Челябинский губернатор проголосовал в секретном месте

11:46 18 марта 2018 0

Челябинский губернатор Борис Дубровский после голосования отправился на концерт «Крымская весна» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы президента в Челябинске начались с интриги: место голосования челябинского губернатора Бориса Дубровского держалось в секрете. Его пресс-служба объясняла это соображениями безопасности. Даже журналистам из губернаторского пула было предложено прийти к 9.20 в резиденцию, чтобы поехать за главой региона. «Борис Дубровский взял открепительное. Мы не знаем, где он захочет проголосовать», — говорили в пресс-службе губернатора.

Во все предыдущие годы Борис Дубровский голосовал в помещении медакадемии. Исключение было только одно — его первый поход на выборы в качестве врио главы региона в 2014 году. Тогда он приехал в филиал лицея 11 рядом с улицей Лесопарковой, где расположена губернаторская резиденция. Голосование запомнилось акцией воспитанников соседней спортшколы по футболу, которые вышли к Борису Дубровскому в футболках с надписью «Олигарх, верни нам футбольное поле». В то время шел спор за земельный участок рядом со спортшколой. Врио губернатора прошел с детьми к футбольному полю, поговорил с родителями спортсменов. Проблема решилась в пользу детей. Но с тех пор, видимо во избежание подобных незапланированных инцидентов, информация о месте голосования Бориса Дубровского держится в секрете, несмотря на то, что он каждый раз приезжает в медакадемию.

Из-за инцидента 4-летней давности место голосования губернатора держится в секрете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На самом участке с самого открытия готовились к приезду губернатора. Сотрудники ГИБДД дежурили на парковке. На входе срезу за рамкой металлоискателя установили брендированную рамку регионального конкурса фотографий «Челвыбор». Организаторы анонсировали, что среди участников будут разыграны 63 приза — это смартфоны Apple Iphone 8, планшетные компьютеры Apple Ipad, часы Apple watch 3 series, игровые приставки Sony PS4, видеокамеры GoPro 4, велосипеды и гироскутеры.

Председатель участкового избиркома Ирина Анфимова показала журналистам два КОИБа, считывающих информацию с бюллетеней, запасную стационарную урну и два ящика для выездного голосования. По ее словам, на 09.30 уже проголосовало почти 10% избирателей — 140 человек из 1550, прикрепленных к ее участку.

Своих наблюдателей в эту комиссию делегировали только три структуры — штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, штаб кандидата в президенты Григория Явлинского и Общественная палата Челябинской области. Все трое наблюдателей заявили, что никаких инцидентов не было.

Незадолго до Бориса Дубровского на участок приехал его «политический» заместитель Евгений Голицын. «Я проголосовал на своем участке, приехал просто посмотреть, как голосует шеф», — сказал он.

1/4 Наблюдатели заявили, что нарушений нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Борис Дубровский прибыл чуть раньше, чем планировалось, в 09.50. Поздоровавшись с ожидавшими его чиновниками, губернатор проследовал к ожидавшей его сотруднице УИК, молодой блондинке. Девушка попросила паспорт. Глава региона расстегнул куртку, чтобы достать документ из внутреннего кармана. Оказалось, что Борис Дубровский в рабочей одежде — в рубашке и галстуке.

Пока журналисты выстраивались у КОИБов, глава региона зашел в кабинку и поставил галочку, после чего чуть не бросил бюллетень в расположенную рядом запасную стационарную урну. Председатель участковой избирательной комиссии вовремя остановил его и показал, куда и как кладут бюллетени.

1/5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В комментарии челябинским журналистам Борис Дубровский заметил, что у него праздничное настроение, потому что 18 марта сразу два замечательных события. «Сегодня же и выборы и концерт „Крымская весна“. Поэтому настроение праздничное, весеннее», — сказал он и отправился на выход. Журналисты не успели спросить его о главном — решении президента о проведении саммита ШОС в 2020 году в Челябинске. К этому форуму планируется серьезно преобразить город — построить новый аэропорт, отели, конгресс-холл, набережную реки Миасс, доделать автомобильную развязку.

По пути к выходу Бориса Дубровского остановил один из фотографов и сделал селфи. А уже у выхода волонтер попросил сфотографироваться у рамки конкурса «Челвыбор». Губернатор встал снаружи рамки. Его попросили обойти ее. Но глава региона не стал этого делать. «Во внутрь не хочу, я очень свободолюбивый. Все, поддержал молодежь? Тогда пошел», — сказал глава региона и проследовал в машину. Сегодня Борис Дубровский еще намерен выступить с речью на концерте «Крымская весна», который проходит в центре города, на пешеходной Кировке.