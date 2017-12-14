Два мэра так активно делят село УГМК, что один готов съесть другого

03:24 14 декабря 2017 0

Андрей Козицын (слева) — желанный гость для любого муниципалитета. Верхнюю Пышму он превратил в город-сад: кто откажется от такого партнера? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители Арамиля обсуждают вопрос об организации референдума о присоединении к своему муниципалитету села Патруши. Сегодня этот населенный пункт относится к соседнему Сысертскому городскому округу. В нем расположено одно из богатейших аграрных предприятий региона — входящее в структуры УГМК ЗАО «Агрофирма „Патруши“». Попытки местных властей завладеть прибыльными землями и получить крупного налогоплательщика может закончиться для муниципалитета печально. В наказание его присоединят к Сысерти или Екатеринбургу.

Вопрос о расширении границ Арамиля поднимался еще в 2016 году. Тогда местные власти планировали разработать поправки к генплану округа, предусматривающие присоединение к нему новых территорий. Руководители города в неофициальных разговорах сетовали, что существующие границы ограничивают возможности развития города.

Дмитрий Нисковских готов поглотить Арамиль, чтобы не отдавать Патруши Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второе дыхание эта идея получила осенью 2017 года, когда на областном уровне началось обсуждение поправок к законопроекту о местных референдумах. Подключившиеся к нему руководители мэрии Арамиля заявили о готовности вынести на всенародный плебисцит вопрос о возвращении контроля над когда-то входившими в состав городского округа Патрушами. Незаметно для всех эта идея перестала быть теоретической и вышла в практическую плоскость. Она была презентована как областным властям, так и мэру соседней Сысерти Дмитрию Нисковских.

«Я слышал, что у руководства Арамиля есть такая инициатива», — подтвердил «URA.RU» Дмитрий Нисковских. «Я уверен, что передел земли — не самая приоритетная задача на данный момент. Даже не вижу смысла начинать диалог на эту тему. У нас есть много гораздо более важных вопросов, не требующих отлагательства. Это модернизация ЖКХ, строительство дорог, социальной сферы и многие другие».

Алексей Свалов (справа) не дает оценок планам ни одного, ни другого главы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее, Нисковских уже знает, чем ответит на попытки соседей претендовать на подконтрольную ему территорию: «В свое время Арамиль входил в Сысертский район. И более рационально с точки зрения бюджетных средств было бы присоединить ее обратно к Сысерти. У нас общая инфраструктура — дорожная, коммунальная, водные запасы. Укрупнение территории позволит сэкономить административные расходы на содержание чиновничьего аппарата».

Мэр Сысерти подчеркнул, что пока официально не выступал с идеей о поглощении соседнего города. Но пообещал, что выскажет ее, если у него спросят по этому поводу мнение. А пока он ведет с руководством УГМК активные переговоры о реализации в Патрушах новых больших инвестиционных проектов. Среди них — строительство ледового комплекса, новых дорог, малоэтажная застройка. Не исключено, что от села будет оборудован отдельный въезд на ЕКАД. Все проекты будут зафиксированы в проекте генерального плана Патрушей на 2018—2023 годы, который планируется утвердить в следующем году.

Однако события могут пойти и совершенно по другому сценарию. Несколько независимых источников не исключили, что в случае обострения отношений между двумя муниципалитетами на областном уровне может быть поднят вопрос о присоединении Арамильского городского округа либо его части к Екатеринбургу.

«Периодически такая возможность рассматривается. Но лишь на уровне разговоров. Никто никаких шагов в этом направлении не предпринимает. Но в рамках проектов по созданию и развитию „Большого Екатеринбурга“ могут предпринять», — считает представитель областной власти. Он считает, что любая значимая перенарезка и слияние муниципалитетов в настоящее время могут создать опасный прецедент, который могут использовать в своих целях другие мэры.

Поддержка Владимиром Тунгусовым одного из мэров обеспечивает ему (мэру) продолжительную карьеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Арамиля Виталий Никитенко заявил «URA.RU», что не считает вопрос о присоединении Патрушей актуальным: «Не время сейчас. Есть много других целей и задач. Что у Нисковских, что у меня — тяжелые хозяйства, с которыми надо работать и работать». Версию о присоединении Арамиля к Екатеринбургу он назвал «не стоящими обсуждения слухами».

Близко знающий градоначальника источник уверен, что о наложении санкций о Никитенко и тем более об отставке за его спорную инициативу речи не пойдет. Он стал одним из главных лиц в урегулировании недавнего политического кризиса в Сысерти, временно возглавив в самый тяжелый для городского округа момент местное отделение «Единой России». Он хорошо знаком с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым. «Хотя бы по этим причинам он заслужил лояльное отношение к себе».

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов воздержался от комментариев: «Официальных инициатив и процедур по указанным вами вопросам нет. А слухи мы не комментируем».

Представитель администрации губернатора, в свою очередь, подчеркнул: «Отрезать территории от одного муниципалитета в пользу другого точно никто не даст. Муниципалитетам поставлены задачи по стратегическому развитию, которые они должны защищать». Он отметил, что дальнейшие перспективы Арамиля нужно рассматривать в контексте развития Екатеринбургской агломерации.