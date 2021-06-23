Мэр Екатеринбурга дал надежду критикам власти

Идейным вдохновителем проекта является зам Алексея Орлова по политике Сергей Плахотин (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во власти Екатеринбурга — историческое событие. Впервые администрация обратилась к своим главным критикам, чтобы вынести на их суд самый амбициозный проект десятилетия. Открывая работу совета неравнодушных горожан (СНГ), мэр Алексей Орлов признался: для него такой диалог — испытание, но он готов. В кулуарах совета есть мнение: дурачат ли чиновники интеллигенцию, станет понятно уже в начале июля.

В СНГ вошли 28 человек — те, кого «cерый дом» считает лидерами мнений в тусовках: журналисты, урбанисты, чиновники, депутаты, бизнесмены, историки. Вдохновитель проекта — вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин. Говорят, за формирование СНГ отвечал именно он — Орлов не вмешивался. «Он даже не знал, кто сегодня будет», — передают организаторы мероприятия. Стоп-лист, по слухам, состоял только из одного человека — экс-мэра Евгения Ройзмана.

В совет вошли 28 человек. В администрации постарались обеспечить представительство каждой группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Совет призван быть мостиком между — как модно говорить — властью и обществом», — нарезал задачу новому органу Орлов. Подчеркивая серьезность планов, мэрия зашла с козыря — резонансного проекта большой набережной Исети, находящегося в стадии проработки. По замыслу властей, этот объект станет крупнейшим в Европе. Споры вокруг него длились минут 40, в результате договорились, что к следующему собранию должна появиться конкретика — от каждого участника беседы ждут предложений.

Журналист Дмитрий Колезев, которого принято относить к лагерю оппозиционеров, усомнился в качестве селекции: «Мне кажется, вы собрали удобных экспертов», — сказал Колезев Орлову, предложив расширить совет. «Мы [выбирали людей] не по принципу лояльности. Я считаю, что здесь собрались люди, говорящие открыто.

Для меня каждый раз общение с такой аудиторией — испытание. Я этого скрывать не буду», — парировал мэр.

Представить себе такое в прежние времена было тяжело: горадминистрация исторически игнорировала горожан с мнением. И потому, когда в мае 2019-го к протестующим в сквере у Драмтеатра вышел мэр Александр Высокинский, это посчитали нонсенсом. В политтусовке вспоминают, что после тех событий чиновники осознали: Общественная палата (ОП) и гордума неспособны быть площадками для коммуникаций. В кулуарах горадминистрации даже обсуждали, как можно реформировать ОП, чтобы предотвращать волнения. Но реформу так и не провели.

Участник нового совета, директор художественного фестиваля Stenograffia, общественник со стажем (два созыва в ОП) Евгений Фатеев осторожен, отвечая на вопрос корреспондента, можно ли считать СНГ — новой точкой опоры для власти. «Мне интересно, буду готовить свои предложения. Здесь [в СНГ] больше монографичности [чем в Общественной палате], здесь действительно разные люди, в том числе неудобные для власти. Но судить по первому разу несерьезно», — заметил Фатеев.

Первые выводы можно будет делать через две недели, анонсировал он. К 8 июля мэрия ждет от СНГ список экспертов, которые помогли бы властям составить лонг-лист из 300 достойнейших горожан в истории Екатеринбурга, чтобы впоследствии в том или ином виде нанести их на культурную карту столицы Урала. «Я вот серьезно к этому отношусь, постараюсь отправить [свой список]. Если это [СНГ] действительно работает, то будет учтено, будет какая-то обратная связь. Но я так по реакции [мэрии] сегодня увидел, что на какие-то вещи они посмотрели с другой стороны», — добавил Евгений Фатеев.

Евгений Фатеев (слева) предлагает подождать пару недель. Справа на фото — именитый режиссер Алексей Федорченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Урбанист Дмитрий Москвин в разговоре с URA.RU дал понять, что расслабляться администрации не стоит: «Он [совет] очень плохо продуман методически. Мне кажется, в 2021 году можно более интересные форматы находить. Например, чтобы это был содержательный разговор, а не когда большая часть участников узнает повестку, оказавшись на самом мероприятии. С другой стороны, по сравнению с предыдущей администрацией у этой хотя бы есть какое-то желание общаться с разными людьми. То, что даже пришел [бизнесмен Антон] Баков, тоже очень показательно. Это хорошие сигналы. В нынешних условиях кажется: надо же — открытость и демократия».

В ближайшее время в администрации, как анонсировало URA.RU, появится еще один консультативный орган — Совет по стратегическому развитию. Но концептуально его работа будет другой: в этот совет войдут только узкопрофильные эксперты.

Появление на совещании Антона Бакова (слева) некоторые почему-то считают прорывом. Рядом с ним — советник губернатора Александр Рыжков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пиарщик Алексей Глазырин (слева) и продюсер Евгений Горенбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Константин Киселев (слева) и Александр Колесников были показательно дружелюбны, то и дело троллили друг друга. А на заседаниях думы они — оппоненты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Включение в совет одиозного медиаменеджера Вадима Дынина (слева) для кого-то было неожиданностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник мэра Александр Пирогов (слева) и депутат Тимофей Жуков перед совещанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предполагается, что заседания совета будут проходить раз в два месяца или чаще — в случае необходимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU