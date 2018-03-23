Теперь выборы мэра Екатеринбурга оставят. Автор близок «области»

16:27 23 марта 2018 0

Вячеслав Вегнер неожиданно стал сторонником всенародных выборов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Второй день подряд свердловские политики взбудоражены неожиданными новостями о ходе избирательной реформы в Екатеринбурге. Темой вчерашнего дня стал отказ губернатора вносить в Заксобрание обсуждавшийся до этого почти год законопроект о снижении числа депутатов-партсписочников в гордуме с 18 до 10 человек — схема проведения кампании в 2018 году останется прежней.

Глава региона предложил депутатам лишь отменить всенародные выборы мэра, введя так называемую «советскую схему» (избрание главы на заседании гордумы из числа предложенных спец комиссией кандидатов). Однако уже сегодня утром депутат Вячеслав Вегнер внес в Заксобрание альтернативный законопроект, возвращающий общегородское голосование. Этот шаг парламентария при определенных условиях может привести к снятию с повестки губернаторского законопроекта и отсрочке реформы как минимум на месяц.

Учитывая, что Вегнер считается одним из наиболее приближенных к первому заместителю губернатора Владимиру Тунгусову депутатом, происходящее не укладывается в головах многих VIP.

«Все окончательно запутаны и дезориентированы. Идет какая-то большая политическая игра, смысла которой почти никто не понимает», — пояснил «URA.RU» известный свердловский политик.

Как сообщил «URA.RU» проработавший много лет в Заксобрании юрист, технология внесения альтернативных законопроектов была в свое время разработана и активно применялась бывшим оппозиционным депутатом Георгием Перским. Применяя ее, он смог остановить обсуждение ряда важнейших вопросов. В том числе — поправок к Уставу региона.

Вячеслав Вегнер использовал технологию Георгия Перского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперт подчеркивает, что документ Вегнера исполнен в заложенных Георгием Перским традициях. Он внесен в последний разрешенный регламентом день. Если председатель Заксобрания Людмила Бабушкина примет альтернативный законопроект к рассмотрению, то с этого момента инициатива Вегнера должна будет рассматриваться только совместно с губернаторским законопроектом. Какой из документов поддержат при этом депутаты — продвигаемый по линии главы региона Евгения Куйвашева либо через окружение его первого заместителя Владимира Тунгусова — большой вопрос.

Источник «URA.RU» в свердловском парламенте сообщил, что ряд депутатов сейчас активно ищут причины для непринятия альтернативного законопроекта к рассмотрению. Людмила Бабушкина в разговоре с корреспондентом агентства дала понять, что не видит поводов для этого: «Главным критерием для принятия такого решения является соблюдение сроков внесения, наличие положительных заключений экспертных структур, положительное решение регламентной комиссии… Но законопроект Вегнера во многом повторяет нормы, действующие в настоящий момент. И вопросов не было ни у тех, кто дает заключение на законы, ни у самих депутатов. Поэтому, вероятней всего, отрицательное заключение на данный законопроект не поступит».

Людмила Бабушкина назвала условие, при котором губернаторский законопроект будет снят с повестки дня Фото: Василий Гришин © URA.RU

Тем не менее, спикер допускает ситуацию, при которой рассмотрение обоих законопроектов будет перенесено на майское заседание. «Если возникнут вопросы у всех экспертных групп, которые я называла, то проект закона будет направлен на независимую экспертизу. В этом случае оба законопроекта снимаются с повестки дня. Но еще раз повторю, что поводов для этого пока нет».

Источники «URA.RU» в областных органах власти предполагают, что появление альтернативного законопроекта — следствие раскола в губернаторском окружении. Одним из поводов для него стал спор, кто должен вносить законопроект об отмене выборов мэра. Часть губернаторских советников считали, что эту работу следует получить группе депутатов Заксобрания, чтобы не подставлять Евгения Куйвашева под огонь критики со стороны либерально настроенных депутатов и горожан.

Однако сам Вячеслав Вегнер просит не искать в его действиях конспирологии. «Независимо от того, что выберут депутаты — законопроект, который внес губернатор, который предполагает введение „советской системы“, либо законопроект о возвращении прямых выборов, который я предложил. В любом случае будет введена правильная система, которая позволит нам уйти от мэров-популистов к мэрам-хозяйственникам, мэрам-управленцам».

Действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, по словам источников из его окружения, с момента начала скандала резко снизил активность. Он будет воздерживаться от активных действий до прояснения возникшего юридического спора.