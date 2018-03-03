Путин сделал неожиданные признания на медиафоруме ОНФ

00:09 03 марта 2018 0

Президент рассказал, в чем сила России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин встретился с журналистами со всей России. Президент посетил медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проходит с 28 февраля в Калининграде. Его пятый год организует Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Тон встречи был задан посланием президента федеральному собранию, которое Путин зачитал накануне в Москве. Участников форума в тот день собрали на «стратегическую сессию». Она называлась «Россия, устремленная в будущее». Сначала региональным журналистам в прямом эфире показали речь президента, а после, федеральные эксперты объясняли собравшимся «что именно Путин имел в виду». Основные месседжи послания разъяснили участникам председатель правления «Фонда развития гражданского общества» Константин Костин, глава ВЦИОМ Валерий Федоров и президент экспертного фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Видимо этого часа политинформации оказалось не достаточно, потому что к вечеру пятницы у журналистов все-таки остались вопросы по установкам данным президентом.

500 журналистов собрались в Калининграде на Медиафорум ОНФ. Каждый подготовил вопрос президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первой слово взяла сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева. Она заявила, что «фронтовики» приняли послание как призыв к действию. Тимофеева спросила, когда в регионах восстановят медицинскую инфраструктуру, которую организации было предписано мониторить. Президент тут же ответил, что правительство уже приняло решение увеличить финансирование здравоохранения. Два с половиной миллиарда рублей федеральный центр перечислит на медицинский транспорт в регионах, 1,2 млрд рублей — на возвращение фельдшерских станций в дальние поселения, еще дополнительные средства уйдут на подготовку и переквалификацию кадров. «Чтобы медицина стала доступна в тех населенных пунктах, которые несправедливо оказались забыты», — уточнил Путин. На этом медицинский блок вопросов не закончился.

«Я журналист, но также мама», — неожиданно начала свой вопрос ставропольская журналистка (и этим задала рефрен всей встрече, потому что каждый последующий рассказывал Путину о количестве детей в своей семье, а кто-то даже пообещал и дальше повышать демографию в стране). В итоге, молодая мама-журналистка из Ставрополья пожаловалась на неудобства инфраструктуры в региональных поликлиниках. После, ее коллега из Дагестана подняла вопрос о профилактике заболеваний и напомнила о советской практике обязательной диспансеризации. Путин согласился с этим, но также отметил успешные проекты Минздрава.

«У нас есть хорошие примеры, например, центр Димы Рогачева [национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева]. Это шикарный центр. Врачи получают там почти стопроцентный положительный результат.

Он уже есть, мы этого добились, значит, мы можем!», — ободряюще заявил Путин.

От медицины перешли к селу. Журналистка из Краснодара поинтересовалась, вырастит ли финансирование выделенное аграриям на переработку зерна. Президент ответил, что такие планы есть, и тут же провел аналогию со второй частью своего послания, загадочно произнес: «Мы стали первыми в мире по экспорту пшеницы — это такая же фантастика, как и оружие, о котором я вчера говорил».

Тимофеева перехватила тему вооружения, отметив, что все с замиранием сердца смотрели видео «где ракеты и так, и так летали». «Гордость берет», — резюмировала Тимофеева. Последовал следующий вопрос — возможно ли применить все продемонстрированные накануне военные технологии на улучшение качества жизни россиян.

«Мы все читали книгу „Гиперболоид инженера Гарина“, и вот у нас появился лазер. Фантастика, конечно!», — заявил президент не сдерживая восторг, и резюмировал: «Конечно, эти технологии можно будет использовать и в другом качестве!»

Первый замглавы АП Сергей Кириенко сообщил, что предложения прозвучавшие на встрече могут превратиться в реальные поручения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Корреспондент из Алтайского края спросил о другом пункте послания — о создании многофункциональных культурных центров по всей стране. Его интересовало, где они откроются в первую очередь. Путин сказал, что после Владивостока, этот уникальный проект скорее всего примет Калининград: «Это анклавный регион, и здесь нужно сделать людям более доступной нашу культуру и искусство». Обязательно, по мнению президента, такие центры должны появиться в Сибири. По его словам, конкретные города для этого проекта выберут сами россияне.

Вспомнили журналисты и о том, что в стране нужно развивать социальные лифты: предлагали вернуть советскую систему научно-производственных комбинатов, а проект «Россия — страна возможностей» сделать институтом по работе с кадрами.

Путин аккуратно напомнил, что в советское время кадровая система была замкнутая на КПСС, а в наше время она должна быть не политизированной.

«Очень важно, чтобы не по звонку отбирали кадры, а по личным и деловым качествам», — пояснил он и похвалил финалистов конкурса «Лидеры России», организованным РАНХиГС и администрацией президента в конце 2017 года. Он также отметил, что некоторых победителей «готовы пригласить и в правительство, и в региональные структуры, и в государственные предприятия».

Сразу два вопроса коснулись Челябинска. Первый — экологический. Президенту пожаловались на то, что крупные предприятия включают дорогостоящие фильтры только перед его визитом в город, в остальное время жителям города нечем дышать. Путин обещал с этим разобраться. Второй вопрос из Челябинска был о том, когда станет ясно, примет ли город саммит ШОС или нет? Путин коротко и с улыбкой пообещал: «Скоро».

Владимир Путин признался, что умеет готовить очень вкусный салат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После перешли к блицу. Путину задавали короткие вопросы от участников форума, а он максимально быстро отвечал. Так, собравшиеся узнали, что президент верит в народные приметы, делает зарядку по утрам и умеет готовить вкусный салат.

— Что для вас лучший отдых?

— Смена деятельности.

— Гуляли ли вы когда-нибудь неузнанным по городу?

— Да, — неожиданно признался президент.

— Какое событие в истории нашей страны, вы бы хотели изменить?

— Развал СССР. [В зале раздались негромкие аплодисменты.]

— Что главное в жизни?

— Результат.

— В чем сила России?

— В людях, — улыбнулся Путин под всеобщие овации. На этом встреча закончилась. Участники форума стали шумно покидать зал, а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выйдя к журналистам, заявил, что все услышанные от президента тезисы на форуме в ближайшее время станут поручениями для кабмина.

— Вот так правильные вопросы журналистов дают реальные плоды, — восхищенно сказала одна из участниц форума своей коллеге и направилась к выходу.