запретить алкоголь в поездах, самолетах и на круизных лайнерах», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что мнения законодателей по этому вопросу разделились. Сторонники запрета приводили аргументы о том, что длительное путешествие в замкнутом пространстве в сочетании с доступностью алкоголя создавало предпосылки для конфликтных ситуаций, что подтверждалось многочисленными случаями дебоширства на борту воздушных судов. По их мнению, подобная мера могла бы способствовать повышению уровня безопасности и комфорта пассажиров.
В то же время звучат и контраргументы, согласно которым, например, речные круизы представляли собой отдельный формат отдыха, где алкогольные напитки являлись неотъемлемой частью сервиса. Также отмечается, что потенциальный нарушитель может употребить алкоголь еще до посадки на борт транспортного средства, что ставит под сомнение эффективность предлагаемых ограничений.
