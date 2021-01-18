На рынке ЖКХ России появился новый крупный игрок

Сбербанк заключил сделку с компанией, которой владеет «проблемный менеджер» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк после крупнейшей за всю его историю реорганизации выходит на рынок ЖКХ. Финансовый конгломерат планирует создать единую платформу по управлению жилым фондом и для этого купила контрольную долю акций в компании ООО «Дома» со свердловскими корнями. Источники URA.RU в коммунальной сфере отмечают — сделка может негативно сказаться на имидже отечественного банка из-за собственников партнерской компании.

О сделке между ООО «Дома» и Сбербанком стало известно 30 декабря 2020 года. По итогам сделки Сбер приобрел мажоритарную часть компании (78,04%), тогда как основатель ООО «Дома» Илья Сотонин сохранит за собой долю в 21,96%. Сделка будет закрыта уже в феврале 2021 года. Сумма на данный момент не озвучивается.

«Сбер» приобрел платформу Doma.ai для выхода на рынок ЖКХ. При этом новые партнеры Банка могут негативно сказаться на имидже крупной корпорации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания ООО «Дома» владеет одноименной платформой, которая была запущена в 2018 году для эффективного управления недвижимостью для сотрудников управляющих организаций и жителей через мобильное приложение. Механизм оптимизирует бизнес-процессы в управляющих организациях и помогает жителям квартир оформлять заявки для решения проблем в доме, передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги в одном приложении. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что приобретенную компанию планируется полноценно интегрировать в экосистему Сбера.

По данным «Контур. Фокуса», 95% ООО «Дома» принадлежит Илье Сотонину, который также является директором управляющей компании «Лига ЖКХ», и 5% — Александру Богомолову, который в обмен на долю в «Лиге ЖКХ» вложил в компанию пять миллионов рублей. Сама компания была зарегистрирована в марте 2020 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения.

Собеседники URA.RU в коммунальной сфере Екатеринбурга отмечают, что Сотонин за время работы в городе показал себя «как активный, но очень проблемный менеджер».

Илья Сотонин обвинял конкурентов в преступных методах работы и порче имущества, однако свердловский арбитраж признал эти заявления порочащими деловую репутацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2019 году основатель «Лиги ЖКХ» проиграл суд по делу о лживых высказываниях в адрес екатеринбургской УК «Ардо». Бизнесмен обвинял конкурентов в преступных методах работы и порче имущества, однако свердловский арбитраж признал эти заявления порочащими деловую репутацию. Суд обязал Сотонина удалить ряд постов и комментариев в соцсетях и заплатить оппоненту 110 тысяч рублей за судебные расходы.

Еще весной 2019 года во время перевода дома в Екатеринбурге на Циолковского, 27 под управление «Лиги ЖКХ» начался другой конфликт. В многоэтажке появились агрессивные агитаторы, призывающие соседей передать дом УК «Лига ЖКХ». Жителям стали приходить странные СМС, и активисты обвинили в этом действующую «управляшку». Между тем наблюдатели подозревают, что кампания была подготовлена самой «Лигой».

В этом же году жители многоквартирного дома на переулке Шалинский, 4 жаловались в свердловский госжилстройнадзор на свою управляющую компанию «Лига ЖКХ» за то что, она «не исполняет возложенные на нее обязанности». Жители заявили, что стены многоквартирника покрылись трещинами, в подвале случаются затопления, в подъезде стоит запах канализации, а на лестничных клетках постоянно скапливается мусор.

Горожане отмечают, что реклама «Лиги ЖКХ» не всегда соответствует реальному качеству ее услуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сама «Лига ЖКХ» имеет в Екатеринбурге статус «хипстерской управляющей компании». Она позиционирует себя как создателя нового стиля управления домами, акцентирует внимание на своих диджитал-сервисах и называет своих работников модным словом «хаусмастер». В беседе с URA.RU Илья Сотонин поделился мнением, что для представителей коммунальной сферы Екатеринбурга очень не в тему, что большой и честный игрок занялся рынком ЖКХ. «Понятно, что дергаются», — отметил он. От других комментариев по теме он отказался.

Председатель комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству Александр Колесников в беседе с URA.RU отметил, что «Лига ЖКХ» является далеко не самым лучшим специалистом в управлении жилфондом. «Копьютеризация и цифровизация этого процесса — это в лучшем случае одна десятитысячная составляющая этого бизнеса и делая ставку только на это — Сбер допускает ошибку. Если бы у товарища Сотонина действительно было бы ноу-хау, способное оптимизировать процесс управления жилфондом, то другие крупные УК давно бы уже этим заинтересовались и приобрели данный продукт. Однако этого на сегодняшний день мы не наблюдаем. Вывод: у большинства УК города в этой части имеются свои наработки, удовлетворяющие запросам данного вида деятельности», — заявил Колесников.

В то же время многие жители, которые передали свои дома «Лиге ЖКХ», теперь критикуют компанию на различных специализированных форумах и в соцсетях. Горожане отмечают, что реклама «Лиги ЖКХ» не всегда соответствует реальному качеству ее услуг. На специализированных форумах пользователи отмечают, что представители УК делали лицом своей компании идеальные дома, подбирали клиентов, клюнувших на картинку. «После энного дома уже не только подбираете зажиточного клиента, но и начинаете сбрасывать маргинальный баланс, избавляясь от негатива в своей работе», — написал пользователь «Гость с Урала».

По данным опроса общественной организации «Комитет народного контроля ЖКУ», 99% жителей одного из домов, перешедшего под управление франшизы «Лиги» — «Лига ЖКХ Запад», выразили недовольство тем, как теперь ведется обслуживание придомовой территории. Еще 96% пожаловались на большие задержки в обслуживании аварийных заявок, 73% — на завышенные коммунальные платежи.

Кроме того, в свердловском арбитраже по инициативе ВТБ несколько лет тянулись банкротства первого директора компании «Лига ЖКХ» Сергея Сотонина (отец Ильи Сотонина) и его младшего брата Владимира Сотонина. В совокупности семейство задолжало около 380 млн рублей.