Кремль сократит время губернаторов в интернете

Главы регионов станут менее активны в соцсетях, и больше — в живом общении с избирателями, сообщил инсайдер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы будут больше общаться с жителями регионов вживую, а не в соцсетях. Такие рекомендации им дали в Кремле, рассказал близкий к этой структуре источник URA.RU на условиях анонимности. Эта установка связана с результатами выборов в Госдуму, которые показали, что акцент на соцсети себя не оправдал. Политтехнологи подтверждают, что губернаторы в живом общении не дорабатывают. При этом полностью отказываться от соцсетей им тоже нельзя.

Федеральные кураторы скорректировали задачи главам регионов на будущий год, сообщил близкий к Кремлю инсайдер. «Если еще несколько лет назад с приходом губернаторов—„технократов“ им ставили задачу быть более активными в „Инстаграмме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“ и других площадках, то теперь их просят активнее встречаться с жителями, проводить личные приемы. При этом нужно учитывать ограничения, связанные с коронавирусом», — говорит источник.

Выборы в Госдуму показали, что соцсети губернаторов не охватывают всех избирателей, в частности, пенсионеров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

По словам собеседника, корректировка подхода к взаимодействию с избирателем объясняется это тем, что соцсети во многих регионах не охватывают весь пул лояльных избирателей. «Сентябрьские выборы в Госдуму показали, что по-прежнему основная масса избирателей живет, преимущественно, в офлайн — это пенсионеры и бюджетники», — пояснил инсайдер.

На выборах в Госдуму в 27 регионах из 50, главы которых возглавляли списки «Единой России» (первое и второе места в региональных и межрегиональных группах), результат партии власти ухудшился по сравнению с выборами 2016 года. Из 21 региона, где рейтинг партии снизился на 5-10%, согласно еженедельному рейтингу активности губернаторов в Инстаграмм (составляет Агентство политических и экономических коммуникаций — АПЭК), 16 губернаторов активно ведут аккаунты в этой соцсети. А главы пяти регионов из этого списка даже входят в ТОП-20 по уровню использования Инстаграмм (Псковская, Мурманская, Рязанская, Кировская и Калужская области).

Глава Калмыкии Бату Хасиков (на фото) активно пользуется соцсетями, но в его регионе по итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» «просела» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди шести субъектов — аутсайдеров по итогам выборов в Госдуму (где рейтинг «Единой России» снизился более чем на 10% по сравнению с 2016-м) все губернаторы ярко представлены в Инстаграмм, причем четверо из них входят в ТОП-20 по активности в этой соцсети (глава Якутии Айсен Николаев, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Мордовии Артем Здунов и глава Калмыкии Бату Хасиков).

Акцент на коммуникацию губернаторов в соцсетях и мессенджерах позволяет охватывать лишь ту часть населения, которая и в них активно вовлечена, прокомментировал URA.RU глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Пенсионеры, значительная часть бюджетников, некоторые другие группы, важные с точки зрения воздействия, оказываются „выключенными“ из процесса коммуникации. Неудивительно, что это вызывает беспокойство Кремля и заставляет его реагировать. Прямые контакты и личные встречи должны проводиться чаще, их только надо скорректировать по содержанию и формату. Это особенно важно в период обсуждения законопроекта по введению QR-кодов», — считает политолог.

Политологи предложили губернаторам «перегруппироваться» в ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к своим и к президентским выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смещение акцентов, по мнению доцента Школы политических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Михаила Мизулина, связано с подготовкой Кремля к президентским выборам. «Закрытая социология в ряде регионов показывает невысокий уровень доверия населения к власти на местах. При этом такой параметр, как доверие населения, входит в KPI губернаторов. Но практика показала, что лишь активности в соцсетях для глав субъектов недостаточно. И даже созданные не так давно центры управления регионами не могут охватить проблемы всего населения. Официальные паблики в соцсетях некоторых субъектов имеют всего по 3-5 тысяч подписчиков — это мизерный охват. Командам губернаторов нужна перегруппировка для того, чтобы иметь прямой контакт с гражданами», — заметил Мизулин. Эксперт не исключил, что в дальнейшем к уровню доверия населения прибавится качество живой коммуникации губернаторов с народом.

Президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов считает подобную рекомендацию губернаторам, «если она есть, разумной». «Увлекаясь цифровизацией, власть порой невольно дистанцируется от пожилых людей, которым трудно осваивать мир интернета. Есть те, кто до сих пор пользуется клавишными мобильными телефонами, и их немало. Так что диалог с населением не может быть полностью заменен интернет-платформами. Люди хотят чувствовать живую поддержку чиновников, их голос и активное участие», — подчеркнул политтехнолог. При этом, по мнению Куртова, от социальных сетей губернаторы вряд ли откажутся.