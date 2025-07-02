Иран официально разорвал связи с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщают иранские СМИ.
«Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в сообщении Tasnim со ссылкой на указ президента. Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы и недавних военных действий на Ближнем Востоке.
Этот шаг стал реакцией на действия Израиля, который в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации скрытой военно-ядерной программы. Израильские силы нанесли удары по ряду иранских объектов, включая атомные объекты и базы, а также по представителям военного командования и физикам-ядерщикам.
Тегеран отверг обвинения и предпринял ответные военные действия. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым на определенном этапе присоединились и США: в ночь на 22 июня американские военные нанесли удар по ядерным объектам Ирана. В ответ вечером 23 июня Иран осуществил ракетную атаку по базе Эль-Удейд в Катаре, после чего заявил о нежелании дальнейшей эскалации конфликта.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ответный удар Ирана был «выпуском пара», и после этого возможен переход к мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль и Иран достигли договоренности о перемирии, которое должно официально вступить в силу через 24 часа после заявления. При этом Тель-Авив принудила к перемирию именно американская сторона — Трамп заявил, что Исламская республика якобы достаточно ослабла.
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