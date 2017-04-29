14:31 29 апреля 2017 0

Челябинск встал в пробках ФОТО: "Телефакт"

Жители Челябинска недовольны тем, что из-за проведения 85-й общегородской легкоатлетической эстафеты 29 апреля перекрыты многие улицы. Центр города встал в пробках. О проведении эстафеты предупреждали заранее, но горожане все равно оказались не готовы.

«В субботу, 29 апреля, для проведения легкоатлетической эстафеты, кольцевой велогонки и гонки на лыжероллерах будет закрыто движение, в том числе для общественного транспорта, на участке проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Артиллерийской с 10-00 до 14-00 часов», — говорилось в сообщении на сайте мэрии.

Но перекрыли не только проспект Ленина, но и некоторые близлежащие улицы. На остальных улицах скопились пробки. «Свободы/Ленина перекрыто. От Карла Маркса уже не пропускают. Тимирязева стоит в сторону Российской от Цвилинга. 3 Интернационала перекрыта от Тимирязева», — пишут в соцсетях. В маршрутках высаживали людей посреди дороги. Некоторые отказывались возвращать деньги за проезд.

Общегородская эстафета проходит ежегодно и всегда, как и в соседнем Екатеринбурге, вызывает недовольство из-за перекрытия центрального проспекта. В соцсетях ругают власти и требуют, чтобы такие мероприятия проводили на стадионе, в городском бору или на отдаленных от центра улицах. Но те, кто участвует в эстафетах, пишут иначе. «Каждый год читаю одни и те же комменты. И у меня уже так сгорело, что прокомменчу. Советы побегать по лесу или по стадиону это бред. Там банально не хватит места на столько народу, и бегать толпой час по кругу, высчитывать сколько там каждый из бегунов пробежал, невозможно. Эстафете почти век, и никто ее перемещать в ж… города не будет. Да, сейчас популярность ЛА у нас близка к нулю, но в любом случае придется терпеть. Бегали и будем бегать», — написал один из участников.

Администрация Челябинска уже предупредила о том, как будут перекрыты улицы на 1 мая. «1 мая, в связи с проведением демонстраций, шествий и митингов, с 9.00 до 14 часов будет ограничено движение транспорта на улице Тимирязева от улицы Воровского до улицы Цвиллинга. Общественный транспорт будет пропускаться по мере прохождения шествующих. На полтора часа, с 11-00 до 12-30, ограничат движение транспорта на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга. Общественный транспорт также будет пропускаться по мере прохождения шествующих.мС 10-00 до 12 часов, без ограничения движения трамваев, будет перекрыта улица Цвиллинга (четная сторона) от площади Революции до городского сада имени Пушкина. Жителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут передвижения», — сообщает пресс-служба мэрии.