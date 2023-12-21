Свердловчанка родила от иностранца и бросила ребенка в роддоме

Девушка надеялась на брак и не сделала аборт, но семья бойфренда выступила против

22 декабря 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Алиса не успела сделать аборт, о чем жалеет годы спустя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженка Оренбурга после школы уехала жить в Екатеринбург, где поступила в колледж, устроилась на работу и встретила любовь. Узнав о беременности, Алиса надеялась на брак, но консервативная семья бойфренда-иностранца выступила против. Девушка не успела сделать аборт, а, родив ребенка, оставила его в роддоме. С тех прошло много лет, но девушка до сих пор жалеет, что не прервала беременность. История любви с нежеланным ребенком — в материале URA.RU. Отец Алисы ушел из семьи, когда она была еще ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детство Алиса родилась в межнациональной семье в Оренбурге. Отец был арабом из Боснии и Герцеговины, а мама — коренной оренбурженкой. Семейная идиллия продлилась чуть больше двух лет. Разный менталитет и обычаи стали камнем преткновения между супругами. После рождения дочери Идрис предложил Оксане переехать в Сараево, но женщина отказалась менять родную землю на чужбину. Спустя несколько месяцев из-за постоянных ссор мужчина подал на развод, после чего уехал. Больше Идрис в Россию не приезжал и бывшую жену с дочерью не видел, а Оксана так и не вышла замуж. Алиса с мамой жили вместе. «Мама не очень любит поднимать тему моего отца. Она о нем ничего не говорила в детстве, но нарушила молчание, когда я была в классе восьмом. Тогда мама сказала, что папа был высоким, черноволосым и черноглазым парнем. Одним словом, был первым красавцем. Тогда же и показала фотографии. Их, кстати, немного, но оставшиеся хорошо сохранились», — рассказывает Алиса. Алиса любила рассматривать фотографии с папой и втайне от матери мечтала о встрече с ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отношения между дочерью и матерью складывались очень сложно. «Мама меня никогда не понимала. Так получилось, что внешность у меня славянская, от мамы досталась, вот только глаза черные, как у отца. Сколько себя помню, меня всегда тянуло ко всему южному. Мне нравилась восточная музыка и танцы. Помню, что хотела записаться на танец живота, но мама запретила. Красила волосы в черный цвет, подводила глаза черной подводкой и старалась скромно одеваться», — сказала девушка. «Маму все это раздражало, я ей напоминала мужчину, которого она вспоминать не хотела. А когда я ей показывала фотографию того или иного арабского певца или турецкого актера, мама начинала злиться, да так, что потом могла со мной несколько дней не разговаривать. А стоило мне сказать, что я хочу замуж за араба, то мама начинала говорить о том, что вычеркнет меня из своей жизни. Чем старше я становилась, тем чаще мы с ней ругались. Наверно, это и стало причиной моего переезда», — говорит Алиса. Переезд в Екатеринбург Девушка влюбилась в уральскую столицу после первого визита Фото: Илья Московец © URA.RU После окончания школы Алиса подумала о переезде. Выбирала между Челябинском и Екатеринбургом. Все решилось, когда девушка с подругой приехали на «Ночь музыки» в уральскую столицу. «Я помню как меня поразили толпы, музыка, танцы, неиссякаемая энергия города! Екатеринбург сильно запал мне в душу, и с тех пор я город не покидала. Тут же поступила в колледж, устроилась на работу в один из банков. Впервые за долгие годы я ощутила себя счастливой. У меня начали появиться друзья», — вспоминает она. «Спустя время я стала жить отдельно, сняла сама себе квартиру. Именно тогда я ощутила себя по-настоящему свободной. Я поняла, что вообще значит слово свобода. Меня никто не критиковал, не сравнивал и не злился на меня, когда среди моего окружения, например, появлялись кавказцы. Я стала принимать решения, хоть иногда и нелогичные, но зато мои», — делится Алиса. Как и планировалось, девушка поступила в колледж на факультет экономики. Учеба шла легко. «Я научилась совмещать учебу и работу, а еще танцы и прогулки с друзьями. Время пролетало быстро, и конечно я наслаждалась им так, как никогда в своей жизни. И, конечно, я не планировала беременность, но жизнь полна сюрпризов. Один из них ждал и меня», — поделилась девушка. Алиса и Фарид познакомились на первом курсе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первая любовь На первом курсе Алиса познакомилась с уроженцем Азербайджана Фаридом. Он, так же как и она, поступил учиться на экономический факультет. «Я сразу подметила зеленоглазого брюнета. Наверно, это была любовь с первого взгляда. И, как оказалось, чувства оказались взаимными. Мы стали вместе посещать пары, а потом долго гулять по Екатеринбургу. Мы вместе учились, сдавали экзамены, а потом Фарид провожал меня на работу. Так и шло время. Наши отношения можно было назвать идеальными. Мы вместе мечтали о свадьбе, детях и об общем доме. Но наши отношения дали трещину спустя три года», — вспоминает Алиса. Беременность Когда Алиса узнала о беременности Фарид был рядом Фото: Илья Московец © URA.RU В один из дней девушка почувствовала себя плохо. О своем состоянии Алиса рассказала Фариду. Молодой человек не стал тянуть время — он записал девушку к врачу. Новость о беременности молодые узнали вместе на приеме у медика. Фарида это известие обрадовало. «Помню, как светились его глаза. Да, мы были молоды, но счастливы. Мы гуляли вместе и думали о том, какое счастливое будущее нас ждет. Но, увы, этому не суждено было произойти», — размышляет Алиса. Фарид рассказал все своим родителям. «Он думал, что они будут тоже рады, но, увы, нет. Дело в том, что Фарид единственный сын в семье, долгожданный. И родители такой брак — не с азербайджанкой — сочли недопустимым. Когда они узнали о моей беременности, начался какой-то кошмар. Мне позвонила мама Фарида и сказала, что никогда не одобрит брак. А потом отец пытался со мной поговорить. Тогда разговора не получилось. Фарид пытался противостоять, но у него это не получилось», — вспоминает Алиса. Родители женили Фарида на девушке своей национальности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свадьба Время шло, а решение — делать аборт или оставить ребенка — до сих пор висело в воздухе. Отношения молодых начали ухудшаться, а через несколько недель и вовсе сошли на нет. Алиса думала, что это временно. «В один из дней у меня сильно болел низ живота. Я позвонила Фариду, чтобы рассказать, но телефон недоступен. Два дня я пыталась дозвониться до него, но все бесполезно. Я начала узнавать через знакомых, почему Фарид так ведет себя. И то, что я услышала, повергло меня в такой шок, что потом я еще минут 15 молчала и не могла ничего сказать. Язык онемел. Оказывается, родители увезли Фарида в Баку, нашли там ему невесту, и быстро сыграли свадьбу. Тогда я поняла, что осталась в интересном положении одна. Отца нет, матери, которая поймет и поддержит, нет. Молодой человек бросил и уехал», — говорит Алиса. Алиса была растеряна, когда узнала о своей беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аборт или рождение ребенка Оказавшись в сложной жизненной ситуации, Алиса не нашла иного выбора, как сделать аборт. Но, как оказалось, время было упущено. «Я пришла на прием с одной целью, чтобы сделать аборт. Однако врач сказала, что срок уже 12 недель и делать аборт опасно для здоровья. Плюс ко всему начала рассказывать страшилки о бесплодии. С этими мыслями я ушла домой», — говорит свердловчанка. «Я думала всю ночь, взвешивала все „за“ и „против“. Рыдала. В какой-то момент просто не хотелось жить. Ну да, я без квартиры, денег и помощи. Домой не вернуться: мама не примет меня, а помощи просить не у кого. Я долго колебалась, но потом все же решила, что буду рожать», — глотая слезы, рассказывает Алиса. Девять месяцев пролетели как одно мгновение. «Беременность протекала хорошо, я нашла работу на одном маркетплейсе, и работала удаленно. За это время Фарид мне ни разу не позвонил. Я до сих его не простила, ведь считала, что он мужчина, а он не смог отстоять свое решение перед родителями. Взрослые мужчины так себя не ведут», — считает девушка. День Х Алиса родила мальчика, но решила отказаться от ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 10 апреля у Алисы начались схватки. В роддом она поехала одна. Уже спустя семь часов на свет появился мальчик весом 4,2 кг и ростом 55 см. «Самый настоящий богатырь и плюс ко всему здоровый. Мальчик с черными волосами и зелеными глазами. Я смотрела на него и понимала, что дать ему хорошую жизнь не смогу. У меня самой ничего нет. Наверно, в тот момент я осознала, что дала ему жизнь, но разделить ее с ним не смогу», — вспоминает свердловчанка. «Тогда я решила, что напишу отказную. Врач и медсестры всячески пытались меня отговорить, но я была непреклонна. 13 апреля я ушла из роддома одна. Где-то еще неделю я сидела дома. Никуда не выходила и не общалась с окружающими. Мне хотелось побыть в одиночестве. В таком депрессивном состоянии я пробыла где-то полгода», — сказала девушка. Позже Алисе удалось узнать, что ее новорожденного малыша усыновила бездетная семья. Мальчик растет в достатке. В жизни ребенка она не участвует и, более того, предпочитает на эту тему не говорить. Девушка заявила, что давно закрыла эту страницу в своей жизни. Наши дни Алиса утроилась на работу, чтобы начать свою жизнь с чистого листа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прошло уже больше двух лет после этих событий в жизни хрупкой девушки из Оренбурга. Она успела доучиться по специальности, выйти на работу. «Время быстро прошло, и бесконечно сожалеть я не могу. Если вернуть время назад, то лучше бы я никого не слушала и сделала аборт. Ведь только женщина вправе решать, как ей поступать — рожать или нет. К сожалению, вместо моральной помощи женщины часто сталкиваются с невежеством», — заявила девушка. «Поэтому я убеждена, что если пришла на аборт, значит, так решила, значит, есть основания для этого. И отговаривать нет смысла, и тем более пугать сказками о бесплодии. Я убеждена в том, что если вы не готовы помогать материально, то и лезть в чужую жизнь не нужно», — отметила Алиса. По данным Росстата, в 2022 году в России было проведено 506 005 абортов — это на 2,3% меньше, чем годом ранее. Пятая часть от всех процедур прерывания беременности пришлась на коммерческие клиники — 102 242 процедуры. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Оренбурга после школы уехала жить в Екатеринбург, где поступила в колледж, устроилась на работу и встретила любовь. Узнав о беременности, Алиса надеялась на брак, но консервативная семья бойфренда-иностранца выступила против. Девушка не успела сделать аборт, а, родив ребенка, оставила его в роддоме. С тех прошло много лет, но девушка до сих пор жалеет, что не прервала беременность. История любви с нежеланным ребенком — в материале URA.RU. Детство Алиса родилась в межнациональной семье в Оренбурге. Отец был арабом из Боснии и Герцеговины, а мама — коренной оренбурженкой. Семейная идиллия продлилась чуть больше двух лет. Разный менталитет и обычаи стали камнем преткновения между супругами. После рождения дочери Идрис предложил Оксане переехать в Сараево, но женщина отказалась менять родную землю на чужбину. Спустя несколько месяцев из-за постоянных ссор мужчина подал на развод, после чего уехал. Больше Идрис в Россию не приезжал и бывшую жену с дочерью не видел, а Оксана так и не вышла замуж. Алиса с мамой жили вместе. «Мама не очень любит поднимать тему моего отца. Она о нем ничего не говорила в детстве, но нарушила молчание, когда я была в классе восьмом. Тогда мама сказала, что папа был высоким, черноволосым и черноглазым парнем. Одним словом, был первым красавцем. Тогда же и показала фотографии. Их, кстати, немного, но оставшиеся хорошо сохранились», — рассказывает Алиса. Отношения между дочерью и матерью складывались очень сложно. «Мама меня никогда не понимала. Так получилось, что внешность у меня славянская, от мамы досталась, вот только глаза черные, как у отца. Сколько себя помню, меня всегда тянуло ко всему южному. Мне нравилась восточная музыка и танцы. Помню, что хотела записаться на танец живота, но мама запретила. Красила волосы в черный цвет, подводила глаза черной подводкой и старалась скромно одеваться», — сказала девушка. «Маму все это раздражало, я ей напоминала мужчину, которого она вспоминать не хотела. А когда я ей показывала фотографию того или иного арабского певца или турецкого актера, мама начинала злиться, да так, что потом могла со мной несколько дней не разговаривать. А стоило мне сказать, что я хочу замуж за араба, то мама начинала говорить о том, что вычеркнет меня из своей жизни. Переезд в Екатеринбург После окончания школы Алиса подумала о переезде. Выбирала между Челябинском и Екатеринбургом. Все решилось, когда девушка с подругой приехали на «Ночь музыки» в уральскую столицу. «Я помню как меня поразили толпы, музыка, танцы, неиссякаемая энергия города! Екатеринбург сильно запал мне в душу, и с тех пор я город не покидала. Тут же поступила в колледж, устроилась на работу в один из банков. Впервые за долгие годы я ощутила себя счастливой. У меня начали появиться друзья», — вспоминает она. «Спустя время я стала жить отдельно, сняла сама себе квартиру. Именно тогда я ощутила себя по-настоящему свободной. Как и планировалось, девушка поступила в колледж на факультет экономики. Учеба шла легко. «Я научилась совмещать учебу и работу, а еще танцы и прогулки с друзьями. Время пролетало быстро, и конечно я наслаждалась им так, как никогда в своей жизни. И, конечно, я не планировала беременность, но жизнь полна сюрпризов. Один из них ждал и меня», — поделилась девушка. Первая любовь На первом курсе Алиса познакомилась с уроженцем Азербайджана Фаридом. Он, так же как и она, поступил учиться на экономический факультет. «Я сразу подметила зеленоглазого брюнета. Наверно, это была любовь с первого взгляда. И, как оказалось, чувства оказались взаимными. Мы стали вместе посещать пары, а потом долго гулять по Екатеринбургу. Мы вместе учились, сдавали экзамены, а потом Фарид провожал меня на работу. Так и шло время. Беременность В один из дней девушка почувствовала себя плохо. О своем состоянии Алиса рассказала Фариду. Молодой человек не стал тянуть время — он записал девушку к врачу. Новость о беременности молодые узнали вместе на приеме у медика. Фарида это известие обрадовало. «Помню, как светились его глаза. Да, мы были молоды, но счастливы. Мы гуляли вместе и думали о том, какое счастливое будущее нас ждет. Но, увы, этому не суждено было произойти», — размышляет Алиса. Фарид рассказал все своим родителям. «Он думал, что они будут тоже рады, но, увы, нет. Дело в том, что Фарид единственный сын в семье, долгожданный. Свадьба Время шло, а решение — делать аборт или оставить ребенка — до сих пор висело в воздухе. Отношения молодых начали ухудшаться, а через несколько недель и вовсе сошли на нет. Алиса думала, что это временно. «В один из дней у меня сильно болел низ живота. Я позвонила Фариду, чтобы рассказать, но телефон недоступен. Два дня я пыталась дозвониться до него, но все бесполезно. Я начала узнавать через знакомых, почему Фарид так ведет себя. И то, что я услышала, повергло меня в такой шок, что потом я еще минут 15 молчала и не могла ничего сказать. Язык онемел. Оказывается, родители увезли Фарида в Баку, нашли там ему невесту, и быстро сыграли свадьбу. Тогда я поняла, что осталась в интересном положении одна. Отца нет, матери, которая поймет и поддержит, нет. Молодой человек бросил и уехал», — говорит Алиса. Аборт или рождение ребенка Оказавшись в сложной жизненной ситуации, Алиса не нашла иного выбора, как сделать аборт. Но, как оказалось, время было упущено. «Я пришла на прием с одной целью, чтобы сделать аборт. Однако врач сказала, что срок уже 12 недель и делать аборт опасно для здоровья. Плюс ко всему начала рассказывать страшилки о бесплодии. С этими мыслями я ушла домой», — говорит свердловчанка. Девять месяцев пролетели как одно мгновение. «Беременность протекала хорошо, я нашла работу на одном маркетплейсе, и работала удаленно. За это время Фарид мне ни разу не позвонил. Я до сих его не простила, ведь считала, что он мужчина, а он не смог отстоять свое решение перед родителями. Взрослые мужчины так себя не ведут», — считает девушка. День Х 10 апреля у Алисы начались схватки. В роддом она поехала одна. Уже спустя семь часов на свет появился мальчик весом 4,2 кг и ростом 55 см. «Самый настоящий богатырь и плюс ко всему здоровый. Мальчик с черными волосами и зелеными глазами. Я смотрела на него и понимала, что дать ему хорошую жизнь не смогу. У меня самой ничего нет. Наверно, в тот момент я осознала, что дала ему жизнь, но разделить ее с ним не смогу», — вспоминает свердловчанка. «Тогда я решила, что напишу отказную. Врач и медсестры всячески пытались меня отговорить, но я была непреклонна. 13 апреля я ушла из роддома одна. Где-то еще неделю я сидела дома. Никуда не выходила и не общалась с окружающими. Мне хотелось побыть в одиночестве. В таком депрессивном состоянии я пробыла где-то полгода», — сказала девушка. Наши дни Прошло уже больше двух лет после этих событий в жизни хрупкой девушки из Оренбурга. Она успела доучиться по специальности, выйти на работу. «Время быстро прошло, и бесконечно сожалеть я не могу. Если вернуть время назад, то лучше бы я никого не слушала и сделала аборт. Ведь только женщина вправе решать, как ей поступать — рожать или нет. К сожалению, вместо моральной помощи женщины часто сталкиваются с невежеством», — заявила девушка. «Поэтому я убеждена, что если пришла на аборт, значит, так решила, значит, есть основания для этого. И отговаривать нет смысла, и тем более пугать сказками о бесплодии. Я убеждена в том, что если вы не готовы помогать материально, то и лезть в чужую жизнь не нужно», — отметила Алиса. По данным Росстата, в 2022 году в России было проведено 506 005 абортов — это на 2,3% меньше, чем годом ранее. Пятая часть от всех процедур прерывания беременности пришлась на коммерческие клиники — 102 242 процедуры. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них.