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10 мая 2017
10:21  10 мая 2017 0

Скончался кинокритик Даниил Дондурей

Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, дондурей даниил
Кинокритик скончался на 69-м году жизниФото: Владимир Андреев © URA.RU

На 69-м году скончался известный кинокритик Даниил Дондурей, с 1993 года возглавлявший редакцию журнала «Искусство кино». Печальную новость сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» режиссер Виталий Манский.

«В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются, — написал Манский. — Прощай, друг!». По словам режиссера, кинокритик в последнее время серьезно болел.

Даниил Дондурей родился в 1948 году, окончил факультет теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. Входил в состав Совета по правам человека при президенте России, также принимал участие в работе комиссии по правам журналистов.

Дондурей не раз подчеркивал, что кино без критики не существует. В прошлом году он вошел в число лауреатов Национальной кинематографической премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование, напоминает телеканал 360.

Лев Истомин
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