Экс-главред URA.RU Некрасов: «Я предупреждал, потом не нойте»

Кандидат в деканы журфака УрФУ нарушил договоренности с редакцией, чтобы сделать заявление

21 ноября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Иван Некрасов дал интервью, чтобы предложить коллегам проактивную позицию — проголосовать на выборах декана 23 ноября Личная страница Ивана Некрасова в соцсетях Покидая должность шеф-редактора URA.RU, кандидат в деканы журфака УрФУ Иван Некрасов объяснял свою отставку необходимостью честности выборов. Однако за два дня до финала конкурса попросил редакцию об интервью — чтобы сделать заявление. А еще раздал оценки: своим конкурентам, жестким telegram-каналам, журфаку МГУ. — Месяц назад, уходя с поста главреда URA.RU, ты попросил: агентство никак не должно вмешиваться в твою кампанию декана. Почему сейчас попросил об интервью? Нового главу факультета журналистики УрФУ выберут днем 23 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU — URA.RU, мощнейший на Урале ресурс, не должен влиять на голосование за декана журфака УрФУ. Я по-прежнему хочу, чтобы все было честно. Но так же важно, чтобы в голосовании поучаствовали все, кто зависит от работы будущего декана: не только преподаватели, но и студенты, журналисты, медиаменеджеры. В последний месяц я много общался с ними. Выяснил, что никто не знает о том, что он может выбрать декана журфака. Поэтому я, пользуясь площадкой URA.RU, хочу призвать: в ближайшую среду, 23 ноября, в 15:00 приходите в Уральский гуманитарный институт УрФУ (экс-УрГУ) на Ленина, 51. В актовый зал на 3 этаже пустят студентов журфака и представителей индустрии. Некоторые из них годами ноют: на журфаке ничему не учат. А что вы сделали для того, чтобы журфак соответствовал вашим ожиданиям? Хотя бы придите 23-го и выберете своего декана — выбор в этом году беспрецедентный: говорят, что в истории УрФУ еще такого конкурса не было. Я предупреждал, потом не нойте. — Что будет происходить 23 ноября в 15:00? — Каждый кандидат представит свои программы — видение будущего журфака. Любой присутствующий может задать кандидату вопросы и высказаться за или против него. По итогу выступлений пройдет голосование. — Насколько я понимаю, голосует конкурсная комиссия… Любовь Третьякова за годы преподавания воспитала многих журналистов, а теперь намерена возглавить факультет Фото: личная страница Любовь Третьяковой — Да, из девяти человек: представители руководства вуза, глава профбюро УГИ Лидия Баранова, председатель Союза журналистов региона Александр Левин и директор «ТАСС-Урал» Мария Картуз. Но также голосует зал — каждому пришедшему выдадут анкету. Приказ о назначении декана подписывает ректор УрФУ Виктор Кокшаров, опираясь на результаты этих двух голосований. Я изучил историю других выборов: как правило, мнение комиссии, аудитории и итоговое решение совпадают. — Как оцениваешь свои шансы и конкурентов? — Не могу ответить, так как мы, кандидаты, очень разные. Доцент Любовь Анатольевна Третьякова всю жизнь отдала журфаку. Она — мой учитель и учитель целой плеяды главных редакторов, журналистов. Одна из немногих, кто учит на журфаке писать. С пресс-секретарем ВТБ в УрФО и Пермском крае Максимом Кассандровым я лично не знаком, но слышал, что он человек системного мышления. Наверняка у него, пресс-секретаря крупнейших банков Урала (ранее занимал ту же должность в Сбербанке), крепкие связи с медиаменеджерами макрорегиона. Елизавета Голоусова специализируется на иностранной журналистике и известна за пределами России Фото: telegram-канал Журфак УрФУ Доцент Елизавета Голоусова — креативный и интеллигентный преподаватель, ее интересы — иностранная журналистика. С приходом Голоусовой в деканы журфак может быстро нарастить новых иностранных партнеров: часть старых отпала в связи с санкциями. Я имею большой практический и управленческий опыт: URA.RU сегодня — лидер российского рынка. За месяц я показал, как могу быстро вникать в новые для себя сферы (в данном случае — управление факультетом) и предлагать работающие креативные решения. То, что объединяет всех нас: мы закончили журфак, преподаем там. И, уверен, желаем родному факультету процветания. — Любовь Третьякова тебя критикует. В telegram-канал слили аудиозапись, где она говорит, что тебе хочется исполнить студенческую мечту — покрутиться в кресле Лозовского. Что ты можешь ответить? — Мы живем в эпоху постправды: если кому-то хочется — надо еще установить, не фейк ли эта аудиозапись. Меня с записью познакомили студенты журфака, когда я пришел к ним на подкаст. Я тогда посмеялся: откуда кому-то вообще знать, крутится ли кресло Лозовского [Бориса — декана журфака в 1985—2020 годах]? Легендарный Борис Лозовский возглавлял журфак 35 лет, и сегодня остается в системе УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вы эту аудиозапись выворачиваете под конфликт, но на самом деле там есть и правильные мысли. В первую очередь — про Лозовского. Борис Николаевич — и сам стал персоной-брендом, и сохранил бренд Уральской школы журналистики. Очень символично, что должности декана журфака официально не существует: мы боремся за пост директора департамента «Факультет журналистики». А деканом был и остается Лозовский. Когда я стал главредом URA.RU, я пришел к Борису Николаевичу. Он меня учил: о журфаке пишите либо хорошо, либо никак. Надеюсь, что своей активностью в последний месяц уже помог факультету в плане обновления контактов и актуализации в повестке. Смею верить, что если журфак на слуху, то и абитуриентов в новом году станет больше. — Ты сейчас можешь быть в образе бесконфликтного кандидата. Но на деле складывается впечатление, что журфак защищается и не пустит никого чужого. Так было на предыдущих выборах декана, когда соревновались [доцент, ставший деканом] Владимир Волкоморов и [директор института экономики и управления УрФУ] Алексей Скуратов. — Никакой закрытости нет: представители журфака искренне помогали мне составлять программу. Даже те, кто открыто поддерживает Третьякову. Никакой закрытости быть не может, ведь голосование открыто. Повторяю: симпатии студентов и журналистов в зале не могут остаться без внимания. — Почему такая шумиха вокруг выборов декана журфака УрФУ, можешь объяснить? У кандидата Максима Кассандрова богатый опыт взаимодействия с уральскими СМИ Фото: личная страница Максима Кассандрова — Я ожидал более яркие выборы. Мы с Любовью Третьяковой ведем публичную кампанию, рассказываем о журфаке, его особенностях и людях, я выложил свою программу в публичный доступ. СМИ о выборах почти не пишут, вероятно, воздерживаясь от выражения симпатий. Есть телеграм-каналы, которые жестко критикуют кандидатов — понятно почему: как обычно ищут, кто заплатит. — А зачем ты идешь в деканы журфака? Про то, что ты решил попробовать что-то новое после успеха URA.RU, ты говорил. Но можно было выбрать другую сферу. — Все шесть лет работы главным редактором меня преследовала проблема: нет адекватных кадров. Это мешает развиваться любому СМИ. В начале 2021-го я пошел на журфак воспитывать кадры, привел в URA.RU девять студентов. Но это капля в море и для агентства, и для рынка. Надо действовать масштабнее, если желаешь профессии развития. Я еще учился в школе, а в индустрии говорили: мало практиков на журфаке УрГУ. Наконец свершилось: успешный практик готов возглавить факультет. Что опять не так? — После нападок на журфак МГУ — сейчас его декану Елене Вартановой не позавидуешь — разумно ли тебе идти на журфак УрФУ? У Ивана Некрасова уже есть план, что делать, когда он победит на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Насколько я знаю, у Вартановой все в порядке. На последнем съезде Союза журналистов РФ она анонсировала образовательный продукт «Военная журналистика». В моей программе подобное предложение тоже есть — наряду с пополнением эндаумент-фонда факультета, созданием продукта «Медиаменеджмент», актуализацией образования, крутой абитуриентской кампанией, усилением научной школы. Нет, программы других кандидатов не видел. — Что ты будешь делать, если проиграешь? — Думать о таком некогда. Совсем без работы с моим резюме не остаются. Передам наработки и контакты потенциальных партнеров журфака победителю. Продолжу преподавать, если решу остаться в Екатеринбурге. — А если выиграешь, за что возьмешься в первую очередь? — Как эффективный менеджер [смеется] соберу весь преподавательский состав — проведем SWOT-анализ — сильных и слабых сторон факультета, возможностей и угроз. Вместе разберемся, за что браться в первую очередь. Главное — чтобы выборы директора департамента прошли всем кругом: и руководство вуза, и преподаватели, и студенты, и индустрия. И вы приходите.

Покидая должность шеф-редактора URA.RU, кандидат в деканы журфака УрФУ Иван Некрасов объяснял свою отставку необходимостью честности выборов. Однако за два дня до финала конкурса попросил редакцию об интервью — чтобы сделать заявление. А еще раздал оценки: своим конкурентам, жестким telegram-каналам, журфаку МГУ. — Месяц назад, уходя с поста главреда URA.RU, ты попросил: агентство никак не должно вмешиваться в твою кампанию декана. Почему сейчас попросил об интервью? — URA.RU, мощнейший на Урале ресурс, не должен влиять на голосование за декана журфака УрФУ. Я по-прежнему хочу, чтобы все было честно. Но так же важно, чтобы в голосовании поучаствовали все, кто зависит от работы будущего декана: не только преподаватели, но и студенты, журналисты, медиаменеджеры. В последний месяц я много общался с ними. Выяснил, что никто не знает о том, что он может выбрать декана журфака. Поэтому я, пользуясь площадкой URA.RU, хочу призвать: в ближайшую среду, 23 ноября, в 15:00 приходите в Уральский гуманитарный институт УрФУ (экс-УрГУ) на Ленина, 51. В актовый зал на 3 этаже пустят студентов журфака и представителей индустрии. Некоторые из них годами ноют: на журфаке ничему не учат. А что вы сделали для того, чтобы журфак соответствовал вашим ожиданиям? Хотя бы придите 23-го и выберете своего декана — выбор в этом году беспрецедентный: говорят, что в истории УрФУ еще такого конкурса не было. Я предупреждал, потом не нойте. — Что будет происходить 23 ноября в 15:00? — Каждый кандидат представит свои программы — видение будущего журфака. Любой присутствующий может задать кандидату вопросы и высказаться за или против него. По итогу выступлений пройдет голосование. — Насколько я понимаю, голосует конкурсная комиссия… — Да, из девяти человек: представители руководства вуза, глава профбюро УГИ Лидия Баранова, председатель Союза журналистов региона Александр Левин и директор «ТАСС-Урал» Мария Картуз. Но также голосует зал — каждому пришедшему выдадут анкету. Приказ о назначении декана подписывает ректор УрФУ Виктор Кокшаров, опираясь на результаты этих двух голосований. Я изучил историю других выборов: как правило, мнение комиссии, аудитории и итоговое решение совпадают. — Как оцениваешь свои шансы и конкурентов? — Не могу ответить, так как мы, кандидаты, очень разные. Доцент Любовь Анатольевна Третьякова всю жизнь отдала журфаку. Она — мой учитель и учитель целой плеяды главных редакторов, журналистов. Одна из немногих, кто учит на журфаке писать. С пресс-секретарем ВТБ в УрФО и Пермском крае Максимом Кассандровым я лично не знаком, но слышал, что он человек системного мышления. Наверняка у него, пресс-секретаря крупнейших банков Урала (ранее занимал ту же должность в Сбербанке), крепкие связи с медиаменеджерами макрорегиона. Доцент Елизавета Голоусова — креативный и интеллигентный преподаватель, ее интересы — иностранная журналистика. С приходом Голоусовой в деканы журфак может быстро нарастить новых иностранных партнеров: часть старых отпала в связи с санкциями. Я имею большой практический и управленческий опыт: URA.RU сегодня — лидер российского рынка. За месяц я показал, как могу быстро вникать в новые для себя сферы (в данном случае — управление факультетом) и предлагать работающие креативные решения. То, что объединяет всех нас: мы закончили журфак, преподаем там. И, уверен, желаем родному факультету процветания. — Любовь Третьякова тебя критикует. В telegram-канал слили аудиозапись, где она говорит, что тебе хочется исполнить студенческую мечту — покрутиться в кресле Лозовского. Что ты можешь ответить? — Мы живем в эпоху постправды: если кому-то хочется — надо еще установить, не фейк ли эта аудиозапись. Меня с записью познакомили студенты журфака, когда я пришел к ним на подкаст. Я тогда посмеялся: откуда кому-то вообще знать, крутится ли кресло Лозовского [Бориса — декана журфака в 1985—2020 годах]? Вы эту аудиозапись выворачиваете под конфликт, но на самом деле там есть и правильные мысли. В первую очередь — про Лозовского. Борис Николаевич — и сам стал персоной-брендом, и сохранил бренд Уральской школы журналистики. Очень символично, что должности декана журфака официально не существует: мы боремся за пост директора департамента «Факультет журналистики». А деканом был и остается Лозовский. Когда я стал главредом URA.RU, я пришел к Борису Николаевичу. Он меня учил: о журфаке пишите либо хорошо, либо никак. Надеюсь, что своей активностью в последний месяц уже помог факультету в плане обновления контактов и актуализации в повестке. Смею верить, что если журфак на слуху, то и абитуриентов в новом году станет больше. — Ты сейчас можешь быть в образе бесконфликтного кандидата. Но на деле складывается впечатление, что журфак защищается и не пустит никого чужого. Так было на предыдущих выборах декана, когда соревновались [доцент, ставший деканом] Владимир Волкоморов и [директор института экономики и управления УрФУ] Алексей Скуратов. — Никакой закрытости нет: представители журфака искренне помогали мне составлять программу. Даже те, кто открыто поддерживает Третьякову. Никакой закрытости быть не может, ведь голосование открыто. Повторяю: симпатии студентов и журналистов в зале не могут остаться без внимания. — Почему такая шумиха вокруг выборов декана журфака УрФУ, можешь объяснить? — Я ожидал более яркие выборы. Мы с Любовью Третьяковой ведем публичную кампанию, рассказываем о журфаке, его особенностях и людях, я выложил свою программу в публичный доступ. СМИ о выборах почти не пишут, вероятно, воздерживаясь от выражения симпатий. Есть телеграм-каналы, которые жестко критикуют кандидатов — понятно почему: как обычно ищут, кто заплатит. — А зачем ты идешь в деканы журфака? Про то, что ты решил попробовать что-то новое после успеха URA.RU, ты говорил. Но можно было выбрать другую сферу. Я еще учился в школе, а в индустрии говорили: мало практиков на журфаке УрГУ. Наконец свершилось: успешный практик готов возглавить факультет. Что опять не так? — После нападок на журфак МГУ — сейчас его декану Елене Вартановой не позавидуешь — разумно ли тебе идти на журфак УрФУ? — Насколько я знаю, у Вартановой все в порядке. На последнем съезде Союза журналистов РФ она анонсировала образовательный продукт «Военная журналистика». В моей программе подобное предложение тоже есть — наряду с пополнением эндаумент-фонда факультета, созданием продукта «Медиаменеджмент», актуализацией образования, крутой абитуриентской кампанией, усилением научной школы. Нет, программы других кандидатов не видел. — Что ты будешь делать, если проиграешь? — Думать о таком некогда. Совсем без работы с моим резюме не остаются. Передам наработки и контакты потенциальных партнеров журфака победителю. Продолжу преподавать, если решу остаться в Екатеринбурге. — А если выиграешь, за что возьмешься в первую очередь? — Как эффективный менеджер [смеется] соберу весь преподавательский состав — проведем SWOT-анализ — сильных и слабых сторон факультета, возможностей и угроз. Вместе разберемся, за что браться в первую очередь. Главное — чтобы выборы директора департамента прошли всем кругом: и руководство вуза, и преподаватели, и студенты, и индустрия. И вы приходите.