Как получить полную выплату по больничному листу в 2023 году

Больничный лист необходим, чтобы сотрудник мог остаться дома из-за болезни, оформить отпуск по уходу за ребенком, который заболел. Он также требуется, чтобы работодатель выплатил зарплату за период болезни. URA.RU в своем материале рассказывает, как получить этот документ, кто имеет на него право, как рассчитываются выплаты.
Кто имеет право на 100% больничный в 2023 году
Больничный, связанный с травмой на производстве или болезнью сотрудника, оплачивается в первые три дня из средств работодателя, в последующие дни — из средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В иных случаях (уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) пособие выплачивается за счет резервов фонда.
Категории граждан, которые могут рассчитывать на полноценный больничный лист.
- Граждане, работающие по трудовым договорам, включая руководителей, которые являются единственными участниками юрлица;
- государственные и муниципальные служащие;
- лица, которые замещают государственные и муниципальные должности на различных уровнях;
- священнослужители;
- члены производственных кооперативов, принимающие участие в его деятельности;
- адвокаты;
- осужденные к отбыванию наказания и привлеченные к оплачиваемому труду;
- граждане, которые заболели или получили травму в течение 30 дней с даты фактического увольнения;
- граждане других категорий, которые подлежат обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- иностранцы без гражданства, которые имеют право на пособие по временной нетрудоспособности из-за несчастного случая на производстве;
- граждане других категорий, которые подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Как рассчитывается сумма больничного
Если больничный выплачивается по причине болезни или травмы сотрудника, в первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя), в последующие дни — из резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Размер выплаты напрямую зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала года составляет 16 242 рубля в месяц, а минимальная выплата по больничному в среднем — 533 рубля 98 копеек в день. Вычисляется это следующим образом: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней, при этом берутся в расчет региональные коэффициенты. Пределы выплат по временной нетрудоспособности граждан регулируются ежегодно. В 2023 году максимальный размер равен 2736 рублям 99 копейкам в день. Для сравнения: в прошлом году предел не превышал 2572 рубля 60 копеек.
Размер пособия по нетрудоспособности также зависит от стажа и среднего заработка. Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя.
Как оформить больничный лист
Правом выписывать листок о нетрудоспособности обладают только медицинские учреждения, в том числе и частные клиники с подходящей лицензией. Оформлением документов могут заниматься фельдшеры, стоматологи и врачи. Заполнением электронного листа о нетрудоспособности следует заниматься в первый и последний день болезни. После того как врач выдаст соответствующее заключение, больничный закрывается.
При обращении после работы можно попросить оформить больничный, начиная со следующего дня, это не противоречит закону. В противном случае может возникнуть проблема с одновременным начислением зарплаты и выплаты по болезни. В документе указывают паспортные данные пациента, ИНН и СНИЛС. Их необходимо иметь при себе при первом обращении. Важно убедиться, что больничный составлен правильно, иначе его могут не принять и документ придется переделывать.
Как контролировать выплату больничного
Фонд социального страхования назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медучреждения. Узнать о предоставлении выплат можно в личном кабинете на сайте фонда. Зайти в него работник может, используя логин и пароль от сайта госуслуг. Если денежные средства не поступили на счет, следует обратитесь за разъяснением в ФСС. Если ошибка допущена организацией, то нужно сообщить об этом в бухгалтерию, чтобы произвели перерасчет.
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