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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:49  26 апреля 2017 4

Мужчина убил свою дочь в прямом эфире Facebook

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook
Facebook используют для трансляции жутких преступленийФото: Pixabay.com

Житель Пхукета в Таиланде провел в эфире Facebook трансляцию убийства 11-месячной дочери, после чего покончил с собой. Запись преступления была доступна всем пользователям в течение суток.

Гибель мужчины не попала на кадры, однако его тело позже нашли рядом с трупом ребенка. Руководство Facebook приняло решение пересмотреть правила мониторинга видеотрансляций с содержанием сцен жестокости, пишет «Федеральное агентство новостей».

За последнее время в Интернет попало несколько резонансных трансляций жестоких преступлений. Так, в апреле американец убил незнакомого пенсионера на одной из улиц в Кливленде. Буквально на этой неделе суд в Швеции отправил под арест троих мужчин по обвинению в изнасиловании, которое попало в Сеть.

Лев Истомин
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