Водители Югры готовы устроить социальный взрыв

04:01 18 мая 2017 0

Вадим Шувалов начал разбирать проблемы, накопленные его предшественниками, и выяснилось, что требуются решения окружного уровня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут готовится к новой всенародной акции. Автомобили югорчан в скором времени могут украсить наклейки с надписью — «купил квартиру, где парковка». Пока чиновники и полицейские бьются с нерадивыми автовладельцами, игнорирующими ПДД, сами водители намерены протестовать против принятых в регионе нормативов застройки и практики, которую ввели прежние главы города. Корреспонденты «URA.RU» посетили ряд социальных объектов и жилых районов Сургута, своими глазами убедившись, что дефицит парковочных мест в крупнейшем городе Югры превратился в остросоциальную проблему.

Удивительное единодушие в Сургуте: все признают, что с нарушениями правил парковки надо бороться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Только за первые недели мая в Сургуте эвакуировали на штрафстоянку более 400 автомобилей. На улицы города каждый день выезжают сотрудники ДПС в сопровождении эвакуаторов, а по пятницам, в рамках проекта администрации «Чистый город», вместе с полицейскими проводят масштабные рейды чиновники.

Горожане, обсуждая эту ситуацию, призывают проводить такие рейды не раз в неделю, а каждый день. Из-за нарушений автомобилистами правил парковки, люди вынуждены сходить с тротуаров на проезжую часть, а к жилым домам не может проехать спецтехника. Машины эвакуируют в основном после поступления жалоб от жильцов, во дворах которых на тротуарах и в узких проездах местные водители оставляют автомобили.

Примеры повсюду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многие сургутяне просто игнорируют правила парковки, оставляя машины прямо под знаками «Стоянка запрещена. Работает эвакуатор». «Сколько ни построй парковок, найдется инвалид, но моральный. Который заедет на тротуар, чтобы свою тупую голову не застудить в пути из машины до пункта назначения. Поэтому нужно эвакуировать и чаще делать рейды. Пусть их лень и неуважение к окружающим наполняет бюджет», — пишет в социальных сетях Константин Шевченко.

Реакция автомобилистов иная: они предлагают сначала разобраться с причиной проблемы — обеспечить город парковками. «Странно как-то, администрация города при планировании не учитывает реалии на 2017 год, что в каждой семье есть машина. Вопрос вам же, почему муравейники „Сибпромстроя“ не имеют бесплатных парковочных мест!», — пишет Илья Хорошев в популярном паблике.

По документам и внешним признакам, это газон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Справедливости ради, парковочными местами свои жилые дома не обеспечивают практически все застройщики города. У лидера регионального отделения Федерации автолюбителей России Макса Артелина уже три раза эвакуировали автомобиль. «Я согласен, что нарушил правила. Но проблема в том, что мне машину ставить некуда. Просто нет парковочных мест рядом с домом. Предлагают купить за 450 тысяч, но извините, за такие деньги получить просто место, без стен и дверей — я не дурак, чтобы такие деньги отдавать», — комментирует Макс Артелин.

По мнению общественника, администрации стоит максимально жестко отработать этот вопрос с застройщиками. «Надо собрать строителей, и поднять вопрос, а кто подписывает бумаги о приемке объектов. Почему у жилых домов нет парковок, хотя по генплану, я уверен, они есть. Почему на Ленина строили многоуровневый паркинг, а получился торговый центр. Почему втыкают во дворах высотки, прекрасно понимая, что стоянок нет, а теперь и не будет у жителей других домов. Я был недавно в Тюмени, так в некоторых комплексах строят паркинги из расчета одно место на „двушку“ и два места на трехкомнатную квартиру», — рассказывает Макс Артелин.

Даже эвакуация машин не вызывает недовольства автомобилистов. Недовольство вызывает отсутствие парковок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Активисты сейчас обсуждают запуск новой протестной акции. Рабочее название «купил квартиру, где парковка». Как именно общественники будут привлекать внимание властей — пока неизвестно. Не исключено, что это будут наклейки по типу прежних акций «какой мэр — такие дороги», тем более, что и организаторы те же самые.

В администрации города уже приняли ранее решение, что парковки могут быть выведены за пределы придомовых территорий — то есть жителям дадут возможность оставлять автомобили в границах жилых районов, организовывая для этого специальные паркинги. Документ пока не принят.

В мэрии Сургута обсуждают еще один вариант, как можно разгрузить улицы — проект создания платных парковок. У этого предложения также нашлось много критиков, но некоторые горожане поддерживают идею чиновников. «Платные парковки делать надо! Начиная с центральных улиц и постепенно расширяя зоны. 50-70 рублей в час вполне адекватная цифра. В других городах работает, значит и в Сургуте заработает», — пишет Илья Цацко.

От отсутствия парковочных мест страдают не только жители новостроек, но и пациенты горбольницы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пока горожане могут сами повлиять на решение вопроса о создании платных парковок — глава Сургута Вадим Шувалов запустил голосование на своих страницах в социальных сетях, где жители могут высказывать предложения по проекту коммерческих стоянок. Мэр Сургута согласен с горожанами, что одним наказанием давно назревшую проблему припаркованных в неположенных местах автомобилей не решить.

«Пора принимать системные решения. Тем не менее, мы будем и дальше контролировать эвакуацию автомобилей, оставленных под знаком „Стоянка запрещена“, на тротуаре или газоне, до тех пор, пока не добьемся результата. Каждый автовладелец должен понять, что за парковку в непредназначенном для этого месте ему придется заплатить штраф и искать машину на спецстоянке», — считает Вадим Шувалов.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.