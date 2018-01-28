Запреты Олимпийского комитета в Корее сыграют на руку россиянам

21:23 28 января 2018 3

МОК разработал для россиян правила поведения на Олимпиаде Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российское спортивное сообщество оказалось шокировано решением МОК ввести для спортсменов из РФ специальные правила поведения на Олимпиаде-2018. Запрет на использование триколора в соцсетях и на участие в мероприятиях, где звучит российский гимн — все эти ограничения направлены на то, чтобы ослабить российскую сборную, считают собеседники «URA.RU». При этом специалисты не исключают, что решение МОК может привести к обратному эффекту.

По словам конькобежца, олимпийского чемпиона 1984 года Сергея Фокичева, новые правила, установленные МОКом для россиян — это попытка развалить олимпийское движение в стране. Прославленный спортсмен уверен, что Международный олимпийский комитет превратился в закрытый клуб, который теперь может исключать спортсменов по надуманным причинам. «Даже если спортсмен отобрался на Олимпиаду, ему всегда могут сказать: „Мы тебя не приглашали“. Именно поэтому письма на имя главы МОК Томаса Баха, которые пишут российские олимпийцы Устюгов и Шипулин, остаются без ответа», — отметил собеседник «URA.RU».

Конькобежец полагает, что за отстранением россиян могут стоять вполне конкретные силы. В частности, бывший министр спорта Франции Валери Фурнийрон. «Им точно не хочется иметь в конкурентах сильную российскую команду, а под это желание могут подкладываться и другие мотивы — санкционные и политические», — отмечает Фокичев.

Олимпиец также подчеркнул, что специальные правила поведения для россиян на Играх дополнительно скажутся на психическом состоянии спортсменов. Советский спортсмен считает, что из сложившейся ситуации российской сборной необходимо «выжать максимум». Соревнования в Пхенчхане — шанс для молодых спортсменов, способных заменить дисквалифицированных лидеров, уверен конькобежец.

С оценкой Фокичева согласна двукратная чемпионка Европы, скелетонистка Елена Никитина, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх. По словам спортсменки, МОК стремится «добить» россиян, которые и так отправятся в Южную Корею под нейтральным флагом. «Все российские спортсмены в шоке от такого решения МОК. Ощущение, что сейчас они пытаются растоптать и унизить до конца всех, кто поедет на Игры. Ребятам придется постоянно держать в голове ограничение по использованию социальных сетей, убрать из гардероба любые вещи с трикоролом или гербом».

Спортсменка надеется, что решение олимпийского комитета может сыграть на руку сборной. «Будут злее выходить на старт», — отметила Никитина в беседе с корреспондентом.

На странности в списке правил, подготовленных МОК для россиян, обратил внимание и основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков. По мнению спортивного агента, самым опасным положением станет пункт о запрете на символику РФ в соцсетях — российские спортсмены рискуют лишиться медалей, даже не подозревая об этом. «Представьте ситуацию, когда родные спортсменов решат разместить радостное сообщение в соцсетях, а спортсмену даже нельзя репостить его, поскольку в тексте или фото будет содержаться национальная идентификация. Это жесть. Ребятам придется, скрепя зубами, контролировать свои эмоции», — добавил собеседник.

Эксперт обратил внимание на слабую работу российских спортивных чиновников в вопросе защиты олимпийцев.

«Я немного знаю Томаса Баха — он вертится как уж на сковородке. С позиции МОК, Россия в последние три года идет в отказ от соблюдения правил, при этом постоянно меняя линию поведения. Ситуация, при которой в олимпийской деревне не будет российского флага — это не позор наших спортсменов или МОК, это позор российских чиновников», — уверен Митьков.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников ранее в своем профиле в «Фейсбуке» сообщил о решении Олимпийского комитета России не открывать в Пхенчхане «Русский дом» — лаунж, который ОКР традиционно создавал на всех Олимпиадах для поддержки выступающих там спортсменов: «Это могло быть последнее прибежище нейтральных спортсменов из России, которые хоть там чувствовали себя российскими спортсменами. На родные флаги хоть одним бы глазком глядели. Было бы где, может, победу отпраздновать. Ничего этого не будет.

А это было то, чего никто ведь не запрещал. Да это то, что хоть в лепешку расшибись, а надо было сделать.И этого не смогли. Нет флага. Нет гимна. Нет дома. Нет страны. И это именно так называется».