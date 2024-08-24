Запреты для свердловчан-курильщиков ударят по полиции и мэрам

Но у них еще есть шанс выкрутиться — проект доработают

25 августа 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Ограничения заработают с 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполнение нового закона, ужесточающего требования к курильщикам в Свердловской области, будет головной болью мэров и полиции, рассказал URA.RU источник в заксобрании, участвовавший в его принятии. При этом механизм контроля до конца еще не определен. Опрошенные агентством эксперты и главы муниципалитетов заявили, что инструментария нет и пока неясно, каким вообще он может быть. В то время как автор закона приводит показательный пример. Закон вступит в силу 1 сентября. После этого курить свердловчанам можно будет на расстоянии не менее 15 метров от вокзалов, остановок общественного транспорта, подземных и крытых надземных пешеходных переходах. И нельзя — в городских лесах, в садах, скверах, парках, на парковках, у входов в здания, где оказывают бытовые услуги, где располагаются госорганы, магазины, кафе, рынки. Евгений Куйвашев подписал закон 31 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приняли законопроект почти единогласно: против проголосовал лишь депутат-коммунист Тарас Исаков — военный с большим опытом. Парламентарий посчитал закон несвоевременным, ведь он напрямую затронет участников спецоперации РФ на Украине, которые, вернувшись с боев, едва ли будут мириться с новыми нормами, и конфликты с полицейскими гарантированы. Такого же мнения придерживается статусный «единоросс», который на заседании был вынужден подчиниться решению фракции. «Правоохранители, скорее всего, не станут даже лезть [к нарушителям] — если мы говорим именно о вчерашних военнослужащих. Соответственно, работать закон в этой части не будет. Более того, в пояснительной записке говорится, что дополнительные средства не потребуются. Но как же не потребуются? Кто будет обязан обустроить новые места для курения? Городские администрации. Закладывали они на это бюджет? Нет. Закон ради пиара», — считает парламентарий. Новость по теме Куйвашев утвердил новые запреты для курильщиков Какой будет ответственность за нарушения, пока не определено — это впереди. Но, считает один из основных авторов законопроекта Елена Чечунова (лидер фракции «Единой России»), само по себе наличие ограничения на законодательном уровне для многих станет дополнительным фактором самоконтроля. Более того, каких-то сверхусилий курильщикам делать не придется, ведь самые сознательные из них и так не курят там, где есть некурящие, говорит она. «Этот закон на самом деле предполагает простые, естественные вещи: если рядом с тобой стоит мамочка с коляской, беременная женщина, не надо здесь курить. Отойди чуть-чуть в сторону. Речь, например, о парках и скверах — местах, куда мы приходим, чтобы подышать свежим воздухом. Логично ли там курить? На наш взгляд, нет. Причем мы же не ограничиваем в данном случае права тех, кто курит. Курите, но без ущемления прав тех, кто сделал другой выбор — не курить. Причем сегодня уже и наука доказала, что онкология и ее риски нисколько не меньше у пассивных курильщиков. Это огромная угроза!» — объясняет она. Антитабачный закон 2013 года, после которого, в частности, запретили курить в кафе и ресторанах (тогда это было нормой, а сейчас считается дикостью), тоже воспринимали в штыки. И думали, что работать он не будет. Штрафов по этой статье действительно немного, но статистика показывает, что эффект от него есть: согласно данным ВЦИОМ, за 10 лет в среднем по России число курильщиков снизилось с 40% до 30%, в возрасте от 18 до 24 лет — с 48% до 23%. «И этот показатель достигнут не столько за счет санкций, хотя они тоже сыграли определенную роль, сколько за счет самосознания людей. „Если здесь нельзя, тогда я потерплю до того места, где можно“», — добавляет Чечунова. Елена Чечунова рассчитывает повлиять на сознание жителей региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главы городов сходятся во мнении, что нет пока ни материальных ресурсов, ни человеческих для исполнения инициативы. «Кто будет отслеживать нарушителей? Полиция может приехать на вызов, но нарушитель к тому времени уже уйдет, время потрачено зря. Если отслеживать по камерам видеонаблюдения, тогда кто будет писать заявление?» — недоумевает один из мэров, пожелавший остаться инкогнито. Отсутствие понимания, как будет регулироваться закон, высказали также глава Ирбитского округа Алексей Никифоров, который в целом приветствует подобные инициативы и сам активно борется с курильщиками, глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, глава Серова Василий Сизиков и глава Арамили Марина Мишарина. «Если наши полномочия в плане контрольных мероприятий, увеличиваются, соответственно, и бюджет должен увеличиваться. Будет ли это? Есть и другая большая проблема — нехватка полицейских», — отметила Мишарина. Некомплект в свердловском ГУВД действительно один из самых больших по стране. На это указывал даже глава МВД РФ Владимир Колокольцев. У полиции едва ли хватит ресурсов для борьбы с нарушителями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Предложения [по санкциям] в рамках данной инициативы обсуждаются. Если будет принято решение о возложении компетенции по составлению протоколов за курение на органы внутренних дел, этому должно предшествовать соглашение о передаче компетенции, для реализации которого будет предусмотрено соответствующее финансирование», — объяснил соавтор закона Евгений Старков. Сопредседатель «Общероссийского движения за права курильщиков» Ольга Беклемищева в беседе с URA.RU назвала маразмом идею привлекать правоохранителей к контролю за исполнением областного закона — учитывая, что не особо соблюдается и федеральный. «Я с трудом представляю, что полиция найдет еще какие-то возможности [для контроля], учитывая их некомплект и загруженность. Полиция, которая тоже курит, не готова этим маразмом заниматься», — заявила она. Осенью ограничения уточнят Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев привел опыт Татарстана. Там в общественных местах работают камеры видеонаблюдения с нейросетью. Если человек курит в неположенном месте, срабатывает громкоговоритель, который предупреждает о недопустимости нарушения. «Эта практика в 90% случаев дает свой эффект. Зависит все от того, насколько регион или предприятия готовы этому уделять внимание. Хороший опыт нужно тиражировать по всей стране, по возможности применять эти нововведения в аэропортах, на железных дорогах и так далее», — уверяет он. Хамзаева поддержала глава Центра профилактики и контроля потребления табака Минздрава России Маринэ Гамбарян. Со ссылкой на исследования она отмечает: регионы, инициирующие собственные законодательные инициативы по борьбе с курением, чаще достигают хороших показателей в этой сфере. «Закон там реально соблюдается и распространенность курения снижается. Отличный пример — Чувашская Республика. К тому же наши исследования показали, что чем успешнее борьба с курением, тем лучше исполняются законодательные нормы, тем активнее снижается заболеваемость болезнями, связанными с ним», — добавила она. Борис Чернышов считает, что опыт Свердловской области надо распространить и на другие регионы Фото: Владимир Андреев © URA.RU А вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и вовсе считает, что примеру Свердловской области должны следовать и другие субъекты РФ. Контроль за исполнением закона же нужно возложить на имеющуюся инфраструктуру. «Реализовать предлагаемые нововведения в КоАП на практике возможно, благодаря отлаженной городской системе видеонаблюдения, на тех же остановках, а также силами сотрудников патрульно-постовой службы МВД РФ. Можно привлекать охранников в тех же магазинах, размещенных на первых этажах многоквартирных домов, при необходимости они могут вызывать сотрудников полиции для составления протокола об административном правонарушении», — предположил Чернышов. Новая сессия в заксобрании начнется в конце октября. К тому времени парламентарии планируют доработать проект санкций для курильщиков и презентовать его на ближайших заседаниях. В подготовке материала также участвовала Екатерина Пухова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнение нового закона, ужесточающего требования к курильщикам в Свердловской области, будет головной болью мэров и полиции, рассказал URA.RU источник в заксобрании, участвовавший в его принятии. При этом механизм контроля до конца еще не определен. Опрошенные агентством эксперты и главы муниципалитетов заявили, что инструментария нет и пока неясно, каким вообще он может быть. В то время как автор закона приводит показательный пример. Закон вступит в силу 1 сентября. После этого курить свердловчанам можно будет на расстоянии не менее 15 метров от вокзалов, остановок общественного транспорта, подземных и крытых надземных пешеходных переходах. И нельзя — в городских лесах, в садах, скверах, парках, на парковках, у входов в здания, где оказывают бытовые услуги, где располагаются госорганы, магазины, кафе, рынки. Приняли законопроект почти единогласно: против проголосовал лишь депутат-коммунист Тарас Исаков — военный с большим опытом. Парламентарий посчитал закон несвоевременным, ведь он напрямую затронет участников спецоперации РФ на Украине, которые, вернувшись с боев, едва ли будут мириться с новыми нормами, и конфликты с полицейскими гарантированы. Такого же мнения придерживается статусный «единоросс», который на заседании был вынужден подчиниться решению фракции. «Правоохранители, скорее всего, не станут даже лезть [к нарушителям] — если мы говорим именно о вчерашних военнослужащих. Соответственно, работать закон в этой части не будет. Какой будет ответственность за нарушения, пока не определено — это впереди. Но, считает один из основных авторов законопроекта Елена Чечунова (лидер фракции «Единой России»), само по себе наличие ограничения на законодательном уровне для многих станет дополнительным фактором самоконтроля. Более того, каких-то сверхусилий курильщикам делать не придется, ведь самые сознательные из них и так не курят там, где есть некурящие, говорит она. «Этот закон на самом деле предполагает простые, естественные вещи: если рядом с тобой стоит мамочка с коляской, беременная женщина, не надо здесь курить. Отойди чуть-чуть в сторону. Речь, например, о парках и скверах — местах, куда мы приходим, чтобы подышать свежим воздухом. Логично ли там курить? На наш взгляд, нет. Причем мы же не ограничиваем в данном случае права тех, кто курит. Курите, но без ущемления прав тех, кто сделал другой выбор — не курить. Причем сегодня уже и наука доказала, что онкология и ее риски нисколько не меньше у пассивных курильщиков. Это огромная угроза!» — объясняет она. Антитабачный закон 2013 года, после которого, в частности, запретили курить в кафе и ресторанах (тогда это было нормой, а сейчас считается дикостью), тоже воспринимали в штыки. И думали, что работать он не будет. Штрафов по этой статье действительно немного, но статистика показывает, что эффект от него есть: согласно данным ВЦИОМ, за 10 лет в среднем по России число курильщиков снизилось с 40% до 30%, в возрасте от 18 до 24 лет — с 48% до 23%. «И этот показатель достигнут не столько за счет санкций, хотя они тоже сыграли определенную роль, сколько за счет самосознания людей. „Если здесь нельзя, тогда я потерплю до того места, где можно“», — добавляет Чечунова. Главы городов сходятся во мнении, что нет пока ни материальных ресурсов, ни человеческих для исполнения инициативы. «Кто будет отслеживать нарушителей? Полиция может приехать на вызов, но нарушитель к тому времени уже уйдет, время потрачено зря. Если отслеживать по камерам видеонаблюдения, тогда кто будет писать заявление?» — недоумевает один из мэров, пожелавший остаться инкогнито. Отсутствие понимания, как будет регулироваться закон, высказали также глава Ирбитского округа Алексей Никифоров, который в целом приветствует подобные инициативы и сам активно борется с курильщиками, глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, глава Серова Василий Сизиков и глава Арамили Марина Мишарина. Некомплект в свердловском ГУВД действительно один из самых больших по стране. На это указывал даже глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «Предложения [по санкциям] в рамках данной инициативы обсуждаются. Если будет принято решение о возложении компетенции по составлению протоколов за курение на органы внутренних дел, этому должно предшествовать соглашение о передаче компетенции, для реализации которого будет предусмотрено соответствующее финансирование», — объяснил соавтор закона Евгений Старков. Сопредседатель «Общероссийского движения за права курильщиков» Ольга Беклемищева в беседе с URA.RU назвала маразмом идею привлекать правоохранителей к контролю за исполнением областного закона — учитывая, что не особо соблюдается и федеральный. «Я с трудом представляю, что полиция найдет еще какие-то возможности [для контроля], учитывая их некомплект и загруженность. Полиция, которая тоже курит, не готова этим маразмом заниматься», — заявила она. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев привел опыт Татарстана. Там в общественных местах работают камеры видеонаблюдения с нейросетью. Если человек курит в неположенном месте, срабатывает громкоговоритель, который предупреждает о недопустимости нарушения. «Эта практика в 90% случаев дает свой эффект. Зависит все от того, насколько регион или предприятия готовы этому уделять внимание. Хороший опыт нужно тиражировать по всей стране, по возможности применять эти нововведения в аэропортах, на железных дорогах и так далее», — уверяет он. Хамзаева поддержала глава Центра профилактики и контроля потребления табака Минздрава России Маринэ Гамбарян. Со ссылкой на исследования она отмечает: регионы, инициирующие собственные законодательные инициативы по борьбе с курением, чаще достигают хороших показателей в этой сфере. «Закон там реально соблюдается и распространенность курения снижается. Отличный пример — Чувашская Республика. К тому же наши исследования показали, что чем успешнее борьба с курением, тем лучше исполняются законодательные нормы, тем активнее снижается заболеваемость болезнями, связанными с ним», — добавила она. А вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и вовсе считает, что примеру Свердловской области должны следовать и другие субъекты РФ. Контроль за исполнением закона же нужно возложить на имеющуюся инфраструктуру. «Реализовать предлагаемые нововведения в КоАП на практике возможно, благодаря отлаженной городской системе видеонаблюдения, на тех же остановках, а также силами сотрудников патрульно-постовой службы МВД РФ. Можно привлекать охранников в тех же магазинах, размещенных на первых этажах многоквартирных домов, при необходимости они могут вызывать сотрудников полиции для составления протокола об административном правонарушении», — предположил Чернышов. Новая сессия в заксобрании начнется в конце октября. К тому времени парламентарии планируют доработать проект санкций для курильщиков и презентовать его на ближайших заседаниях. В подготовке материала также участвовала Екатерина Пухова.