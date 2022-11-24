Пермские айтишники разработали нового робота-помощника по дому

Виртуальный ассистент вызовет лифт, включит электрочайник и оплатит квитанции ЖКХ

25 ноября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Новый цифровой интерфейс изменит сценарии поведения пользователей «умных» квартир и зданий Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пермская компания «Юникорн», резидент Сколково, разработчик программного обеспечения и устройств для «умного» дома, создала нового цифрового помощника. Он управляет системами жизнеобеспечения и безопасности в домах и квартирах. Голосовой робот называется Ujin Assistant. Он поможет оперативно решать все вопросы, связанные с нахождением в здании, оборудованном интеллектуальными системами. Идея создания «умного ассистента» появилась в 2015 году. Сейчас разработчики подошли к ее воплощению. «Ujin — это, своего рода, «спин-офф» Promobot. Когда появился Promobot с его диалоговой системой и возможностью поддерживать взаимодействие практически на уровне естественной речи, мы получили много обратной связи о том, что нужно его навыки «поселить» в какой-то B2?°C продукт (бизнес для потребителя — ред.), который каждый может иметь в доме. Было ясно, что это какой-то домашний голосовой помощник, причем он должен быть не просто «болталкой», а иметь какие-то специальные навыки. Мы решили, что это будут навыки, связанные с «умным зданием» и «умным домом», — рассказал URA.RU сооснователь компаний Promobot и «Юникорн» Алексей Южаков. Поводом для создания «умного» помощника послужила разработка уникальной диалоговой системы от компании Promobot Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Умным помощником смогут управлять пользователи зданий, подключенных к платформе Ujin. Это жилые комплексы и «умные» квартиры в них, «умные» бизнес-центры и офисы, технопарки, детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Ujin Assistant помогает человеку интуитивно пользоваться сервисами «умного» здания и управлять устройствами в помещениях. Помощник имеет несколько интерфейсов. Это голосовой ассистент, общение с которым реализуется через интеграцию с популярными голосовыми помощниками, чат-бот в Telegram и чат-бот в мобильном приложении Ujin, а также его настроенных под индивидуальные нужды пользователя версиях. «Преимущество заключается в том, что платформа Ujin, к которой подключено здание, объединяет инженерные системы, информационные сервисы, программное обеспечение разных производителей и, благодаря интеграции, позволяет ими управлять. Например, пользователь сможет управлять домофоном, шлагбаумом, вызвать лифт на нужный этаж. Также можно заказать пропуск для человека или автомобиля, вызвать мастера на дом, отправить заявку в управляющую компанию и узнать статус ее исполнения, запросить и оплатить квитанцию за ЖКУ и многое другое. Пользователю не нужно знать и говорить спецкоманды. Ассистент понимает речь, интерпретирует запрос и самостоятельно запускает команду», — пояснил URA.RU Алексей Южаков. По словам Алексея Южакова, в современном технологическом пространстве человек должен чувствовать себя как можно комфортнее Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пользователь также может дать команду помощнику настроить комфортный климат в помещении, включить свет, отключить розетки, а еще, не заходя в мобильное приложение, создавать комфортные сценарии «умного» дома. Например, ассистента можно попросить ежедневно включать электричество, теплый пол и чайник в квартире к определенному времени. Таким образом, разработчики добивались своей ключевой задачи — максимально упростить взаимодействие пользователя с «умными» устройствами. Новый ассистент объединил управление всеми необходимыми для этого процессами. В планах разработчиков — презентовать свою новинку на Первом саммите застройщиков жилья, который пройдет в начале декабря в российской столице. Также компания планирует активно выходить со своим продуктом на коммерческие рынки. «Юникорн», как разработчик платформы «умного» здания, уже является стратегическим партнером ведущих федеральных девелоперов, таких как ГК «Кортрос», ГК «Основа», ИНТЕКО, и реализует проекты в регионах. Новый цифровой ассистент будет в первую очередь доступен пользователям, уже подключенным к платформе Ujin. Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Действия правительства страны направлены в первую очередь на развитие отечественных производств. В этом случае стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Это позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной российской наукой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская компания «Юникорн», резидент Сколково, разработчик программного обеспечения и устройств для «умного» дома, создала нового цифрового помощника. Он управляет системами жизнеобеспечения и безопасности в домах и квартирах. Голосовой робот называется Ujin Assistant. Он поможет оперативно решать все вопросы, связанные с нахождением в здании, оборудованном интеллектуальными системами. Идея создания «умного ассистента» появилась в 2015 году. Сейчас разработчики подошли к ее воплощению. «Ujin — это, своего рода, «спин-офф» Promobot. Когда появился Promobot с его диалоговой системой и возможностью поддерживать взаимодействие практически на уровне естественной речи, мы получили много обратной связи о том, что нужно его навыки «поселить» в какой-то B2?°C продукт (бизнес для потребителя — ред.), который каждый может иметь в доме. Было ясно, что это какой-то домашний голосовой помощник, причем он должен быть не просто «болталкой», а иметь какие-то специальные навыки. Мы решили, что это будут навыки, связанные с «умным зданием» и «умным домом», — рассказал URA.RU сооснователь компаний Promobot и «Юникорн» Алексей Южаков. Умным помощником смогут управлять пользователи зданий, подключенных к платформе Ujin. Это жилые комплексы и «умные» квартиры в них, «умные» бизнес-центры и офисы, технопарки, детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Ujin Assistant помогает человеку интуитивно пользоваться сервисами «умного» здания и управлять устройствами в помещениях. Помощник имеет несколько интерфейсов. Это голосовой ассистент, общение с которым реализуется через интеграцию с популярными голосовыми помощниками, чат-бот в Telegram и чат-бот в мобильном приложении Ujin, а также его настроенных под индивидуальные нужды пользователя версиях. «Преимущество заключается в том, что платформа Ujin, к которой подключено здание, объединяет инженерные системы, информационные сервисы, программное обеспечение разных производителей и, благодаря интеграции, позволяет ими управлять. Например, пользователь сможет управлять домофоном, шлагбаумом, вызвать лифт на нужный этаж. Также можно заказать пропуск для человека или автомобиля, вызвать мастера на дом, отправить заявку в управляющую компанию и узнать статус ее исполнения, запросить и оплатить квитанцию за ЖКУ и многое другое. Пользователю не нужно знать и говорить спецкоманды. Ассистент понимает речь, интерпретирует запрос и самостоятельно запускает команду», — пояснил URA.RU Алексей Южаков. Пользователь также может дать команду помощнику настроить комфортный климат в помещении, включить свет, отключить розетки, а еще, не заходя в мобильное приложение, создавать комфортные сценарии «умного» дома. Например, ассистента можно попросить ежедневно включать электричество, теплый пол и чайник в квартире к определенному времени. Таким образом, разработчики добивались своей ключевой задачи — максимально упростить взаимодействие пользователя с «умными» устройствами. Новый ассистент объединил управление всеми необходимыми для этого процессами. Также компания планирует активно выходить со своим продуктом на коммерческие рынки. «Юникорн», как разработчик платформы «умного» здания, уже является стратегическим партнером ведущих федеральных девелоперов, таких как ГК «Кортрос», ГК «Основа», ИНТЕКО, и реализует проекты в регионах. Новый цифровой ассистент будет в первую очередь доступен пользователям, уже подключенным к платформе Ujin. Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Действия правительства страны направлены в первую очередь на развитие отечественных производств. В этом случае стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Это позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной российской наукой.