Слухи ХМАО: наркодиллеры запутали полицию

Об отпуске губернатора, облавах на мигрантов и проблемах на кладбище. Выпуск 1067

29 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова после завершения выборов президента РФ продолжает работать в режиме 24/7 и даже не собирается уходить в отпуск. Вице-губернатор Азат Ислаев, тем временем, успел согласовать с ней кандидатуру нового директора «Ипотечного агентства Югры», который является его протеже. Югорские силовики несколько дней устраивают массовые облавы на мигрантов и уже не знают, где содержать задержанных. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО решила не брать отпуск после выборов президента РФ Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже заполнила рабочий график на апрель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова после окончания выборов президента РФ не собирается уходить в отпуск, в отличие от подчиненных. Ее рабочий график расписан на весь апрель. «Когда Комарова была в полноценном отпуске, уже давно не помнит никто. Обычно, даже если она брала несколько дней отдыха и уезжала в Москву к детям и внукам, то в будни все равно регулярно приезжала на несколько часов в югорское представительство в столице», — шепчутся в окружном правительстве. Вице-губернатор ХМАО пролоббировал протеже на пост главы «Ипотечного агентства Югры» Поговаривают, что вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву удалось пролоббировать своего протеже Эдуарда Никитина на должность главы «Ипотечного агентства Югры». До назначения, он почти год проработал заместителем директора в этой госкомпании. «Никитин вместе с Ислаевым учился в Казани в академии управления. Потом работал у него в девелоперской компании и хорошо себя зарекомендовал. Ислаеву нужен был надежный человек на позиции руководителя госкомпании с уставным капиталом в 4,5 миллиарда рублей, которая управляет арендной недвижимостью, является инвестором строительства жилых домов и выкупает квартиры обманутых дольщиков. И губернатор позволила ему назначить на эту должность того руководителя, которого он сам выбрал, а значит она ему доверяет», — шепчутся слухачи. Прокуратура собирается в суде запросить максимальное наказание для бывшего главного дорожника Ханты-Мансийска Ходят слухи, что прокуратура запросит в суде 11,5 лет лишения свободы экс-руководителю муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александру Сергееву, который обвиняется в мошенничестве и использовании служебного положения. Такая жесткая позиция надзорного ведомства удивила многих, кто следит за судебным процессом. «Наверное, прокуратура хочет таким образом подать сигнал о нулевой толерантности к коррупционным преступления. Ну, а окончательное решение принимать уже судье», — обсуждают сплетники. Силовики устраивают массовые «зачистки» в точках сосредоточения мигрантов в Сургуте и Нижневартовске Полицейские усиленно проводят рейды по мигрантам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поговаривают, что в Сургуте и Нижневартовске усилили меры контроля незаконной миграции. «В крупных городах чуть ли не каждый день проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов. Силовики начали работать даже в вотчине бизнесменов, в чьи дела раньше не вмешивались. Теперь сами владельцы бизнеса в срочном порядке ищут замену иностранным работникам без официальной регистрации. Из-за этого значительно увеличился поток людей в отделениях УФМС», — сообщил сплетник. Полицейские отговаривал писать заявление родителей, сыну которых угрожали наркодилеры… Ходят слухи, что полицейские Нижневартовска советовали родителям не подавать официальное заявление об угрозах наркоторговцев в адрес их сына. Драгдиллеры обвиняли подростка в том, что тот якобы «кинул» их на деньги и исчез с радаров с товаром. «Силовики говорили о том, что в таком случае сын сам пойдет по уголовному делу как пособник наркоторговцев. Он же якобы согласился продавать наркотики, а когда получил задаток, то „кинул“ наркошоп. Почему-то полицейские изначально заняли такую позицию», — говорит источник. …а школьника на самом деле подставили Инсайдер рассказывает, что парень, которому угрожали наркодилеры, оказался жертвой обстоятельств. «Кто-то, видимо, хотел продавать наркотики и пытался „зарегистрироваться“ в наркошопе с помощью фотографии паспорта школьника, которую сделал его одноклассник. А все неприятности затем поимел этот паренек. Только когда силовики во всем разобрались, ему начали оказывать помощь», — рассказал инсайдер. Заседание думы Нижневартовска оказалось под угрозой В курилке на Таежной, где находится администрация города, поговаривают, что нынешние поправки в устав едва не сорвались из-за сложностей с набором кворума. «Такие решения принимаются не простым большинством голосов — должно присутствовать 17 из 24 депутатов. А после выборов все разъехались кто куда — в отпуска, на Донбасс, в командировки. Аппарату пришлось несколько раз обзванивать депутатов и требовать подтверждения, что они не прогуляют заседание», — делятся курильщики. В Нижневартовске депутаты отмахнулись от проблем горожан Ходят слухи, что в Нижневартовске местные депутаты отмахнулись от проблем горожан. Якобы вартовчане просили народных избранников решить вопрос с «катком» из наледи возле центрального входа в одну из поликлиник. «Возле нашей поликлиники всю зиму чертовщина то со снегом, а сейчас со льдом. Особенно, пенсионерам „удобно“ кататься на этом катке. К руководству поликлиники не пробиться, поэтому решили попросить депутатов, которые за наш район отвечают, поспособствовать в решении. Но от нас только отмахнулись. Говорят, мол, это юрисдикция окружного департамента здравоохранения и разводят руками. Куда девалось их былое красноречие, непонятно», — возмущаются вартовчане. От чиновника мэрии Сургутского района разбегаются подчиненные… Чиновники Сургутского района разбегаются от босса со сложным характером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поговаривают, что в управлении культуры администрации Сургутского района возник жуткий дефицит кадров. Аналогичные проблемы и в подведомственных учреждениях. «Проблема кроется в поведении начальника управления — Сергее Тироне. Сотрудники жалуются, что он позволяет себе закатывать истерики. Поэтому желающих трудоустроиться в те структуры, которые ему подчиняются, нет», — говорят инсайдеры. …а жители жалуются на дефицит культурно-развлекательных событий Поговаривают, что жители Сургутского района крайне недовольны отменой массовых мероприятий, которые являются ключевыми культурными событиями муниципалитета. В Русскинской из-за вспышки кори отменилось проведения Дня оленевода. В 2023 году из-за угрозы лесных пожаров перенесли на другую площадку окружной бардовский фестиваль. «В итоге, вместе целого события с ночевкой в палатках в течение всех выходных, барды просто спели песни в здании дома культуры. Как все будет происходить в этом году — неизвестно. У нас и так происходит немного масштабных событий в сфере культуры, а власти взяли привычку — их отменять, а потом ничем не компенсировать взамен», — возмущаются югорчане. Нефтяники ХМАО начали строить защиту от потенциальных атак беспилотников Ходят слухи, что нефтяные компании ХМАО озаботились созданием специальных куполов в качестве антидроновых систем безопасности на своих предприятиях. Особенно актуально это для тех корпораций, у которых есть собственные перерабатывающие заводы. «Это стальные сетки, которые не позволяют беспилотнику попасть на территорию базы. При ее повреждении взрывом достаточно заменить часть купола, что дешевле и проще, чем восстанавливать производственное оборудование», — сообщил инсайдер агентства из нефтяной сферы. Югорские застройщики с трудом пережили зиму… Слухачи из тусовки застройщиков ХМАО обсуждают потери, которые они понесли этой зимой. Якобы, девелоперы и подрядчики не на шутку пострадали из-за морозов и резкой смены погоды. «Конечно, все это банально стопорит работу, теряются время и деньги. Если внутрянку можно делать хоть когда, то выводить людей на наружку в этот сезон было крайне сложно. Из-за перепадов приходилось постоянно перекидывать бригады с объекта на объект. Сейчас есть риск, что сдача, в первую очередь, не закрытых зданий и территорий под благоустройство, которые не шли с опережением сроков, затянется в лучшем случае на месяц. Срок кажется небольшим, но чреват проектам, которые уже переносили и их нужно сдать до конца года», — рассуждает слухмейкер из тусовки застройщиков. …и решили держать в секрете застройку ТЦ Поговаривают, что югорские бизнесмены, которые занимаются строительством торговых объектов, решили не распыляться наперед о своих планах. «Каждая новость о строительстве какого-то торгового центра, будь-то крупный или малоформатный проект, вызывает сколько позитива, столько и хейта. Все это сказывается на имидже места, которого еще даже нет. А как в таких условиях искать арендаторов… Поэтому, видимо, проще хранить молчание. Хотя бы, пока не появятся эскизы здания, которые станут козырем и привлечет больше позитива проекту», — считает собеседник. Югорчане пытаются избавиться от арендных квартир, чтобы сорвать куш Квартиры на вторичке продолжат расти в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU В кругах риелторов завирусилась байка о владельцах арендных квартир в городах Югры. Якобы, собственники решили схитрить, чтобы сорвать куш на заоблачных ценах «вторички». «Квартиры на вторичном рынке в регионе, особенно в крупнейших городах, сейчас стоят как никогда раньше. Еще немного и сравняются со столичными ценами. Но постоянно так продолжаться, конечно, не может. Даже уже кое-где заметно падение. На этом фоне активизировались владельцы арендных квартир — скопом выставляют их на продажу. Квартиры, так скажем, „упакованы“ — заезжай с тапочками и живи. Поэтому за них просят по максимальному прайсу. Причем за счет дохода от аренды владельцам нет смысла скидывать цену ради срочной продажи. Они в любом случае получают деньги, а если повезет, то и квартиру выгодно продадут. Вот только, под удар попадают квартиросъемщики. Явно, не каждый хозяин захочет открыто рассказать жильцам о планах продать квартиру», — рассказывает слухач из сферы недвижимости. Строители атаковали бизнесменов в ХМАО Поговаривают, на фоне бизнес-бума на загородной аренде в Сургуте и Нижневартовске предпринимателей атаковали строители. Якобы, они пытаются украсть идеи бизнесменов по застройке домов. «Сейчас все активно строятся, а проекты домов у многих одинаковые. Чтобы как-то выделиться конкуренты подсылают строителей, а иногда и сами идут. Звонят, мол, хотим снять дом на выходные и можно ли посмотреть. А когда приходят, чуть ли не с рулеткой по дому ползают. Это сильно отвлекает — в это же время дом могли арендовать люди. И теперь так они попросту вынуждают отказывать всем в просмотре заранее», — негодуют бизнесмены. Руководство школ и детсадов ХМАО хитростью избавляются от пенсионеров Говорят, образовательные учреждения ХМАО начали массово избавляться от сотрудников-пенсионеров, применяя хитрость. «Пенсионеры не хотят освобождать насиженные места в детских садах и школах. Руководству приходится применять хитрость, чтобы отправить „засидевшихся“ учителей и воспитателей на заслуженный отдых. Их просят уволиться ради повышения пенсии (у работающих пенсионеров пенсия не индексируется), обещая принять на работу через несколько месяцев. После указанного периода место оказывается занято», — сообщил источник агентства из образовательной сферы. Родители югорских школьников агитируют за введение дистанта после каникул Родители предлагают ввести дистант после весенних каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родители школьников из ХМАО выступают за введение дистанционного формата обучения после каникул. Такую реакцию у югорчан вызвал теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холле». «Я, да и многие родители одноклассников моего ребенка, считаем, что в данной ситуации введение дистанционного обучения вполне обосновано. Сейчас в стране тревожная обстановка, в ТЦ и общественных местах происходят эвакуации, лжеминирования. Молодежи написывают провокаторы. Конечно, родители переживают за своих детей», — рассуждают местные слухачи-родители. Кладбище Урая не подготовили к предстоящему поминальному дню Жители Урая жалуются на то, что к поминальному дню на местном кладбище не расчистили дороги. «Я не понимаю, почему на кладбище так плохо убирают снег. Его целые горы. При этом дорожки никто не расчищает. Скоро родительский день, на кладбище будут толпы народа. Как машины будут проезжать — сложно даже представить», — рассказал инсайдер. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Югры Наталья Комарова после завершения выборов президента РФ продолжает работать в режиме 24/7 и даже не собирается уходить в отпуск. Вице-губернатор Азат Ислаев, тем временем, успел согласовать с ней кандидатуру нового директора «Ипотечного агентства Югры», который является его протеже. Югорские силовики несколько дней устраивают массовые облавы на мигрантов и уже не знают, где содержать задержанных. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО решила не брать отпуск после выборов президента РФ Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова после окончания выборов президента РФ не собирается уходить в отпуск, в отличие от подчиненных. Ее рабочий график расписан на весь апрель. «Когда Комарова была в полноценном отпуске, уже давно не помнит никто. Обычно, даже если она брала несколько дней отдыха и уезжала в Москву к детям и внукам, то в будни все равно регулярно приезжала на несколько часов в югорское представительство в столице», — шепчутся в окружном правительстве. Вице-губернатор ХМАО пролоббировал протеже на пост главы «Ипотечного агентства Югры» Поговаривают, что вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву удалось пролоббировать своего протеже Эдуарда Никитина на должность главы «Ипотечного агентства Югры». До назначения, он почти год проработал заместителем директора в этой госкомпании. «Никитин вместе с Ислаевым учился в Казани в академии управления. Потом работал у него в девелоперской компании и хорошо себя зарекомендовал. Ислаеву нужен был надежный человек на позиции руководителя госкомпании с уставным капиталом в 4,5 миллиарда рублей, которая управляет арендной недвижимостью, является инвестором строительства жилых домов и выкупает квартиры обманутых дольщиков. И губернатор позволила ему назначить на эту должность того руководителя, которого он сам выбрал, а значит она ему доверяет», — шепчутся слухачи. Прокуратура собирается в суде запросить максимальное наказание для бывшего главного дорожника Ханты-Мансийска Ходят слухи, что прокуратура запросит в суде 11,5 лет лишения свободы экс-руководителю муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александру Сергееву, который обвиняется в мошенничестве и использовании служебного положения. Такая жесткая позиция надзорного ведомства удивила многих, кто следит за судебным процессом. «Наверное, прокуратура хочет таким образом подать сигнал о нулевой толерантности к коррупционным преступления. Ну, а окончательное решение принимать уже судье», — обсуждают сплетники. Силовики устраивают массовые «зачистки» в точках сосредоточения мигрантов в Сургуте и Нижневартовске Поговаривают, что в Сургуте и Нижневартовске усилили меры контроля незаконной миграции. «В крупных городах чуть ли не каждый день проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов. Силовики начали работать даже в вотчине бизнесменов, в чьи дела раньше не вмешивались. Теперь сами владельцы бизнеса в срочном порядке ищут замену иностранным работникам без официальной регистрации. Из-за этого значительно увеличился поток людей в отделениях УФМС», — сообщил сплетник. Полицейские отговаривал писать заявление родителей, сыну которых угрожали наркодилеры… Ходят слухи, что полицейские Нижневартовска советовали родителям не подавать официальное заявление об угрозах наркоторговцев в адрес их сына. Драгдиллеры обвиняли подростка в том, что тот якобы «кинул» их на деньги и исчез с радаров с товаром. «Силовики говорили о том, что в таком случае сын сам пойдет по уголовному делу как пособник наркоторговцев. Он же якобы согласился продавать наркотики, а когда получил задаток, то „кинул“ наркошоп. Почему-то полицейские изначально заняли такую позицию», — говорит источник. …а школьника на самом деле подставили Инсайдер рассказывает, что парень, которому угрожали наркодилеры, оказался жертвой обстоятельств. «Кто-то, видимо, хотел продавать наркотики и пытался „зарегистрироваться“ в наркошопе с помощью фотографии паспорта школьника, которую сделал его одноклассник. А все неприятности затем поимел этот паренек. Только когда силовики во всем разобрались, ему начали оказывать помощь», — рассказал инсайдер. Заседание думы Нижневартовска оказалось под угрозой В курилке на Таежной, где находится администрация города, поговаривают, что нынешние поправки в устав едва не сорвались из-за сложностей с набором кворума. «Такие решения принимаются не простым большинством голосов — должно присутствовать 17 из 24 депутатов. А после выборов все разъехались кто куда — в отпуска, на Донбасс, в командировки. Аппарату пришлось несколько раз обзванивать депутатов и требовать подтверждения, что они не прогуляют заседание», — делятся курильщики. В Нижневартовске депутаты отмахнулись от проблем горожан Ходят слухи, что в Нижневартовске местные депутаты отмахнулись от проблем горожан. Якобы вартовчане просили народных избранников решить вопрос с «катком» из наледи возле центрального входа в одну из поликлиник. «Возле нашей поликлиники всю зиму чертовщина то со снегом, а сейчас со льдом. Особенно, пенсионерам „удобно“ кататься на этом катке. К руководству поликлиники не пробиться, поэтому решили попросить депутатов, которые за наш район отвечают, поспособствовать в решении. Но от нас только отмахнулись. Говорят, мол, это юрисдикция окружного департамента здравоохранения и разводят руками. Куда девалось их былое красноречие, непонятно», — возмущаются вартовчане. От чиновника мэрии Сургутского района разбегаются подчиненные… Поговаривают, что в управлении культуры администрации Сургутского района возник жуткий дефицит кадров. Аналогичные проблемы и в подведомственных учреждениях. «Проблема кроется в поведении начальника управления — Сергее Тироне. Сотрудники жалуются, что он позволяет себе закатывать истерики. Поэтому желающих трудоустроиться в те структуры, которые ему подчиняются, нет», — говорят инсайдеры. …а жители жалуются на дефицит культурно-развлекательных событий Поговаривают, что жители Сургутского района крайне недовольны отменой массовых мероприятий, которые являются ключевыми культурными событиями муниципалитета. В Русскинской из-за вспышки кори отменилось проведения Дня оленевода. В 2023 году из-за угрозы лесных пожаров перенесли на другую площадку окружной бардовский фестиваль. «В итоге, вместе целого события с ночевкой в палатках в течение всех выходных, барды просто спели песни в здании дома культуры. Как все будет происходить в этом году — неизвестно. У нас и так происходит немного масштабных событий в сфере культуры, а власти взяли привычку — их отменять, а потом ничем не компенсировать взамен», — возмущаются югорчане. Нефтяники ХМАО начали строить защиту от потенциальных атак беспилотников Ходят слухи, что нефтяные компании ХМАО озаботились созданием специальных куполов в качестве антидроновых систем безопасности на своих предприятиях. Особенно актуально это для тех корпораций, у которых есть собственные перерабатывающие заводы. «Это стальные сетки, которые не позволяют беспилотнику попасть на территорию базы. При ее повреждении взрывом достаточно заменить часть купола, что дешевле и проще, чем восстанавливать производственное оборудование», — сообщил инсайдер агентства из нефтяной сферы. Югорские застройщики с трудом пережили зиму… Слухачи из тусовки застройщиков ХМАО обсуждают потери, которые они понесли этой зимой. Якобы, девелоперы и подрядчики не на шутку пострадали из-за морозов и резкой смены погоды. «Конечно, все это банально стопорит работу, теряются время и деньги. Если внутрянку можно делать хоть когда, то выводить людей на наружку в этот сезон было крайне сложно. Из-за перепадов приходилось постоянно перекидывать бригады с объекта на объект. Сейчас есть риск, что сдача, в первую очередь, не закрытых зданий и территорий под благоустройство, которые не шли с опережением сроков, затянется в лучшем случае на месяц. Срок кажется небольшим, но чреват проектам, которые уже переносили и их нужно сдать до конца года», — рассуждает слухмейкер из тусовки застройщиков. …и решили держать в секрете застройку ТЦ Поговаривают, что югорские бизнесмены, которые занимаются строительством торговых объектов, решили не распыляться наперед о своих планах. «Каждая новость о строительстве какого-то торгового центра, будь-то крупный или малоформатный проект, вызывает сколько позитива, столько и хейта. Все это сказывается на имидже места, которого еще даже нет. А как в таких условиях искать арендаторов… Поэтому, видимо, проще хранить молчание. Хотя бы, пока не появятся эскизы здания, которые станут козырем и привлечет больше позитива проекту», — считает собеседник. Югорчане пытаются избавиться от арендных квартир, чтобы сорвать куш В кругах риелторов завирусилась байка о владельцах арендных квартир в городах Югры. Якобы, собственники решили схитрить, чтобы сорвать куш на заоблачных ценах «вторички». «Квартиры на вторичном рынке в регионе, особенно в крупнейших городах, сейчас стоят как никогда раньше. Еще немного и сравняются со столичными ценами. Но постоянно так продолжаться, конечно, не может. Даже уже кое-где заметно падение. На этом фоне активизировались владельцы арендных квартир — скопом выставляют их на продажу. Квартиры, так скажем, „упакованы“ — заезжай с тапочками и живи. Поэтому за них просят по максимальному прайсу. Причем за счет дохода от аренды владельцам нет смысла скидывать цену ради срочной продажи. Они в любом случае получают деньги, а если повезет, то и квартиру выгодно продадут. Вот только, под удар попадают квартиросъемщики. Явно, не каждый хозяин захочет открыто рассказать жильцам о планах продать квартиру», — рассказывает слухач из сферы недвижимости. Строители атаковали бизнесменов в ХМАО Поговаривают, на фоне бизнес-бума на загородной аренде в Сургуте и Нижневартовске предпринимателей атаковали строители. Якобы, они пытаются украсть идеи бизнесменов по застройке домов. «Сейчас все активно строятся, а проекты домов у многих одинаковые. Чтобы как-то выделиться конкуренты подсылают строителей, а иногда и сами идут. Звонят, мол, хотим снять дом на выходные и можно ли посмотреть. А когда приходят, чуть ли не с рулеткой по дому ползают. Это сильно отвлекает — в это же время дом могли арендовать люди. И теперь так они попросту вынуждают отказывать всем в просмотре заранее», — негодуют бизнесмены. Руководство школ и детсадов ХМАО хитростью избавляются от пенсионеров Говорят, образовательные учреждения ХМАО начали массово избавляться от сотрудников-пенсионеров, применяя хитрость. «Пенсионеры не хотят освобождать насиженные места в детских садах и школах. Руководству приходится применять хитрость, чтобы отправить „засидевшихся“ учителей и воспитателей на заслуженный отдых. Их просят уволиться ради повышения пенсии (у работающих пенсионеров пенсия не индексируется), обещая принять на работу через несколько месяцев. После указанного периода место оказывается занято», — сообщил источник агентства из образовательной сферы. Родители югорских школьников агитируют за введение дистанта после каникул Родители школьников из ХМАО выступают за введение дистанционного формата обучения после каникул. Такую реакцию у югорчан вызвал теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холле». «Я, да и многие родители одноклассников моего ребенка, считаем, что в данной ситуации введение дистанционного обучения вполне обосновано. Сейчас в стране тревожная обстановка, в ТЦ и общественных местах происходят эвакуации, лжеминирования. Молодежи написывают провокаторы. Конечно, родители переживают за своих детей», — рассуждают местные слухачи-родители. Кладбище Урая не подготовили к предстоящему поминальному дню Жители Урая жалуются на то, что к поминальному дню на местном кладбище не расчистили дороги. «Я не понимаю, почему на кладбище так плохо убирают снег. Его целые горы. При этом дорожки никто не расчищает. Скоро родительский день, на кладбище будут толпы народа. Как машины будут проезжать — сложно даже представить», — рассказал инсайдер. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.