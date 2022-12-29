Три группировки свердловского МВД пытаются подставить своего шефа

URA.RU раскрывает главную загадку Свердловской области последних лет

30 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Александр Мешков назначен на должность шефа свердловского главка в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В ГУ МВД по Свердловской области образовалась группа силовиков, заинтересованных в отставке начальника главка Александра Мешкова и ведущих против него информационную войну, озвучивая реальные и надуманные проблемы полиции. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в ведомстве. Уход шефа решил бы вопросы его сразу трех высокопоставленных силовиков и их подчиненных. Разгадка главной тайны региона о «врагах» Мешкова — в материале URA.RU. «Когда Мешков только пришел в 2019 году, его не приняли — отнеслись как к варягу. Во-первых, все считали, что он переведет за собой из Астрахани своих подчиненных, и те получат вседозволенность. Во-вторых, Мешков занял место, на которое претендовали местные офицеры. Большинство обид на шефа связано именно с кадровыми вопросами. В управлении считали, что Мешков пришел сюда за званием и долго не продержится — заработает себе репутацию и звезды и уедет на повышение в Москву. Но шеф задержался и попал под перекрестный огонь недоброжелателей», — рассказал осведомленный источник. Сам Мешков годами не мог понять, кто распространяет слухи про него, и до сих пор пытается добиться ответа с помощью служебных проверок и исследований на полиграфе. Поиском «стукачей» занимаются самые доверенные люди шефа. Против шефа выступил его заместитель Петр Кривегин рассчитывал стать начальником ГУ МВД вместо Александра Мешкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из главных противников Мешкова инсайдеры считают его заместителя — Петра Кривегина. Именно он полгода возглавлял ведомство после ухода Михаила Бородина, оставившего для ГУ МВД ряд проблем — как кадровых, так и финансовых. Кривегин считал, что в силах переломить ситуацию в главке в лучшую сторону, и имел основания так думать. По словам инсайдеров, при нем многие проблемы начали решаться, был взят курс на улучшение психологического климата. Все это позволило Кривегину рассчитывать, что после врио он станет полноправным шефом. Однако неожиданно для многих в 2019 году состоялось назначение Мешкова. Кривегин принял это в штыки и посчитал решение несправедливым. «Не удивительно, что Петр Петрович стал замечать просчеты Мешкова и делиться наблюдениями с коллегами. Нет оснований вешать на него ярлык „врага“ Мешкова, ведь никаких интриг он не плел и не плетет. Но никакая ошибка шефа не проходит мимо зама, и этим пользуются наказанные или увольняющиеся сотрудники», — рассказал собеседник агентства. По его данным, конфликты в ведомстве, касающиеся кадрового некомплекта и тяжелой работы сотрудников, развиваются не без участия Кривегина, который надеется все же возглавить управление после очередной кадровой ротации. «Лишая очков Мешкова, он нарабатывает их себе, потому что все проблемы можно спихнуть на „неграмотное управление“ главком», — уточнил инсайдер. «Враги» Мешкова появились в «полиции для полицейских» Сотрудники ОРЧ СБ свердловского главка полиции заинтересованы, чтобы руководителем ГУ МВД стал человек из Екатеринбурга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В оперативно-разыскной части собственной безопасности полицейского главка (ОРЧ СБ), сотрудники которого следят за должностными нарушениями и потому прозваны «полицейскими для полицейских», невзлюбили Мешкова через несколько месяцев после назначения шефом, уточняют источники. Несмотря на то, что у самого начальника ОРЧ СБ Валентина Зенкова нет острых претензий к шефу, у его подчиненных с Мешковым возникали проблемы. Некоторым из сотрудников было некомфортно работать с коллегой не из Свердловской области, который еще не создал себе репутации в регионе и незнаком местной силовой элите. «Мешков первое время оставался загадочной фигурой для особистов — им это категорически не нравилось, осложняло работу. Да и для каких-либо действий простора нет», — рассказал инсайдер. По его словам, часть сотрудников продолжает настороженно относиться к Мешкову и распространять слухи про его систему работы. По данным источников, в подразделении особенно надеются на отставку шефа после проходившей в ведомстве большой проверки из Москвы. Ревизоры обнаружили недочеты, которыми смогли воспользоваться недоброжелатели. В частности, серьезным ударом по репутации Мешкова может стать получение сразу несколькими отделами оценки «неудовлетворительно» — в том числе по показателю психологического климата. Некоторые «враги» Мешкова заинтересованы донести до московского начальства мысль о том, что сотрудники устали от своей работы, недовольны зарплатами и «палочной» системой в ведомстве. «Такие проблемы, конечно, есть, но их обострение на руку сотрудникам, которые собирают папку на Мешкова. На деле такие же беды главка были и при Бородине, и при других руководителях», — рассказал один из собеседников. Отставку Мешкова могли заказать подчиненные его друга Подчиненные Александра Мешкова были недовольны тяжелой работой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генерал Мешков пришел на должность шефа свердловского главка, когда обязанности руководителя временно исполнял нынешний глава ГСУ Владимир Миронов, которому специально для этого продлили срок службы (на тот момент исполнялось 60 лет — предельный возраст для офицера). Миронов считается «правой рукой» Мешкова и одним из опорных людей его доверенного окружения. Однако некоторые подчиненные Миронова нередко выражают недовольство работой Мешкова. «Все началось, когда сотрудникам ГСУ пришлось перерабатывать, напрягаться и трудиться больше, чем планировалось. Сотрудники частично не справились, и за это последовали санкции. Естественно, всю злость они выместили на Мешкове, обвиняя его в управленческих ошибках. Они полностью уверены, что при Миронове им бы жилось более вольготно», — рассказал инсайдер. Он подчеркнул, что сотрудники ГСУ обмениваются слухами, надеясь, что после Мешкова ГУ МВД возглавит Миронов (хотя он неоднократно отказывался от этой должности). URA.RU обратилось за комментарием к главе пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых. Он назвал доводы инсайдеров «попыткой в очередной раз навести тень на плетень». «Подобные фейки могут распространять так называемые „обиженные“, которых с позором изгнали из системы МВД либо за плохую работу, либо в связи с подозрением в нарушении действующего законодательства — а проще говоря, за совершенные преступления. Мы будем благодарны журналистам, если они хотя бы конфиденциально поделятся с ГУ МВД области информацией о том, кто конкретно вводит общественность в заблуждение о работе свердловского гарнизона полиции, чтобы пресечь распространение ложных сведений о работе свердловского гарнизона полиции и его руководителях», — отметил полковник Горелых. Александр Мешков в 2009 году возглавил городскую полицию Твери, откуда через семь лет был переведен на должность замначальника УМВД по Смоленской области. Там Мешков продержался около года, и в октябре 2017 возглавил полицию Астраханской области. В сентябре 2019 года генерал был официально назначен на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области. Прежний шеф главка Михаил Бородин был переведен в Воронеж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ГУ МВД по Свердловской области образовалась группа силовиков, заинтересованных в отставке начальника главка Александра Мешкова и ведущих против него информационную войну, озвучивая реальные и надуманные проблемы полиции. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в ведомстве. Уход шефа решил бы вопросы его сразу трех высокопоставленных силовиков и их подчиненных. Разгадка главной тайны региона о «врагах» Мешкова — в материале URA.RU. «Когда Мешков только пришел в 2019 году, его не приняли — отнеслись как к варягу. Во-первых, все считали, что он переведет за собой из Астрахани своих подчиненных, и те получат вседозволенность. Во-вторых, Мешков занял место, на которое претендовали местные офицеры. Большинство обид на шефа связано именно с кадровыми вопросами. В управлении считали, что Мешков пришел сюда за званием и долго не продержится — заработает себе репутацию и звезды и уедет на повышение в Москву. Но шеф задержался и попал под перекрестный огонь недоброжелателей», — рассказал осведомленный источник. Сам Мешков годами не мог понять, кто распространяет слухи про него, и до сих пор пытается добиться ответа с помощью служебных проверок и исследований на полиграфе. Поиском «стукачей» занимаются самые доверенные люди шефа. Против шефа выступил его заместитель Одним из главных противников Мешкова инсайдеры считают его заместителя — Петра Кривегина. Именно он полгода возглавлял ведомство после ухода Михаила Бородина, оставившего для ГУ МВД ряд проблем — как кадровых, так и финансовых. Кривегин считал, что в силах переломить ситуацию в главке в лучшую сторону, и имел основания так думать. По словам инсайдеров, при нем многие проблемы начали решаться, был взят курс на улучшение психологического климата. Все это позволило Кривегину рассчитывать, что после врио он станет полноправным шефом. Однако неожиданно для многих в 2019 году состоялось назначение Мешкова. Кривегин принял это в штыки и посчитал решение несправедливым. «Не удивительно, что Петр Петрович стал замечать просчеты Мешкова и делиться наблюдениями с коллегами. Нет оснований вешать на него ярлык „врага“ Мешкова, ведь никаких интриг он не плел и не плетет. Но никакая ошибка шефа не проходит мимо зама, и этим пользуются наказанные или увольняющиеся сотрудники», — рассказал собеседник агентства. По его данным, конфликты в ведомстве, касающиеся кадрового некомплекта и тяжелой работы сотрудников, развиваются не без участия Кривегина, который надеется все же возглавить управление после очередной кадровой ротации. «Лишая очков Мешкова, он нарабатывает их себе, потому что все проблемы можно спихнуть на „неграмотное управление“ главком», — уточнил инсайдер. «Враги» Мешкова появились в «полиции для полицейских» В оперативно-разыскной части собственной безопасности полицейского главка (ОРЧ СБ), сотрудники которого следят за должностными нарушениями и потому прозваны «полицейскими для полицейских», невзлюбили Мешкова через несколько месяцев после назначения шефом, уточняют источники. Несмотря на то, что у самого начальника ОРЧ СБ Валентина Зенкова нет острых претензий к шефу, у его подчиненных с Мешковым возникали проблемы. Некоторым из сотрудников было некомфортно работать с коллегой не из Свердловской области, который еще не создал себе репутации в регионе и незнаком местной силовой элите. «Мешков первое время оставался загадочной фигурой для особистов — им это категорически не нравилось, осложняло работу. Да и для каких-либо действий простора нет», — рассказал инсайдер. По его словам, часть сотрудников продолжает настороженно относиться к Мешкову и распространять слухи про его систему работы. По данным источников, в подразделении особенно надеются на отставку шефа после проходившей в ведомстве большой проверки из Москвы. Ревизоры обнаружили недочеты, которыми смогли воспользоваться недоброжелатели. В частности, серьезным ударом по репутации Мешкова может стать получение сразу несколькими отделами оценки «неудовлетворительно» — в том числе по показателю психологического климата. Некоторые «враги» Мешкова заинтересованы донести до московского начальства мысль о том, что сотрудники устали от своей работы, недовольны зарплатами и «палочной» системой в ведомстве. «Такие проблемы, конечно, есть, но их обострение на руку сотрудникам, которые собирают папку на Мешкова. На деле такие же беды главка были и при Бородине, и при других руководителях», — рассказал один из собеседников. Отставку Мешкова могли заказать подчиненные его друга Генерал Мешков пришел на должность шефа свердловского главка, когда обязанности руководителя временно исполнял нынешний глава ГСУ Владимир Миронов, которому специально для этого продлили срок службы (на тот момент исполнялось 60 лет — предельный возраст для офицера). Миронов считается «правой рукой» Мешкова и одним из опорных людей его доверенного окружения. Однако некоторые подчиненные Миронова нередко выражают недовольство работой Мешкова. «Все началось, когда сотрудникам ГСУ пришлось перерабатывать, напрягаться и трудиться больше, чем планировалось. Сотрудники частично не справились, и за это последовали санкции. Естественно, всю злость они выместили на Мешкове, обвиняя его в управленческих ошибках. Они полностью уверены, что при Миронове им бы жилось более вольготно», — рассказал инсайдер. Он подчеркнул, что сотрудники ГСУ обмениваются слухами, надеясь, что после Мешкова ГУ МВД возглавит Миронов (хотя он неоднократно отказывался от этой должности). URA.RU обратилось за комментарием к главе пресс-службы свердловского главка МВД Валерию Горелых. Он назвал доводы инсайдеров «попыткой в очередной раз навести тень на плетень». Александр Мешков в 2009 году возглавил городскую полицию Твери, откуда через семь лет был переведен на должность замначальника УМВД по Смоленской области. Там Мешков продержался около года, и в октябре 2017 возглавил полицию Астраханской области. В сентябре 2019 года генерал был официально назначен на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области. Прежний шеф главка Михаил Бородин был переведен в Воронеж.