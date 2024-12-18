Губернатор и сенатор раскалывают отделение «Единой России»

Политические интриги в Иркутской области парализовали отделение «Единой России» в Братске: проигравший на скандальных выборах мэра-2024 полковник ФСБ Сергей Серебренников сохраняет влияние на местное отделение партии, не отдавая пост секретаря новому главе города. Ему противодействует группа сенатора Андрея Чернышева, которая пытается провести конференцию, сместить бывшего главу и сделать руководителем мэра Александра Дубровина, как принято в политической традиции. Но Серебренников действует по согласованию с губернатором и секретарем реготделения ЕР Игорем Кобзевым, — утверждают инсайдеры URA.RU.
По результатам схватки двух единороссов Сергея Серебренникова и Александра Дубровина на выборах мэра Братска-2024 все ожидали, что проигравший полковник ФСБ получит «почетную пенсию» в виде должности в иркутском правительстве. Однако губернатор Кобзев, который поддерживал Серебренникова на выборах, не предложил ему новую работу, и тот начал интриговать против новой власти в Братске. 4 декабря агентство сообщало о том, что он выдвинул на пост главы Братского района свою ставленницу Ларису Павлову, что приведет к скандалам на выборах, ведь территория издавна закреплена за группой сенатора Андрея Чернышева. До победы на выборах мэра Братска ей управлял Александр Дубровин.
Противостояние продолжается и на партийном уровне: проиграв выборы мэра, Серебренников не стал покидать пост секретаря отделения «Единой России», и теперь партия, фактически, не подчиняется новому руководству города. Как сообщают источники агентства, часть отделения ЕР в Братске перешла на сторону Дубровина и пытается сместить Серебренникова с поста. Среди «бунтовщиков» — руководитель городского исполкома партии, депутат думы Братска Тамара Захарова.
«Сразу после выборов мэра она, в обход Серебренникова, собрала членов отделения и провела конференцию, на которой утвердили руководителя фракции в гордуме. Им стал руководитель производственно-торгового комплекса „Империя“ Аркадий Нестеренко. Серебренников называл это решение нелегитимным, потому что было принято без его участия, однако повлиять на ситуацию не смог», — говорит собеседник агентства.
На сегодня отделение партии в Братске расколото. Секретарь Серебренников ни разу не появился в соцсетях регионального отделения после выборов. По словам источников, он не появляется и в штабе партии. Ключевые решения принять без секретаря невозможно.
«Формальных поводов для того, чтобы снять Серебренникова с поста секретаря, нет. Это должно быть либо грубое нарушение устава, либо его личная инициатива. Сам он принял выжидательную позицию и просто занимает это место, блокируя возможность принятия решений», — отмечает источник, близкий к иркутскому истеблишменту, объясняя это тем, что возможности действующего секретаря ограничены из-за отсутствия кворума.
Попытки сместить Серебренникова происходят регулярно — говорят инсайдеры. По их словам, Тамара Захарова пытается провести общие собрания, однако Серебренников на них не приходит.
«В отделении партии раскол. В традициях „Единой России“ наделять функциями секретаря местного отделения мэра: это облегчает решение многих задач, например — исполнения партийных и национальных проектов. Когда секретарь находится в конфликте с мэром — это не та ситуация, которая будет хорошо отражаться на партии. Эти бурления в Братске еще не прекратились. Необходимые мероприятия провести не удается: кто-то не приходит, кого-то не оповещают, нарушаются правила. Ели эти вопросы не будут решены на местном уровне, то региональное отделение их поправит. Высшие партийные органы могут распустить отделение и сформировать по-новой», — говорит в беседе с URA.RU политобозреватель из Иркутска Галина Солонина.
Однако региональное отделение в конфликт не вмешивается, и в этом видят очередной этап негласного противостояния между губернатором Игорем Кобзевым и сенатором Андреем Чернышевым. Анонимный источник агентства в думе Братска так трактует молчание секретаря регионального отделения ЕР Кобзева: «Происходящее согласовано с губернатором. Он хочет „заложить бомбу“ под Дубровина и доказать, что он все еще главный и влиятельный, хоть его и обставили на выборах».
По словам того же источника, Серебренников неоднократно писал запросы в иркутское отделение «Единой России» с просьбой исключить из партии руководителя исполкома Тамару Захарову. Однако решения не последовало.
Агентство попыталось дозвониться до иркутского отделения «Единой России». На звонки не ответили. URA.RU направило письменный запрос, ответ на него ожидается.
Политконсультант из Иркутской области Владислав Шиндяев усмотрел в происходящем разногласии позитивную сторону. «То, что возникают противостояния, я бы рассматривал положительно. Это означает, что есть борьба и конкуренция. Кроме того, в Братске все происходит в рамках конкретных процедур, это абсолютно понятный процесс. Да, это идеальная конструкция, когда руководитель муниципалитета является руководителем местного отделения партии, но если мы посмотрим обзор по всей стране, то увидим, что это не всегда так. Происходящее в Братске — обычная ситуация в рамках борьбы в местном отделении», — комментирует URA.RU эксперт.
«Кобзеву в этой ситуации можно только посочувствовать, потому что он оказался между двух огней: и новый мэр Братска не сирота, и старый тоже. За каждым стоят серьезные люди, с которыми губернатору, в свете обсуждаемого решения о пролонгации его полномочий и возможных грядущих выборов, невыгодно портить отношения. Сам конфликт глобально не вредит губернатору. Чтобы заинтересовалось большое начальство в Москве, должно произойти что-то более существенное. Однако у Кобзева есть множество недоброжелателей, как в регионе, так и в Москве. И они могут использовать эту ситуацию, чтобы попытаться помешать его переизбранию», — отмечает политолог и эксперт по региональной политике Виталий Иванов.
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