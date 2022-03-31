Пермские инсайды: новое радио закроют

О претензиях к Махонину, странной поездке мэра Перми и разборке на кладбище. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

После того как Россия отказалась торговать с недружественными странами газом за их валюты, курс доллара заметно упал Коллаж URA.RU На неделе слухачи терялись в догадках — для чего глава Перми три дня пробыл в Екатеринбурге. Тем временем скандальный пермский миллиардер вновь собирается на выборы. Жители севера Прикамья всерьез озабочены повышением цен на дрова из-за криминального авторитета, а радиоведущие новой станции в Перми остались без работы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонину предлагают сменить тактику в Telegram Дмитрий Махонину советуют иначе работать в популярном мессенджере Фото: Сергей Русанов © URA.RU С массовым переходом чиновников и ведомств в Telegram слухачи обратили внимание на то, что никто из них не открывает комментарии. «Они же перешли сюда из другой сети. А в ту сеть несколько лет назад они зашли для обратной связи с населением. И там были живые люди, которые писали о своих проблемах. Отличный, кстати, механизм был. Проблемы быстро решались. А сейчас куда писать? Неправильно это. Власть должна быть открыта для населения», — сетуют слухачи. Власти готовят жителей севера Прикамья к реформ Слухачи обсуждают недавный визит губернатора Дмитрия Махонина и ряда министров краевого правительства на север Пермского края, в Гайны. По информации источника, в ходе него прошла закрытая встреча некоторых министров с главой Гайнского округа Елизаветы Шалгинских. На ней якобы обсуждался вопрос объединения Гайнского, Кочевского, Косинского муниципальных округов с Кудымкарским округом. «Такая идея властями давно уже обсуждается. Во всяком случае, чиновников в территориях уже готовят к этому. Правда, пока не понятно, как с „технической“ точки зрения это будет проходить. Федеральный закон пока не позволяет объединять муниципальные округа друг с другом», — сказал инсайдер. Элиты смутил визит мэра в Екатеринбург В Перми ждут реальных итогов визита мэра в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU Трехдневный визит делегации Перми во главе с мэром Алексеем Демкиным вызвал вопросы у пермских политэлит. Они гадают, в чем был истинный смысл поездки. «Соглашение с Екатеринбургом, это, конечно, очень хорошо. Но ради этого на три дня не ездят. Возможно, за закрытыми дверями речь шла о промышленной кооперации. Или о сотрудничестве по линии стройки», — предполагают слухачи. Пермяки потеряли своего депутата Во время недавнего визита губернатора в Гайны бдительные жители смогли, наконец, воочию увидеть избранного ими в краевой парламент депутата Владимира Хозяшева. Поговаривают, будто депутат-старожил, заседающий в заксобрании края аж с 2011 года, совсем забыл своих избирателей. И уж тем более наказы, которые те ему давали перед выборами в сентябре 2021 года. Пермский миллиардер собирается на выборы Миллиардер Александр Репин вновь заявил о политических амбициях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Слухачи из окружения миллиардера Александра Репина сообщают, что он готовится к выборам в Пермском районе. Якобы он рассматривает возможность финансовой поддержки кандидатов экс-главы территории Александра Кузнецова. «У него с Кузнецовым давние отношения. И у „Сатурн-Р“ немало строительных площадок в районе», — рассказывает инсайдер. По его словам, очевидно, что Кузнецов сохраняет влияние в районе. И потому сможет провести в парламент нужных людей. А Репину это и надо. Власть «кошмарит» ритуальный бизнес депутата Курьезный случай якобы произошел на днях в неспокойном с политической точки зрения Александровске. Там, как рассказал источник, устроили внезапную проверку бизнеса оппозиционного депутата Надежды Мачихиной. «Мачихина оказывает ритуальные услуги как индивидуальный предприниматель. Она состоит в оппозиции к действующей главе Александровска Ольге Лавровой и власти то и дело „кошмарят“ ее проверками. На днях совсем до смешного дошло. Проверка контролирующих органов заявилась прямо на кладбище, где шло погребение. Чуть ли могилу не стали проверять», — рассказал инсайдер. Кудымкарский авторитет хочет взять под контроль лесной бизнес Криминальный авторитет может взять под свой контроль лесные делянки на севере края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, будто жители Гайнского округа серьезно обеспокоены возможным подорожанием древесины для нужд населения. Дело в том, что местное население напугал слух, будто один из криминальных авторитетов Кудымкара намерен взять все лесные делянки под свой контроль. «Понятное дело, что, если это произойдет, будет полный бардак и с ценами, и с порядком предоставления древесины. Поскольку цены никто контролировать уже не сможет. Да и не известно, сколько придется ждать в очереди, чтобы получить древесину на дрова», — сетуют инсайдеры. Теплоснабжение Ныроба бросили на коммерсантов Источники сообщают, что проблемные котельные поселка Ныроб, который три года живет без газа, продали сторонней фирме. Возможная причина — нежелание местных коммунальщиков заниматься отоплением. «Передали котельные какой-то фирме сторонней „Армейский обоз“. Неизвестная организация, скорее всего передали, потому что самим надоело разбираться с проблемами с отоплением», — рассказал инсайдер. Пермские «Новые люди» не знают, чем себя занять «Новые люди» выпали из политической повестки Фото: Анна Майорова © URA.RU Ходят слухи, что пермская ячейка «Новых людей» не просто так выпала из повестки. Члены партии и малоопытные депутаты в заксобрании Пермского края боятся предпринимать какие-то действия и озвучивать какое-либо мнение по поводу геополитических событий, так как не знают, как себя правильно вести. «Они боятся и поддерживать позицию РФ и, тем более, не поддерживать. Поэтому они решили затаиться на время и не предпринимать вообще никаких действий», — рассказал источник. Бывшему оппозиционеру дают «собачью» работу Злые языки поговаривают, что общественника Александра Синявского, устроившегося руководителем отдела развития транспортной инфраструктуры в дептрансе Перми, совсем не жалеют. На главу отдела взвалили всю самую тяжелую и рутинную работу. «Синявскому дают самую настоящую „собачью“ работу. Возможно, что так ему хотят отомстить за его нелестные высказывания в адрес чиновников, и чтобы он понял как приходится муниципальным служащим», — рассуждает инсайдер. Новое радио закроют из-за диджеев «Пилот ФМ» в Перми осталось без радиоведущих Фото: Александр Мамаев © URA.RU Недавно открывшееся в Перми радио «Пилот ФМ» осталось без диджеев, и, как следствие, без утреннего шоу, рассказали слухачи. В будущем, говорят, радио грозит закрытие. Предвестником этого якобы был бойкот, который учинили диждеи. «Их не устроил размер зарплаты, полученной сразу после длинных новогодних выходных. Они просто взяли и решили не выходить на работу в знак несогласия с выплатами. А потом начались известные события на Украине и руководство приняло решение и вовсе временно отказаться от диджеев в эфире „Пилота“, объясняя это нестабильностью в экономике», — пояснил источник. Он предположил, что радио, на которое было потрачено много сил и денег, вскоре и вовсе может закрыться. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

На неделе слухачи терялись в догадках — для чего глава Перми три дня пробыл в Екатеринбурге. Тем временем скандальный пермский миллиардер вновь собирается на выборы. Жители севера Прикамья всерьез озабочены повышением цен на дрова из-за криминального авторитета, а радиоведущие новой станции в Перми остались без работы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонину предлагают сменить тактику в Telegram С массовым переходом чиновников и ведомств в Telegram слухачи обратили внимание на то, что никто из них не открывает комментарии. «Они же перешли сюда из другой сети. А в ту сеть несколько лет назад они зашли для обратной связи с населением. И там были живые люди, которые писали о своих проблемах. Отличный, кстати, механизм был. Проблемы быстро решались. А сейчас куда писать? Неправильно это. Власть должна быть открыта для населения», — сетуют слухачи. Власти готовят жителей севера Прикамья к реформ Слухачи обсуждают недавный визит губернатора Дмитрия Махонина и ряда министров краевого правительства на север Пермского края, в Гайны. По информации источника, в ходе него прошла закрытая встреча некоторых министров с главой Гайнского округа Елизаветы Шалгинских. На ней якобы обсуждался вопрос объединения Гайнского, Кочевского, Косинского муниципальных округов с Кудымкарским округом. «Такая идея властями давно уже обсуждается. Во всяком случае, чиновников в территориях уже готовят к этому. Правда, пока не понятно, как с „технической“ точки зрения это будет проходить. Федеральный закон пока не позволяет объединять муниципальные округа друг с другом», — сказал инсайдер. Элиты смутил визит мэра в Екатеринбург Трехдневный визит делегации Перми во главе с мэром Алексеем Демкиным вызвал вопросы у пермских политэлит. Они гадают, в чем был истинный смысл поездки. «Соглашение с Екатеринбургом, это, конечно, очень хорошо. Но ради этого на три дня не ездят. Возможно, за закрытыми дверями речь шла о промышленной кооперации. Или о сотрудничестве по линии стройки», — предполагают слухачи. Пермяки потеряли своего депутата Во время недавнего визита губернатора в Гайны бдительные жители смогли, наконец, воочию увидеть избранного ими в краевой парламент депутата Владимира Хозяшева. Поговаривают, будто депутат-старожил, заседающий в заксобрании края аж с 2011 года, совсем забыл своих избирателей. И уж тем более наказы, которые те ему давали перед выборами в сентябре 2021 года. Пермский миллиардер собирается на выборы Слухачи из окружения миллиардера Александра Репина сообщают, что он готовится к выборам в Пермском районе. Якобы он рассматривает возможность финансовой поддержки кандидатов экс-главы территории Александра Кузнецова. «У него с Кузнецовым давние отношения. И у „Сатурн-Р“ немало строительных площадок в районе», — рассказывает инсайдер. По его словам, очевидно, что Кузнецов сохраняет влияние в районе. И потому сможет провести в парламент нужных людей. А Репину это и надо. Власть «кошмарит» ритуальный бизнес депутата Курьезный случай якобы произошел на днях в неспокойном с политической точки зрения Александровске. Там, как рассказал источник, устроили внезапную проверку бизнеса оппозиционного депутата Надежды Мачихиной. «Мачихина оказывает ритуальные услуги как индивидуальный предприниматель. Она состоит в оппозиции к действующей главе Александровска Ольге Лавровой и власти то и дело „кошмарят“ ее проверками. На днях совсем до смешного дошло. Проверка контролирующих органов заявилась прямо на кладбище, где шло погребение. Чуть ли могилу не стали проверять», — рассказал инсайдер. Кудымкарский авторитет хочет взять под контроль лесной бизнес Поговаривают, будто жители Гайнского округа серьезно обеспокоены возможным подорожанием древесины для нужд населения. Дело в том, что местное население напугал слух, будто один из криминальных авторитетов Кудымкара намерен взять все лесные делянки под свой контроль. «Понятное дело, что, если это произойдет, будет полный бардак и с ценами, и с порядком предоставления древесины. Поскольку цены никто контролировать уже не сможет. Да и не известно, сколько придется ждать в очереди, чтобы получить древесину на дрова», — сетуют инсайдеры. Теплоснабжение Ныроба бросили на коммерсантов Источники сообщают, что проблемные котельные поселка Ныроб, который три года живет без газа, продали сторонней фирме. Возможная причина — нежелание местных коммунальщиков заниматься отоплением. «Передали котельные какой-то фирме сторонней „Армейский обоз“. Неизвестная организация, скорее всего передали, потому что самим надоело разбираться с проблемами с отоплением», — рассказал инсайдер. Пермские «Новые люди» не знают, чем себя занять Ходят слухи, что пермская ячейка «Новых людей» не просто так выпала из повестки. Члены партии и малоопытные депутаты в заксобрании Пермского края боятся предпринимать какие-то действия и озвучивать какое-либо мнение по поводу геополитических событий, так как не знают, как себя правильно вести. «Они боятся и поддерживать позицию РФ и, тем более, не поддерживать. Поэтому они решили затаиться на время и не предпринимать вообще никаких действий», — рассказал источник. Бывшему оппозиционеру дают «собачью» работу Злые языки поговаривают, что общественника Александра Синявского, устроившегося руководителем отдела развития транспортной инфраструктуры в дептрансе Перми, совсем не жалеют. На главу отдела взвалили всю самую тяжелую и рутинную работу. «Синявскому дают самую настоящую „собачью“ работу. Возможно, что так ему хотят отомстить за его нелестные высказывания в адрес чиновников, и чтобы он понял как приходится муниципальным служащим», — рассуждает инсайдер. Новое радио закроют из-за диджеев Недавно открывшееся в Перми радио «Пилот ФМ» осталось без диджеев, и, как следствие, без утреннего шоу, рассказали слухачи. В будущем, говорят, радио грозит закрытие. Предвестником этого якобы был бойкот, который учинили диждеи. «Их не устроил размер зарплаты, полученной сразу после длинных новогодних выходных. Они просто взяли и решили не выходить на работу в знак несогласия с выплатами. А потом начались известные события на Украине и руководство приняло решение и вовсе временно отказаться от диджеев в эфире „Пилота“, объясняя это нестабильностью в экономике», — пояснил источник. Он предположил, что радио, на которое было потрачено много сил и денег, вскоре и вовсе может закрыться. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.