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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:40  03 мая 2017 0

«Шарахаться не надо по ночам!» Уральцы в соцсетях поиздевались над девушкой, которую изнасиловал психопат

Клипарт. Насилие , страх, жертва, боль, насилие, женщина
Жертве насильника всего 19 летФото: depositphotos.com © URA.RU

В Новоуральске психически больной мужчина изнасиловал молодую женщину. После появления информации о нападении в местных СМИ, горожане в соцсетях обвинили жертву в том, что она сама спровоцировала нападение.

«Шарахаться по ночам надо меньше», — написала Наталья Рудакова. «А есть шанс того, что девка просто дала парню, а ей что-то не понравилось. Или он ее послал после секса, и она решила придумать историю про изнасилование. Ну, это только гипотеза, Шурыгина же придумала изнасилование», — считает Александр Абакумов.

Неожиданно на комментарии ответила девушка по имени Ада, заявившая, что это именно она попала в беду.

«Я тот человек, которого изнасиловали. Я шла не в вызывающей одежде. Путем, которым ходила три года. Да, я задержалась у знакомой, вы никогда не задерживались? Я кричала, но знаете, никто не помог. Все проходили мимо», — ответила девушка.

После у пострадавшей нашлись и защитники. Горожанки посочувствовали жертве и поделились своим опытом самообороны. «Как обычно, пострадала девушка и она сама стала виноватой… Даже нахождение в трусах на улице не должно приводить к насилию. У меня два шокера, один в машине и один с собой. Любое средство самозащиты не дает гарантии безопасности, оно дает минуту, пока нападающий очухается и побежит за жертвой! В это время надо орать, визжать, привлекая внимание», — заметила Ольга Войнова.

«Хорошо, что осталась жива! Совет: купи шокер. Я, например, одно время ходила с ножом кнопочным — придавал уверенности. Это не ты плохая, это он козел», — эмоционально отреагировала Ирина Симонова.

Как сообщает портал «Новости Новоуральска», полиции удалось задержать насильника по горячим следам. Мужчина страдает расстройством психики и в данный момент находится в психиатрическом отделении горбольницы, где, вероятнее всего, и будет дожидаться суда. Его жертве всего 19 лет.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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