00:16 27 апреля 2017 0

Десятки автомобилей ржавеют под открытым небом Фото: Facebook/Ilia Karasev

Во Франции найден заброшенный салон Lada, в котором пылятся десятки раритетных автомобилей этой марки.

Склад автомобилей российского производства обнаружил Илья Карасев — участник сообщества Facebook для любителей исторических автомобилей. Фотографии брошенных машин он опубликовал в группе «Автомобильный исторический портал», сообщает Lenta.ru.

Бывший дилерский центр находится в окрестностях французского городка Макон. «Наткнулся на заброшенный автосалон LADA, неработающий уже наверное с 90-х. Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома», — написал пользователь.