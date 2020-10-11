В Свердловской области некому строить школы, детсады и больницы

Компании уходят с рынка из-за того, что бизнес генподряда перестал приносить доход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В Свердловской области — кризис в сфере строительства соцобъектов. И парадокс: деньги в бюджете есть, но бизнес не готов их брать и осваивать. В результате детские сады, школы и больницы либо не строятся, либо сдаются с большой задержкой. О комплексе проблем URA.RU сообщили несколько собеседников в строительной сфере России и региона.

По данным источника агентства в отрасли, компании уходят с рынка из-за того, что бизнес генподряда перестал приносить доход. «Мы на сегодня имеем кризис этой отрасли. Нет компаний, которые могли бы зайти и построить социальные объекты: садики, школы или больницы. Эти компании можно перечислить по пальцам. Контракты на соцобъектах перестали приносить прибыль. Ушло большинство крупных генподрядчиков, в которых были свои подразделения каменщиков, монолитчиков, оконщиков», — отметил собеседник.

По словам источников URA.RU, с рынка генподряда ушло большинство крупных компаний, в которых были свои подразделения каменщиков, монолитчиков, оконщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сложную ситуацию на рынке подтверждает директор Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин. «Растет все: стоимость работы подрядчиков, цена стройматериалов, монопольные затраты (подключение к газу, водоснабжению и электричеству). Заключая сейчас контракт, компания рассчитывает на прибыль, но через пару месяцев она становится меньше. Успехом считается, если выходит компания в ноль», — уточнил он.

По его словам, организации, которые сейчас выигрывают в тендерах, часто сталкиваются с проблемами. «У них нет рабочих рук. Потом они „перепродают“ эти проекты субподрядчикам, а у тех и качество материалов бывает ниже, и опыта работы на таких объектах нет. Это реальные трудности в строительстве на бюджетных объектах», — рассказал эксперт.

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер отметил, что в регионе не хватает школ и детсадов, а из-за проблемы с генподрядчиками их просто некому строить. «В области есть прецеденты отказа от контрактов по строительству соцобъектов. Безусловно, пандемия повлияла на стоимость товаров и услуг. По законодательству цена контракта может увеличиться максимум на 10%, но это собственные средства муниципалитета, а не лимиты областной казны. Мы понимаем, что из-за коронавируса доходы бюджета уменьшились, и дополнительное финансирование взять особо неоткуда. Соответственно, тенденция будет нарастать», — уточнил он.

Глава Минстроя России Владимир Якушев в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил, что проблема существует и ведомство ищет пути ее решения. «Мы не можем давать [на строительство бюджетных объектов] прибыль в 40-50%. Она должна быть в пределах разумного.

Но тенденции последнего времени, когда подрядчики заходили и уходили оттуда с убытками, конечно, допускать нельзя. В последнее время Минстрой проделал огромную работу, которая позволит квалифицированным подрядчикам, выполнив работу с хорошим качеством, выйти оттуда не с убытками, а даже с небольшой прибылью», — рассказал федеральный министр.

Из-за насыщенного графика федеральный министр не успел уточнить, о какой работе идет речь. Прояснить ситуацию удалось Юрию Чумерину. Он уточнил, что федеральный Минстрой на днях опубликовал приказ, благодаря которому в сводно-сметном расчете будут теперь учитываться затраты на страхование, банковские гарантии и мероприятия по профилактике COVID-19. «Это большие деньги в несколько миллионов рублей на объекты объемом около 100 млн рублей. Эти деньги будут компенсировать те траты, которые ранее застройщик покрывал из своей прибыли», — уточнил он.

Строители уверены, что после перехода на ресурсный метод ценообразования контракта стоимость подрядов станет справедливой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению нескольких собеседников URA.RU, меры Минстроя помогут застройщикам, но не исправят плачевной ситуации на рынке. Компании с большим желанием будут заявляться на тендеры после перехода с индексного метода ценообразования контракта на ресурсный, который анонсировался Минстроем еще в 2018 году. По действующему методу (индексный) в смету включаются усредненные расходы на транспорт, оплату труда, стройматериалы и другие параметры. После изменений (переход на ресурсный метод) специалисты будут проводить мониторинг стоимости строительных ресурсов в регионах, что позволит формировать смету на основе рыночных цен и учитывать региональные особенности при формировании цены.

Директор областного союза стройиндустрии считает, что переход на ресурсный метод ценообразования поможет рынку. «Это будет более справедливо. Пока ввести этот метод не получается. Должны были вводить в 2019 году, переносят уже на 2021 год. Видимо, государство должно не сильно ускорить этот процесс, хотя в итоге подрастет сводная сметная стоимость объектов», — отметил он.

Получить оперативный комментарий по ситуации и времени перехода на новый метод ценообразования в Минстрое России, свердловском профильном ведомстве и мэрии Екатеринбурга не удалось. Во все инстанции были отправлены запросы, ответы получены пока не были.