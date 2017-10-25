Козицын готовит Свердловской области новую достопримечательность

16:01 25 октября 2017 0

Андрей Козицын уже прославил Верхнюю Пышму музеем военной техники. Теперь он создает отдельное автомобильное направление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной Уральская горно-металлургическая компания готовит открытие нового четырехэтажного музея автомобильной техники, который будет претендовать на статус новой достопримечательности всего региона. А в своем профиле станет одним из лучших в стране. «URA.RU» удалось узнать, что это будет за объект и как идут работы по формированию уникальной коллекции.

Музей, который начинал создавать Александр Козицын, а продолжил его брат Андрей, разместится на площади более 10 тысяч квадратных метров в Верхней Пышме. Его можно называть вторым, развивающим идею музея военной техники. Но это несправедливо: автоколлекция уникальна и по своему значению не уступает милитаристской.

Рабочие цеха реставрации трудятся в две смены Фото: Анна Майорова © URA.RU

В помещениях посетителям будет представлено более 500 легковых автомобилей. Принципиальная позиция создателей: гости музея смогут увидеть полную линейку советского автопрома — все, что выпускалось с автоконвейеров СССР.

Специальная техника и грузовые машины будут выставлены на открытой площадке. Почти все они будут на ходу: сейчас как раз ведутся работы по восстановлению новых экспонатов.

Раньше их реставрировали в одном помещении с танками, гаубицами и бронетранспортерами: военные экспонаты были в приоритете. Музею военной техники уделялось первостепенное внимание, и как результат, он стал частью обязательной программы любого туриста. И обывателя, и VIP. За последнее время его осмотрели вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, министр культуры РФ Владимир Мединский, президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Новый цех реставрации УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам начальника автотранспортного управления ОАО «Уралэлектромедь» Фарита Хафизова, при соседстве с военной техникой была возможность одновременно реставрировать не больше десяти машин. Сейчас экспозиция автомузея насчитывает порядка 250 экспонатов. Они теснятся в здании на территории предприятия. Новые экспонаты туда уже попросту не входят. Поэтому руководство УГМК решило построить новый выставочный центр. А реставраторам отдали здание бывшего цеха централизованного ремонта площадью 2,6 тыс. кв. метров.

«Теперь одновременно мы можем реставрировать 25 единиц техники. Набрали почти 50 новых сотрудников. Закупили новое оборудование.

Планка поднята до такой степени, что любой экспонат должен заводиться и ехать, — говорит Хафизов. — Мы технологически не уступаем мастерским московского Музея техники Вадима Задорожного (насчитывает более 1000 экспонатов)».

Советский автобус ЛАЗ-695Н. Точнее то, что от него осталось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Те, кто посещал автомузей УГМК, видел, как сотни машин стоят в несколько рядов и сверкают наполированным кузовом. Легендарные «Чайки», «Волги», «Газы», «Паккарды», «Форды» и так далее. Ощущение, будто они сошли с конвейера не 50-70 лет назад, а только вчера.

На реставрацию одного образца в среднем уходит от двух до четырех месяцев. «Но и в это время иногда не укладываемся. Бывает, поступает к нам автомобиль. Снаружи, вроде, состояние нормальное, начинаем разбирать — хватаемся за голову, — говорит начальник автотранспортного управления. — Часто бывает так, что чертежей к реставрируемым машинам найти не удается. В таком случае пытаемся воссоздать детали по архивным фотографиям или ищем аналогичные образцы техники в коллекциях других музеев. Едем, снимаем мерки».

Станислав Чуркин может часами говорить об экспонатах музея Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин цену самого дорогого автомобиля, представленного в экспозиции, не назвал. По его словам, такое приобретение еще впереди — ближе к открытию музея: «Это бронеавтомобили первых лиц государства. Сталина, Хрущева, Брежнева». Что касается самой редкой машины в имеющейся экспозиции, то это ЗИС-110П-фаэтон. «Таких было выпущено всего две единицы. И одна из них — у нас», — говорит директор.

— Машину Владимира Путина хотели бы в коллекцию?

— Концепция нашего музея: автомобили до 1991 года. Поэтому машину Путина мы бы не взяли. Нам два броневика Ельцина сейчас предлагают. Отказываемся.

1/9 ГАЗ-52, который был предназначен для работы в химически зараженных зонах, уже готов выставляться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чуркин мечтает воссоздать копию российского автомобиля «Руссо-Балт», который выпускался при Николае II. «Было множество модификаций, но до наших дней дожил только один. Он сейчас находится в политехническом музее в Москве. Хотим съездить туда, обмерить со всех сторон. Хотелось бы, чтобы такая же машина стояла у нас в музее», — говорит директор.

По словам директора свердловского Центра развития туризма Эльмиры Тукановой,

музей УГМК входит в топ-10 самых посещаемых туристами мест в Свердловской области. «Интерес к нему очень высокий. Открытие нового объекта — музея автотехники — конечно, повысит внимание со стороны туристов», — считает директор.

Ее поддерживает представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, который отмечает большой интерес к музею со стороны иностранцев. «Я часто рекомендую экспозицию УГМК всем приезжающим к нам делегациям. Не так давно был там вместе с чехами. Все наши генконсульства побывали там неоднократно. Всегда оставались в восторге. Это действительно одна из главных точек притяжения для зарубежных гостей, — считает Харлов.