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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
23:45  03 мая 2017 1

Facebook наймет три тысячи сотрудников для поиска жестоких видео

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, гаджеты, мобильные телефоны
Марк Цукерберг хочет сделать социальную сеть безопаснееФото: Pixabay.com

Руководство Facebook наймет 3000 сотрудников, которым предстоять искать на просторах социальной сети малоприятный контент — видео убийств и самоубийств, которые в последнее время заполонили платформу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Основатель Facebook и ее исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что в данный момент от пользователей поступают миллионы на жалоб на жестокий контент. В результате было принято решение о существенном расширении штата компании, который в данный составляет 4,5 тысячи человек, сообщает «Газета.ру».

«Если мы собираемся строить безопасное общество, мы должны реагировать как можно быстрее», — заявил Цукерберг.

В апреле текущего года житель американского города Кливленд вел трансляцию убийства местного пенсионера в прямом эфире. Позже аналогичное видео было опубликовано жителем Таиланда, который убил собственную дочь.

Сергей Макеев
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