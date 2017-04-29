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Главные новости Курганской области
20:46  29 апреля 2017 0

«Нужно поддерживать порядок». Губернатор Кокорин объехал все субботники Кургана. В финале — награждение медалями из серебра. ФОТО

Субботник в Кургане., кокорин алексей, субботник, посадка елей
Алексей Кокорин принял участие в высадке деревьевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С раннего утра госслужащие, силовики, а также работники предприятий Кургана наводили порядок на улицах. Масштабный субботник прошел 29 апреля во всех районах города.

В парке Победы субботним утром было непривычно многолюдно -здесь трудились работники городской администрации и правительства. В сквере на улице К. Мяготина можно было встретить прокуроров в штатском — они сгребали мусор и убирали сухие ветки.

Глава региона Алексей Кокорин рассказал журналистам, что лично проконтролировал многие места, где проходила уборка. «Я многие места просмотрел, много недоделок. Но я всегда говорю, что разовые мероприятия не спасут ситуацию. Нужно поддерживать порядок», — отметил он.

Глава Зауралья также внес свой вклад в благоустройство города — он принял участие в высадке деревьев у Ледового дворца. 50 молодых елочек были высажены в честь знаменательного события — вручения хоккейной команде «Зауралье» серебряных медалей Кубка Братины.

На церемонии вручения наград в ледовом дворце собралось много болельщиков. Все они высыпали во двор, чтобы понаблюдать за продолжением церемонии. Во дворе все было приготовлено заранее — в заранее выкопанные ямки уже были размещены саженцы. Рядом с каждой елочкой воткнули лопату. Хоккеистам и почетным гостям осталось только засыпать корни землей.

Было заметно, что губернатор воодушевлен победами команды — во двор он вышел в приподнятом настроении. Алексей Кокорин активно работал лопатой, укореняя елочку и даже успел помочь своим соседям. Затем все участники церемонии собрались для совместного фото. «С хорошей игрой вернулись и зрители на трибуны. Победа — это длительный процесс. как спортсмен я могу сказать, что достичь какого-то результата проще, чем этот результат закрепить», — отметил Алексей Кокорин, который является мастером спорта по стрельбе

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Замгубернатора Сергей Чебыкин работал в парке Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Болельщики команды еще долго не отпускали игроков — брали у них автографы и делали селфи с хоккеистами.

Татьяна Жаткина
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