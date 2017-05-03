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03 мая 2017
02 мая 2017
21:20  03 мая 2017 0

Защитник детей в ХМАО обвинила родителей в беспечности, из-за которой происходят трагедии

Татьяна Моховикова (справа) назвала детский травматизм одной из острейших социальных проблем ХМАОФото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова открыла новые детали в деле с ребенком, пострадавшим в результате падения школьного забора. Омбудсмен заявила в среду, 3 мая, «URA.RU», что детский травматизм является значимой проблемой в регионе и происходит из-за беспечности родителей и других ответственных лиц.

«На ребенка упали не ворота, а фрагмент школьного ограждения, выпадению которого способствовал другой несовершеннолетний, взгромоздившийся на него. Визуальная проверка ограждения проводилась незадолго до инцидента — 25 апреля 2017 года. Нарушений установлено не было. Окончательные результаты будут подведены после проверки, которая в настоящее время проводится администрацией Сургута и Сургутским следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по Югре», — сообщила Татьяна Моховикова.

По мнению омбудсмена, статистика детского травматизма в регионе и стране является существенной проблемой и повторяется год за годом.

Основной причиной трагедий является беспечность взрослых — родителей, лиц, ответственных за создание безопасных условий пребывания детей в различных учреждениях.

Количество происшествий, связанных с детьми и подростками, в регионе существенно увеличилось. Так, в Сургуте между дверей автобуса зажало 12-летнюю девочку. Водитель, не убедившись, что все пассажиры вышли, закрыл двери и зажал рюкзак ребенка. После этого машина начала движение, ребенка протащило по асфальту. Школьница получила травмы и была госпитализирована.

Ранее в декабре 2016 года 10 детей погибли, попав в автокатастрофу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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