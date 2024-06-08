Проверка на банкротство, выезд на участок и разговор с соседями

Что пермякам советуют делать при покупке земли для стройки загородного дома

09 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пермяки активно покупают земельные участки и строят загородные дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным исследования аналитиков Restate, в последние два месяца в Перми и Пермском крае произошло снижение стоимости на частные дома и участки. Коттеджи и дачи стали дешевле на 4,7%, а земля — на 2,47%. Чаще всего жители региона предпочитают покупать землю под строительство своего дома в пригороде краевой столицы. При этом стоит учитывать ряд рисков, о которых URA.RU рассказала специалист по недвижимости, директор пермской строительной компании «Шевченко&К» Наталья Шевченко. «Стоит тщательно проверить продавца. Если вы покупаете землю у физического лица, то нужно отследить его по всем возможным базам, в том числе, по базе банкротств. Потому что физлицо на момент продажи может находиться в процессе признания несостоятельности. И если вы заключите с ним сделку, то есть риск, что купленный участок у вас могут потом забрать. Это, к сожалению, сегодня происходит часто. Поэтому сделку стоит оформлять вместе с грамотным юристом, имеющим опыт работы с физлицами. Юрлиц также нужно проверять, хотя там рисков уже меньше», — рассказала Наталья Шевченко. При покупке участка у физлиц необходимо проверять продавцов на банкротство Фото: Илья Московец © URA.RU При покупке участка под стройку необходимо также обратить внимание на вид разрешенного использования земли. Застройка возможна на тех участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения своего подсобного хозяйства или садоводства. Если установлен иной вид разрешенного использования, то стоит знать, что изменить его возможно лишь в том случае, если это предусмотрено правилами землепользования и застройки. «Покупателю участка также обязательно выехать на место, чтобы осмотреть локацию. Потому что на участке могут быть разные ограничения, например, через него или рядом проходят линии электропередач. Это будет не совсем приятное „соседство“. Иногда бывает, что некоторые не совсем чистоплотные продавцы пытаются „играть“ снижением цены на землю. Но при этом умалчивают о каких-то недоработках и скрытых моментах. В общем, нужно провести тщательный осмотр местности», — пояснила Наталья Шевченко. При выборе земли нужно учитывать наличие поблизости коммуникаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Она также порекомендовала проводить осмотр участка весной, после таяния снега и первых дождей. В это время у покупателя будет понимание, какую землю он приобретает. «В этом случае можно понять, стоит там вода или уходит. Стоит обратить внимание на почву. Это тоже важно, потому что иногда можно столкнуться, например, с участком, на котором есть торфяник. Это уже проблема, потому что его придется убирать и засыпать грунтом. А это увеличит расходы. Также необходимо изучить рельеф. Перепады высот могут помешать строительству дома на участке», — отметила эксперт. Она также посоветовала пообщаться с будущими соседями. Они могут дать немало полезных советов. «Эти люди не заинтересованы в продаже участка, поэтому они могут дать беспристрастную информацию. Например, рассказать обо всех коммуникациях. Есть ли они поблизости, легко ли к ним подключиться. В принципе, стоит присмотреться и к самим соседям. Вдруг они окажутся не слишком приятными личностями», — пояснила специалист. В Перми упали цены на частные дома и участки Последствия игнорирования многих рисков могут быть самыми разнообразными — от невозможности использования участка в соответствии со своими планами до потери права собственности на него и длительных судебных разбирательств. «Одна из важнейших рекомендаций — обратиться за помощью к специалисту. Он сможет выяснить любые нюансы и оградить покупателя от лишних проблем», — подытожила Наталья Шевченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным исследования аналитиков Restate, в последние два месяца в Перми и Пермском крае произошло снижение стоимости на частные дома и участки. Коттеджи и дачи стали дешевле на 4,7%, а земля — на 2,47%. Чаще всего жители региона предпочитают покупать землю под строительство своего дома в пригороде краевой столицы. При этом стоит учитывать ряд рисков, о которых URA.RU рассказала специалист по недвижимости, директор пермской строительной компании «Шевченко&К» Наталья Шевченко. «Стоит тщательно проверить продавца. Если вы покупаете землю у физического лица, то нужно отследить его по всем возможным базам, в том числе, по базе банкротств. Потому что физлицо на момент продажи может находиться в процессе признания несостоятельности. И если вы заключите с ним сделку, то есть риск, что купленный участок у вас могут потом забрать. Это, к сожалению, сегодня происходит часто. Поэтому сделку стоит оформлять вместе с грамотным юристом, имеющим опыт работы с физлицами. Юрлиц также нужно проверять, хотя там рисков уже меньше», — рассказала Наталья Шевченко. При покупке участка под стройку необходимо также обратить внимание на вид разрешенного использования земли. Застройка возможна на тех участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения своего подсобного хозяйства или садоводства. Если установлен иной вид разрешенного использования, то стоит знать, что изменить его возможно лишь в том случае, если это предусмотрено правилами землепользования и застройки. «Покупателю участка также обязательно выехать на место, чтобы осмотреть локацию. Потому что на участке могут быть разные ограничения, например, через него или рядом проходят линии электропередач. Это будет не совсем приятное „соседство“. Иногда бывает, что некоторые не совсем чистоплотные продавцы пытаются „играть“ снижением цены на землю. Но при этом умалчивают о каких-то недоработках и скрытых моментах. В общем, нужно провести тщательный осмотр местности», — пояснила Наталья Шевченко. Она также порекомендовала проводить осмотр участка весной, после таяния снега и первых дождей. В это время у покупателя будет понимание, какую землю он приобретает. «В этом случае можно понять, стоит там вода или уходит. Стоит обратить внимание на почву. Это тоже важно, потому что иногда можно столкнуться, например, с участком, на котором есть торфяник. Это уже проблема, потому что его придется убирать и засыпать грунтом. А это увеличит расходы. Также необходимо изучить рельеф. Перепады высот могут помешать строительству дома на участке», — отметила эксперт. Она также посоветовала пообщаться с будущими соседями. Они могут дать немало полезных советов. «Эти люди не заинтересованы в продаже участка, поэтому они могут дать беспристрастную информацию. Например, рассказать обо всех коммуникациях. Есть ли они поблизости, легко ли к ним подключиться. В принципе, стоит присмотреться и к самим соседям. Вдруг они окажутся не слишком приятными личностями», — пояснила специалист. Последствия игнорирования многих рисков могут быть самыми разнообразными — от невозможности использования участка в соответствии со своими планами до потери права собственности на него и длительных судебных разбирательств. «Одна из важнейших рекомендаций — обратиться за помощью к специалисту. Он сможет выяснить любые нюансы и оградить покупателя от лишних проблем», — подытожила Наталья Шевченко.