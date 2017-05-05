Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

17:09 05 мая 2017 0

Движение в центре Екатеринбурга снова будет парализовано многокилометровыми пробками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу, 5 мая, в центре Екатеринбурга пройдет генеральная репетиция парада Победы, сообщает пресс-служба мэрии. Это значит, что с 19:00 на время прохождения колонн военной техники сотрудники ГИБДД будут ограничивать движение на некоторых улицах, а в 20:00 вовсе перекроют центральную часть города.

В прошлый раз, 2 мая, такие действия едва не обернулись скандалом. Социальные сети заполонили сообщения и комментарии недовольных жителей уральской столицы, которые из-за перекрытия улиц застряли в многокилометровых пробках. Тогда, кстати, редакция «URA.RU» пыталась разобраться, кто стал инициатором столь ранних репетиций, и по чьей просьбе тяжелую технику начинают стягивать в центр с 19:00. Правда, ответа на эти вопросы получить так и не удалось: до ГИБДД мы не дозвонились, а ЦВО и администрация на себя ответственность брать не стали.

Чтобы вы не застряли в пробках и успели выбрать альтернативный для себя маршрут, напоминаем, что с 19:00 ГИБДД будут временно ограничивать движение по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй; по улице Новосибирской второй, от улицы Санаторной до улицы Палисадной; по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до улицы Большакова; по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти; по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Белореченской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до проспекта Ленина; по улице Московской, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина; по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина.

Что касается самой репетиции и центра города, то с 20:00 до 04:00 будет не проехать по по проспекту Ленина, от улицы Луначарского до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.