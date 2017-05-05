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05 мая 2017
12:12  05 мая 2017 0

Белые металлурги поздравляют ветеранов с Днем Победы. «Память о вашем подвиге навсегда останется в сердцах»

В группе ЧТПЗ поздравляют ветеранов с Днем ПобедыФото: пресс-служба Группы ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (входят в группу ЧТПЗ) проводят целую серию торжественных мероприятий, посвященных 72-летию Великой Победы. Как отметили в пресс-службе группы ЧТПЗ, в праздновании годовщины Великой Победы примут участие более 1,7 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла.

8 мая в Челябинске состоится митинг в честь воинов и тружеников тыла у Мемориала Памяти в Ленинском районе с участием ветеранов и сотрудников группы ЧТПЗ. На следующий день, 9 мая, заводчане примут участие в 66-й легкоатлетической эстафете на стадионе СК «Восход». Во Дворце культуры ЧТПЗ пройдет концерт «Спасибо за Победу, ветераны» с выступлением творческих коллективов и военно-духового оркестра. Кормить гостей праздника будет военно-полевая кухня.

Накануне, 4 мая, в Первоуральске в ДК ПНТЗ для ветеранов и сотрудников завода состоялся музыкальный концерт «И помнит мир спасенный». 8 мая во Дворце водных видов спорта пройдут «Военные учения на воде» для детей, а 6 мая состоится 83-я легкоатлетическая эстафета. В День Победы белые металлурги примут участие в торжественном митинге у Вечного огня на площади перед заводоуправлением. К празднику сотрудники ПНТЗ обновили обелиск.

Как отметил акционер группы ЧТПЗ Александр Федоров, для белых металлургов, как и для всех россиян, 9 мая — особенная дата. В годы Великой Отечественной войны трубники самоотверженной работой в тылу помогали ковать победу. «С большой теплотой поздравляю с Днем Великой Победы тех, кто героически отстаивал независимость нашей страны — дорогих ветеранов. Память о вашем подвиге навсегда останется в наших сердцах. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!» — поздравил победителей Федоров.

В пресс-службе компании отметили, что заводчане примут участие и в городских мероприятиях — торжественных парадах, шествии «Бессмертного полка», спортивных состязаниях, праздничных митингах и гуляниях в честь Дня Победы.

Нина Калинина
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