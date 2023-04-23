Как получить полную выплату по больничному листу в 2023 году

Основные правила оформления листка нетрудоспособности

23 апреля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Больничные регулируются федеральным законом и отдельными статьями Трудового кодекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больничный лист необходим, чтобы сотрудник мог остаться дома из-за болезни, оформить отпуск по уходу за ребенком, который заболел. Он также требуется, чтобы работодатель выплатил зарплату за период болезни. URA.RU в своем материале рассказывает, как получить этот документ, кто имеет на него право, как рассчитываются выплаты. Кто имеет право на 100% больничный в 2023 году Больничный, связанный с травмой на производстве или болезнью сотрудника, оплачивается в первые три дня из средств работодателя, в последующие дни — из средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В иных случаях (уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие выплачивается за счет резервов фонда. Гражданин имеет право на больничный не только в случае своей болезни, но и для ухода за больными родственниками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Категории граждан, которые могут рассчитывать на полноценный больничный лист. Граждане, работающие по трудовым договорам, включая руководителей, которые являются единственными участниками юрлица;

государственные и муниципальные служащие;

лица, которые замещают государственные и муниципальные должности на различных уровнях;

священнослужители;

члены производственных кооперативов, принимающие участие в его деятельности;

адвокаты;

осужденные к отбыванию наказания и привлеченные к оплачиваемому труду;

граждане, которые заболели или получили травму в течение 30 дней с даты фактического увольнения;

граждане других категорий, которые подлежат обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

иностранцы без гражданства, которые имеют право на пособие по временной нетрудоспособности из-за несчастного случая на производстве;

граждане других категорий, которые подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Как рассчитывается сумма больничного Если больничный выплачивается по причине болезни или травмы сотрудника, в первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя), в последующие дни — из резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В первые три дня выплаты идут из средств работодателя Фото: Игорь Пантин © URA.RU Размер выплаты напрямую зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала года составляет 16 242 рубля в месяц, а минимальная выплата по больничному в среднем — 533 рубля 98 копеек в день. Вычисляется это следующим образом: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней, при этом берутся в расчет региональные коэффициенты. Пределы выплат по временной нетрудоспособности граждан регулируются ежегодно. В 2023 году максимальный размер равен 2736 рублям 99 копейкам в день. Для сравнения: в прошлом году предел не превышал 2572 рубля 60 копеек. Размер пособия по нетрудоспособности также зависит от стажа и среднего заработка. Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя. Как оформить больничный лист Правом выписывать листок о нетрудоспособности обладают только медицинские учреждения, в том числе и частные клиники с подходящей лицензией. Оформлением документов могут заниматься фельдшеры, стоматологи и врачи. Заполнением электронного листа о нетрудоспособности следует заниматься в первый и последний день болезни. После того как врач выдаст соответствующее заключение, больничный закрывается. Оформить больничный может только врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При обращении после работы можно попросить оформить больничный, начиная со следующего дня, это не противоречит закону. В противном случае может возникнуть проблема с одновременным начислением зарплаты и выплаты по болезни. В документе указывают паспортные данные пациента, ИНН и СНИЛС. Их необходимо иметь при себе при первом обращении. Важно убедиться, что больничный составлен правильно, иначе его могут не принять и документ придется переделывать. Как контролировать выплату больничного Фонд социального страхования назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медучреждения. Узнать о предоставлении выплат можно в личном кабинете на сайте фонда. Зайти в него работник может, используя логин и пароль от сайта госуслуг. Если денежные средства не поступили на счет, следует обратитесь за разъяснением в ФСС. Если ошибка допущена организацией, то нужно сообщить об этом в бухгалтерию, чтобы произвели перерасчет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больничный лист необходим, чтобы сотрудник мог остаться дома из-за болезни, оформить отпуск по уходу за ребенком, который заболел. Он также требуется, чтобы работодатель выплатил зарплату за период болезни. URA.RU в своем материале рассказывает, как получить этот документ, кто имеет на него право, как рассчитываются выплаты. Кто имеет право на 100% больничный в 2023 году Больничный, связанный с травмой на производстве или болезнью сотрудника, оплачивается в первые три дня из средств работодателя, в последующие дни — из средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В иных случаях (уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие выплачивается за счет резервов фонда. Категории граждан, которые могут рассчитывать на полноценный больничный лист. Как рассчитывается сумма больничного Если больничный выплачивается по причине болезни или травмы сотрудника, в первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя), в последующие дни — из резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Размер выплаты напрямую зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала года составляет 16 242 рубля в месяц, а минимальная выплата по больничному в среднем — 533 рубля 98 копеек в день. Вычисляется это следующим образом: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней, при этом берутся в расчет региональные коэффициенты. Пределы выплат по временной нетрудоспособности граждан регулируются ежегодно. В 2023 году максимальный размер равен 2736 рублям 99 копейкам в день. Для сравнения: в прошлом году предел не превышал 2572 рубля 60 копеек. Размер пособия по нетрудоспособности также зависит от стажа и среднего заработка. Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя. Как оформить больничный лист Правом выписывать листок о нетрудоспособности обладают только медицинские учреждения, в том числе и частные клиники с подходящей лицензией. Оформлением документов могут заниматься фельдшеры, стоматологи и врачи. Заполнением электронного листа о нетрудоспособности следует заниматься в первый и последний день болезни. После того как врач выдаст соответствующее заключение, больничный закрывается. При обращении после работы можно попросить оформить больничный, начиная со следующего дня, это не противоречит закону. В противном случае может возникнуть проблема с одновременным начислением зарплаты и выплаты по болезни. В документе указывают паспортные данные пациента, ИНН и СНИЛС. Их необходимо иметь при себе при первом обращении. Важно убедиться, что больничный составлен правильно, иначе его могут не принять и документ придется переделывать. Как контролировать выплату больничного Фонд социального страхования назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медучреждения. Узнать о предоставлении выплат можно в личном кабинете на сайте фонда. Зайти в него работник может, используя логин и пароль от сайта госуслуг. Если денежные средства не поступили на счет, следует обратитесь за разъяснением в ФСС. Если ошибка допущена организацией, то нужно сообщить об этом в бухгалтерию, чтобы произвели перерасчет.