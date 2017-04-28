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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:49  28 апреля 2017 0

Куйвашев впервые в статусе «врио губернатора» выехал в область. И сразу спас репутацию Дерипаски

Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе, куйвашев евгений
Куйвашев начал свой предвыборный тур по областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев начал свой предвыборный тур по области с территории присутствия компании «Русал». Вместе с членами свердловского правительства глава региона принял участие в торжественном открытии нового производственной мощности на Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском.

Такую удачу молодого мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова чиновники объяснили просто. «Завод прославленный: в войну один этот завод против 20 фашистских стоял. А пять лет назад [номер 23 списка миллиардеров Форбс, владелец Русала Олег] Дерипаска приехал и сказал „закрыть эту помойку“. Не закрыли и сегодня даже планируют возродить электролизное производство. Губернатор ведь как раз дал поручение к Иннопрому определиться, кто станет поставщиком энергии — Росатом или СУГРЭС. Тогда будет разговор о тарифах и эту часть производства разморозят — а там и рост объемов, и рабочие места», — объяснил один из областных чиновников.

Маленькую аппаратную победу в этот день отпраздновал и первый вице-губернатор Алексей Орлов. Именно он сопровождал главу региона в символической первой поездке. Доволен ли он отсутствием своего коллеги и оппонента Владимира Тунгусова, уточнить не удалось, но внешне чиновник пребывал в превосходном настроении. К нему присоединились и министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Южного управленческого округа Михаил Астахов.

Сам глава региона прибыл на предприятие с небольшим опозданием. «Видимо задержался на переезде — там в это время всегда пробки», — со знанием дела заявили в пресс-службе администрации города. Евгения Куйвашева тут же подвели к стенду цеха кальцинации, где рассказали о производственных планах предприятия. Введенные недавно мощности позволят увеличить производство глинозема на 130 тыс тонн до почти 900 тысяч.

— Порошок белый, но это будущий алюминий, — смеясь протягивает белую бутылку главе региона гендиректор «Русала» Соловьев.

— Порошок-то белый дорогой сегодня, — шутит кто-то из чиновников за спинами.

— 40 долларов за тонну, — обрезает иронию металлург.

«Это событие по-настоящему значимо, — скажет глава региона, стоя под дугой красно-бело-черных шариков и открывая новый цех. — Пять лет назад было много скепсиса у компании Русал, как развивать глиноземное производство, развивать добычу бокситов. Мы тогда договорились с руководством компании, вошли в проект „Черемуховская глубокая“ и приняли решение развивать УАЗ, целью которого стало увеличение объемов добычи глинозема. Хочу поблагодарить компанию за то, что были сдержаны обещания — помните были серьезные волнения и сейчас их нет. Воодушевляет, что у компании есть видение того, как развиваться дальше».

После небольшой церемонии вручения наград лучшим работникам (уже стоя в толпе коллег, заводчане будут спрашивать друг друга «зачем нам это?» и «премию дадут к грамоте?») — вся «высокая» делегация произнесла торжественные речи и зашла под плакат с надписью «Модернизация — мост из настоящего в будущее».

Для большинства работников Уральского алюминиевого завода появление правительственной делегации и главы региона отразилось лишь на очереди в местной столовой, которую создали сопровождавшие чиновников журналисты.

Антон Ольшанников
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