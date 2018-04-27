Что накопала прокуратура на начальника полиции «уральской Рублевки?»

21:39 27 апреля 2018 0

Данные «URA.RU» о «богатствах» начальника полиции Сысерти подтвердились Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обыски в кабинете и дома у начальника полиции Сысерти Евгения Узянова стали одной из главных тем дня. Но сегодняшние оперативные действия — результат работы, которую силовики вели уже давно. Ранее «URA.RU» рассказывало о «первой серии» обысков у Узянова в конце февраля — с тех пор шли проверки по линии каждого из ведомств (ФСБ, УСБ полиции, СК, прокуратуры), которые и привели к возбуждению уголовного дела о взятках.

Главный полицейский Сысерти Евгений Узянов имеет все шансы стать фигурантом уголовки Фото: с сайта 66.мвд.рф

В распоряжении агентства оказался итоговый документ прокурорской проверки — письмо прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова начальнику свердловского полицейского главка Михаилу Бородину. Все, что писало «URA.RU» об Узянове (квартиры, машины, коттедж, недвижимость в Турции, махинации с земельными участниками в дачном товариществе для ветеранов МВД), нашло документальное подтверждение.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили целую массу нарушений в работе полиции с мигрантами (теме, на которой и «погорел» Узянов). Вскрылись факты, когда юрлица или индивидуальные предприниматели «пачками» регистрировали мигрантов по неким адресам (в Сысерти, Арамили, Двуреченске, Екатеринбурге), владельцы которых об этом не знали и ни о каких регистрируемых мигрантах даже не слышали. Однако руководство полиции (Узянов) на это никак не реагировало, «несмотря на информирование отделом по вопросам миграции».

Догадаться, почему так происходило, несложно: в ряде случае фирмы принадлежали или были подконтрольны близким знакомым Узянова — например, ООО «Союз», которое находилось в помещении, арендованном Денисом Ершовым (который, по показаниям предпринимателя, работавшего с мигрантами, и передавал полученную от бизнеса мзду лично Узянову). Директором другой фирмы, в отношении которой есть масса претензий, но они не превратились в дела — ООО «СТРОЙ ПЛЮС» — является близкий знакомый Узянова Махмуджон Алимов (на которого оформлены несколько десятков участков в дачном товариществе для ветеранов МВД).

Всего руководство полиции Сысерти отказало в возбуждении 44 административных и 10 уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов. «Изучение материалов показало, что большинство решений не мотивированы, вынесены без выполнения необходимых и обязательных проверочных мероприятий… при наличии явных признаков преступлений», — говорится в документе. Несколько материалов, которые были направлены в суд, спустя месяцы прокурорские работники нашли в сейфе сотрудника полиции (до суда бумаги так и не доехали).

«Указанные нарушения стали возможны в результате бездействия, попустительства и безответственного отношения начальника МО МВД России „Сысертский“ Узянова Е.В. и его подчиненных к исполнению своих должностных обязанностей»,

— говорится в письме прокурора области Сергея Охлопкова начальнику свердловского ГУ МВД Михаилу Бородину.

Значительная часть документа посвящена «богатству» Узянова. Сообщается, что его мать (пенсионерка, бывшая учительница) после того, как ее сын стал начальником полиции, обзавелась целой кучей объектов недвижимости: земельный участок в Талицком районе (2012 год), квартира в ЖК «Тихий берег» (2013 год). «Спустя год и девять месяцев в указанном доме приобретается соседняя квартира», — говорится в документе.

Как резко богатела пенсионерка — мать Узянова. Фото: читатели «URA.RU»

А в 2017 году, как выяснили прокуроры, Узянов оформил на свою мать коттедж площадью 180 кв.м (стоимость которого по предварительной оценке превышает 6 млн руб.) и гараж площадью 80 кв. м, построенные на участке в дачном товариществе для ветеранов МВД «Чистые ключи». «Из информации УФСБ… объяснений… полученных старшим оперуполномоченным по ОВД ОРЧ УСБ ГУ МВД по Свердловской области Узянова С. П. в 2016 году приобрела недвижимость в Турции (г. Алания, пос. Махмутлар, жилой комплекс «Атлас 1 Резиденс»), — сообщают прокуроры.

Не забыли они и о целой куче автомобилей, которые Узянов оформлял на близких родственников: так, его жена Елена при годовом доходе в 189 тысяч рублей приобрела «Фольксваген — Поло» (примерная стоимость — 450 тысяч руб.) и «Хонду CR-V» (порядка 900 тыс. руб. оба автомобиля куплены в 2016 году), а на ее дедушку, у которого раньше в собственности были лишь мотоцикл «Урал», в 2016 году оформили «Тойоту Ленд Крузер Прадо» с номером «444».

При этом прокурорские отмечают, что совокупный официальный доход Узянова и всех его близких родственников (включая дедушку жены) намного меньше стоимости приобретаемого его семьей дорогостоящего имущества. «Вышеизложенное свидетельствует о том, что начальник МО МВД России «Сысертский» полковник полиции Узянов Е.В. совершает данные сделки с имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, — пишет прокуратура. —

Обозначенные факты указывают на наличие в действиях начальника МО МВД России «Сысертский» грубых нарушений антикоррупционного законодательства и идут вразрез с требованиями закона «О противодействии коррупции»…»

При этом полковник полиции, к которому сегодня у прокурорских, ФСБ и следователей есть масса вопросов, продолжает оставаться «на хорошем счету» у руководства свердловской полиции. И не просто «на хорошем счету» — его награждают как одного из лучших свердловских полицейских — высокими госнаградами, что, разумеется, вызывает недоумение у прокуратуры: как так?

«В октябре—ноябре 2017 комиссией ГУ МВД … в отношении Узянова Е.В. проводилась служебная проверка… по результатам которой на начальника отдела полиции наложено дисциплинарное взыскание, — пишут прокурорские. — Вместе с тем, в нарушение п. 22 Положения о ведомственных знаках отличия МВД РФ … 03.11.2017 Узянов награжден медалью МВД России «За отличие в службе I степени, 8.11.2017 — нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени».

В результатах прокурорской проверки нашла отражение и тема махинации с земельными участниками в дачном товариществе для ветеранов МВД «Чистые ключи». Ранее «URA.RU» в расследовании, посвященном деятельности Узянова, рассказывало о том, что более 30 участков в этом товариществе оказались вдруг оформлены на двух хороших знакомых Узянова — Болтуца и Алимова (директора «СТРОЙ ПЛЮС»), при этом подпись одного из членов правления (депутата-ветерана МВД Кочмарева) оказалась подделанной.

Это «свидетельствует о возможном подлоге документов заинтересованными лицами, в том числе Узяновым Е.В.», — пишет прокуратура.

Таким образом, все факты, изложенные в статье «URA.RU» «Начальника Главного полицейского „уральской Рублевки“ обвинили в коррупции», нашли свое отражение в материалах прокурорской проверки. По ее итогам прокурор области Сергей Охлопков потребовал от начальника свердловского ГУ МВД Михаила Бородина немедленно устранить выявленные нарушения. Фактически это означает, что «автоматом» должен быть возбужден целый ряд административных и уголовных дел, в том числе — о коррупции, касающихся расследования деятельности Узянова на посту главного полицейского «уральской Рублевки».

Самое интересное сейчас — как отреагирует генерал Бородин на представление прокурора Охлопкова? «По всем фактам проводятся проверки, — прокомментировали „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — В установленный законом срок будет направлен ответ о результатах проведенной работы».

Полный документ представления прокурора Свердловской области можно посмотреть по ссылке.