Свердловского мэра с зарплатой 70 тыс рублей оштрафовали на 500 тыс

12:10 12 января 2018 10

Свердловским мэрам будет не на что кормить семью Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Наступивший 2018 год принес главам ряда свердловских муниципалитетов неприятную неожиданность. Областные власти по представлению прокуратуры готовятся выписать им штрафы за нарушение закона о госзакупках (ФЗ-44). Несущественные бюрократические ошибки обойдутся им в суммы, многократно превышающие их месячные зарплаты. Некоторые муниципальные чиновники уже пишут заявления об отставке. На местах боятся, что им на смену придут казнокрады.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник,

рекордное наказание по итогам 2017 года получит глава Верхнего Тагила Сергей Калинин. Ему придется перечислить в бюджет из собственной зарплаты и личных накоплений порядка 500 тысяч рублей.

Эта сумма накопилась после оформления против него нескольких административных дел о нарушении порядка проведения тендеров. По имеющимся данным, официальная зарплата Калинина — 50-70 тысяч рублей. То есть ему будет необходимо более полугода отдавать все официальные доходы на погашение штрафа.

Коллеги Сергея Калинина уверены, что он пострадал необоснованно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сергей Калинин — честный хороший глава, который ради Верхнего Тагила в лепешку готов расшибиться. Но исполнение ФЗ-44 требует особых навыков, специальной компетенции, создания специальных отделов. Мелких ошибок при этом не избежать. Получается так, что за сэкономленные миллионы мэру никто спасибо не скажет, а за положенную не в ту стопку бумагу оставят без средств к существованию», — говорит представитель муниципалитета. По его словам, узнав о неподъемном штрафе, Калинин принял решение подать в отставку. Дозвониться до главы Верхнего Тагила не удалось. Он не брал трубку.

На втором месте — глава Нижней Салды Елена Матвеева, которой грозит штраф в размере 155 тысяч рублей. Она провинилась в том, что с шестидневным опозданием выложила в открытом доступе отчет о проведенных торгах.

«У меня известие о штрафе, в два раза превышающем мою зарплату (мэр города ежемесячно получает на руки 80 тысяч рублей), вызвало шок. Оно демотивировало меня.

Да, работать по этому закону сложно. Мы учимся и все равно ошибаемся. У нас нет сметчиков, которые могут досконально проверять всю документацию, уже два года нет даже системных администраторов, которые могли бы обеспечивать бесперебойное функционирование необходимых программ. Наши ошибки не приносят какого-то ущерба государству, подрядчику или кому-то еще. Наказание за них должно быть адекватным», — заявила «URA.RU» Матвеева.

Елене Матвеевой готовы помочь ее коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам представителей местной власти, подчиненные Матвеевой предложили ей часть собственных премий и зарплаты, чтобы глава города погасила штраф и продолжила работать на своем посту. Достойной замены чиновнице они не видят.

Другой известный мэр сообщил, что наказание получат порядка десяти других его коллег. Но большинство из наказанных предпочитает об этом не распространяться. По неофициальной информации, в числе последних избранный всего два месяца назад главой Алапаевска Сергей Беспалов. Сам мэр информацию об административном наказании опровергает. «Лично мне штраф пока не выписывали», — пояснил он корреспонденту «URA.RU».

Однако есть вероятность, что главе все-таки придется расплачиваться из собственного кармана за действия предшественников: «Плановая проверка минфина выявила, что в 2015—2016 годах администрация города нецелевым образом потратила 600 тысяч рублей на постройку детского сада. Где-то из-за желания что-то улучшить (не тот материал использовали), где-то вместо одних окон другие поставили. Но нам напомнили, что все надо делать по проекту. До 25 февраля мы должны эти деньги вернуть в бюджет. Уверен, что вернем. Если не сделаем этого, то на меня как на главу наложат санкции. Насколько я знаю, в других городах вообще по несколько миллионов „нецелевки“ нашли»

Александр Устинов создал для работы с госзакупками отдельное учреждение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

От штрафов не смогли уберечься даже высокопоставленные чиновники образцовых городов. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов пояснил, что несколько лет назад в его муниципалитете было создано МКУ «Управление муниципального заказа». Учреждение централизовало все закупки, реализовало единый подход к исполнению 44-ФЗ. Его сотрудники отвечают за размещение материалов на торговых площадках, отслеживают происходящие на них события. Благодаря деятельности МКУ местным властям удалось улучшить все показатели эффективности проведения закупок.

Тем не менее руководитель отдела капстроительства все-же получил взыскание в размере 50 тысяч рублей. «Мы вынуждены были не ждать предусмотренные планом закупок 10 дней и отторговали один объект. Мы заведомо пошли на это. Был летний период, и работы надо было оперативно завершать. Мы понимали уровень ответственности, что на должностное лицо наложат штраф. Но это исключение, — пояснил мэр. — Мы не обсуждаем правильность закона. Мы исполнительная власть, мы его исполняем».

Глава Верхотурья Алексей Лиханов пояснил, что знает о назначении многим его коллегам административных наказаний. Сам он был избран на пост мэра всего месяц назад и в поле зрения ревизоров не попал. Но, работая до этого на посту спикера гордумы, все-таки становился фигурантом административного дела: «Я получал штраф в размере 15 тысяч за несвоевременное размещение на сайте графика закупок. Пока размещения не было, мы заключили договор с „Ростелекомом“ на оказание услуг телефонной связи, понимая, что у нас никто другой услуги проводной телефонной связи не оказывает. Именно поэтому я потом отсудил эту сумму».

Алексей Лиханов уверен, что причина проблемы — в несовершенстве федерального законодательства Фото: Владимир Жабриков

По мнению Лиханова, проблема заключается в неадекватности установленных Госдумой наказаний за нарушение этого закона: «Для Москвы такие штрафы приемлемы. А для периферии, где главы при зарплате 90 тысяч рублей пашут при плотном графике, — непосильны».

Пожелавший остаться неназванным мэр другого города предупредил, что неадекватные штрафы могут привести к массовым отставкам мэров: «А ведь вместо нас могут прийти люди, предпочитающие распиливать бюджет, а не биться за интересы родного города. И именно из распиленных сумм они будут оплачивать наложенные наказания».

В минфине Свердловской области пояснили, что у ведомства нет полномочий самостоятельно проверять муниципалитеты — представители ведомства привлекаются прокуратурой в ходе проверок только в качестве экспертов. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова добавила, что прокуратура по итогам проверок выносит постановление о возбуждении административного дела, на основании которых уполномоченный орган (минфин, управление ФАС и другие) назначает штраф соответствующему должностному лицу. При принятии решения уполномоченный орган руководствуется минимальными и максимальными возможными суммами штрафов, установленными федеральным законом.