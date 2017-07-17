«Скоро трусы с нас снимут!». Екатеринбуржцы рассказали Поклонской все

23:58 17 июля 2017 0

На Урале Наталье Поклонской пришлось выслушать немало интересного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучевые излучатели, мировой заговор и порнография — в понедельник екатеринбуржцы смогли поговорить о самом сокровенном. В город прилетела звезда «Единой России», герой «Крымской весны», депутат Госдумы Наталья Поклонская. Хрупкая девушка ночь провела, участвуя в крестном ходе, посвященном гибели царской семьи, а днем встретилась с избирателями. И общалась с ними пять часов, прервавшись лишь на короткий «антракт» для общения с журналистами и поддержку участников несанкционированного митинга.

Прямо скажем: в наше время не каждый депутат решится сразу после ночной молитвы идти на встречу с избирателями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди прочего обсудили и действительно серьезные темы: нарушения права екатеринбуржцев в Крыму и очередного «борзого» директора завода, не выплачивающего людям зарплату.

Изначально на прием к Наталье Поклонской записалось порядка 40 человек. Уже в день приема пришли еще: на втором часу встречи их количество перевалило за 60 и люди продолжали подходить. Обычно в «Единую Россию» заглядывает гораздо меньше и помещение для депутатской приемной рассчитано на комфортное размещение десятков двух, не больше. А тут: теснота, духота и основная масса пришедших «кому за 50». Обстановка не то, чтобы нервозная, но с характерными особенностями: в основном обсуждают пенсии и ЖКХ, да волнуются, что времени не хватит на всех. «А сколько минут на каждого?», — интересуются перед началом у помощников депутата. Выясняется, что в среднем по плану на каждого выделяется 6 минут — ответ всех устраивает. На мгновение все успокаиваются, но потом собрание едва не оборачивается скандалом.

— У меня юбилей. 75 лет сегодня. А сюда пришла милостыню просить. Буду здесь на полу лежать и просить

— начинает эмоционально делиться с журналистами своей историей одна из просительниц, Тамара Арташева. — У нас УК занимается воровством и коррупцией, они уже два года не платят ветеранам компенсации!

Так совпало, что в это же время организаторы озвучили нормы безопасности на приеме и те тоже не устроили пожилых посетителей.

— Внутрь берите только документы. Сумки оставляйте здесь, — встал у двери один из помощников Натальи Поклонской.

Встреча избирателей с депутатом символично началась с беспокойства о сохранности ценных вещей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я сумку здесь не оставлю! Или зовите охранника, — тут же отреагировала одна из посетительниц. Соседки закивали головами.

— Зачем охранник? Я же здесь стою. Не волнуйтесь: с сумкой все будет впорядке.

— Да мы с таким охранником… вы же отвлекаетесь постоянно! — начала накручивать себя и окружающих возмущавшаяся. — Что за унижение? И так, если бы администрации работали — мы бы сюда не пришли. А так мы отсюда без штанов уйдем. Да что там: с нас трусы скоро снимут!

Ее тут же поддержала Тамара Арташева:

— Я и так бедняк, у меня от пенсии 200 рублей на питание остается. Милостыню пришла просить.

Большинство вопросов к депутату были вполне привычными: ЖКХ, капремонты, пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, волна недовольства быстро начала спадать. Тем более что часть пенсионеров предпочла вспомнить молодость, и примеривалась к обстановке не только с целью излить боль.

Потихоньку все устаканилось. Само общение Натальи Поклонской проходило за закрытыми дверями — еще до начала организаторы предупредили, что хотят дать людям возможность выговориться без журналистов. Запускали лишь время от времени фотографов.

Зато в зале ожидания многие посетители охотно делились своими переживаниями. И вполне серьезные темы тут перемежались с настоящей фантастикой.

Сам прием проходил без журналистов. Чтобы посетителям было легче рассказывать о своих проблемах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я представляю юрлицо, ЗАО «Росспецсталь». Нам администрация Сысертского городского округа выделила земельный участок, а потом размежевала всю землю вокруг и раздала участки физлицам. При этом никакого места для проезда не оставила. Как вести бизнес в этих условиях — мы не знаем, — рассказывает юрист Маргарита Трефилова, демонстрируя бумаги: письма, заключения, ответы горадминистрации.

— Сама я живу в Екатеринбурге, но мы приобрели участок в Севастополе. Купили у украинца, который решил, что не будет там жить. А теперь в администрации Севастополя нам говорят, что еще в годы украинской власти этот участок был приобретен незаконно и хотят у нас его изъять, — рассказывает миловидная женщина лет 30, представившись Юлией.

Тем временем на крыльце приемной царит другая реальность:

Количество желающих записаться на прием все увеличивалось. За тем, чтобы никто не пролез без очереди и все было организованно следили два помощника депутата и сотрудница приемной ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Как на животном опыты проводят! Обстреливают электромагнитными излучателями. И дома обстреливают, и из машин. Больно очень! Это заговор! Издеваются: звонки за меня делают похабные, — жалуется журналистам пенсионерка Лилия Зырянова. На первый взгляд, кстати, выглядящая достаточно респектабельно.

— И что, думаете здесь вам помогут? , — недоумевают коллеги

— Моя задача информацию донести, — уверенно отвечает та.

Среди общего мельтешения гражданских лиц в глаза бросается неожиданная фигура: объемный священник в рясе, из-под которой кокетливо выглядывает золотая цепь в палец толщиной.

— А у вас-то что за проблема, святой отец? — интересуется корреспондент «URA.RU»

— Это личное, — насупившись отвечает тот. К слову, пробыл у Натальи Поклонской недолго — всего пару минут и вышел на вид не слишком довольным.

Каждый посетитель готовился к встрече по своему. Некоторые запасли иконки в помощь. Впрочем, таких было немного — в основном все-таки больше полагались на документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам первых двух часов встречи Наталья Поклонская наконец-то вышла к журналистам. Промежуточный итог: основная часть вопросов посетителей ожидаемо касается ЖХК, тарифов, капремонтов и пенсий. Отметила и историю с севастопольской землей — что не первый раз такое слышит и обязательно постарается разобраться и помочь. Но самым интересным оказывается сообщение об очередном «борзом» директоре.

Как выяснилось: на приеме успел побывать рабочий с Алапаевского машиностроительного завода «Алмаз» — жаловался, что ему не выплатили до сих пор зарплату аж с 2012 года. «Данное обращение теперь у меня на контроле. И он не один такой на этом заводе. Вопрос важный, по подобным фактам надо жестко реагировать», — прокомментировала историю депутат.

Ситуация немного напомнила недавний скандал, разразившийся в области после резких заявлений президента Владимира Путина на ИННОПРОМе, рассказавшего главе региона Евгению Куйвашеву о жалобах рабочих с нижнетагильского завода.

Нашлось место и для федеральных новостей — борьбе депутата с фильмом «Матильда». «Герои этого фильма — это святые православные мученики. Государь и государыня. А главную роль при этом исполняет Рас Айдеген — немецкий порноактер, который до этого снимался исключительно в порнофильмах. И его амплуа переносится на православного святого. А императрица Александра Федоровна в фильме занимается оккультными науками. Сама идея, задумка уже оскорбляет. Поскольку противоречит всем историческим фактам», — заявила Наталья Поклонская.

Митинг православной общественности прошел слишком организованно, чтобы быть стихийным. Зато у журналистов появился интересный повод написать новость про Наталью Поклонскую еще до окончания приема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В это время в фойе развернулся несанкционированный митинг: в фойе прибежало десяток-полтора верующих, которые развернули плакаты на тему необходимости запрета проката «Мватильды» Здесь произошло отступление от сценария: предполагалось, что после общения с журналистами она сразу вернется в приемную, но вместо этого пошла поговорить с протестующими и попозировать на камеры. Выслушала, получила кипу заявлений от 20 тысяч екатеринбуржцев, подписавшихся за запрет фильма — успокоила. Те как-то сразу же и сникли.

Этот же фокус депутат провернула и в фойе, где уже подустали ждать ее внимания избиратели. Пробежалась, по чуть-чуть поговорила с некоторыми, заинтересованно глянула в бумаги.

— А почему вы их без очереди слушаете? У меня тоже проблема, — попыталась возмущаться одна из пенсионерок.

— О, вы устали, наверное, уже, — с искренним сочувствием в голосе отозвалась Наталья Поклонская и обратилась к помощнику, показывая на женщину: сейчас возобновим прием — сразу ко мне, без очереди.

Для большинства посетителей в общем-то требовалось не столько проблемы решить, сколько доброе слово услышать. Во всяком случае такое ощущение возникало, глядя со стороны на общение депутата с избирателями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И действительно женщину пропустили. Депутат лишь еще немного попорхала по залу. И сразу становилось заметно, что большая часть посетителей — это просто поседевшие дети, потерявшиеся во времени и очутившиеся вместо «светлого будущего» в каком-то непонятном им и потому пугающем мире. Но стоит их подбодрить, похвалить, сказать, что они во всем правы и молодцы — и ожесточение уходит, фанатики сворачивают плакаты, некоторые начинают беззаботно улыбаться.

Собственно, никто этого и не скрывал особо: большинство посетителей — пенсионеры, большинство проблем — это не к депутату, а в прокуратуру или администрацию. Но выслушать там некому. Раньше, в прошлом веке, хоть врачу можно было выговориться, сейчас есть депутат, прошагавшая крестный ход вместе со всеми — подходящая замена священника и соцработника в одном лице. Особенно если психолог не по карману.