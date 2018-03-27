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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
21:24  27 марта 2018 0

Евгений Ройзман показал своих сторонников. Письмо в защиту сохранения его должности подписали лишь 10 депутатов

Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга» от журнала «ЕКБ.Собака.ru». Церемония награждения, ройзман евгений
Евгения Ройзмана поддержало всего 10 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Законодательное собрание Свердловской области поступило письмо депутатов Екатеринбургской гордумы с призывом сохранить прямые всенародные выборы мэра областного центра.

Под ним, помимо главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подписалось 10 из 36 городских депутатов: Дмитрий Головин, Константин Киселев, Илья Лобов, Александр Караваев, Антон Швалев, Эдуард Мансуров, Сергей Ковальковский, Михаил Гаранин, Анатолий Шарапов и Олег Хабибуллин.

Они считают, что «объективных экономических и социальных оснований для отказа от выборов высшего должностного лица муниципального образования „город Екатеринбург“ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании не существует».

Ряд других екатеринбургских депутатов высказал иное мнение. В частности, Григорий Вихарев воздержался при голосовании за включение в повестку дня проходившего 20 марта заседания гордумы вопроса о направлении данного письма в Заксобрание.

«В регионе должен быть один хозяин. Плохо, когда их два. Вдвойне плохо, когда их мнения входят в диссонанс друг к другу. Особенно когда это такие разные яркие личности, как у нас сейчас в городе и в области [Евгений Ройзман и губернатор Евгений Куйвашев]. Все-таки хозяин должен быть один. Тогда и город, и область будут принимать большее количество правильных решений, что положительно скажется на жизни горожан», — заявил Григорий Вихарев корреспонденту «URA.RU».

Как ранее сообщало «URA.RU», законопроект свердловского губернатора Евгения Куйвашева о введении в Екатеринбурге так называемой «советской» системы избрания мэра (на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов) будет рассмотрен Заксобранием 3 апреля.

Константин Джултаев
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