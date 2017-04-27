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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:16  27 апреля 2017 0

Во Франции найден заброшенный салон Lada с раритетными автомобилями ФОТО

Десятки автомобилей ржавеют под открытым небомФото: Facebook/Ilia Karasev

Во Франции найден заброшенный салон Lada, в котором пылятся десятки раритетных автомобилей этой марки.

Склад автомобилей российского производства обнаружил Илья Карасев — участник сообщества Facebook для любителей исторических автомобилей. Фотографии брошенных машин он опубликовал в группе «Автомобильный исторический портал», сообщает Lenta.ru.

Бывший дилерский центр находится в окрестностях французского городка Макон. «Наткнулся на заброшенный автосалон LADA, неработающий уже наверное с 90-х. Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома», — написал пользователь.

Наталья Володина
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