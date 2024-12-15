Кадыров подтвердил прилеты беспилотников по Грозному

Сегодня утром Грозный был атакован тремя беспилотниками. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа „АХМАТ-Грозный“ Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он добавил, что жертв и пострадавших нет. Кадыров пообещал ответить на такие атаки более жесткими мерами. По его словам, уже сегодня российские ВКС нанесли удары по объектам в Харькове, в результате чего были ликвидированы 200 украинских военнослужащих.
Жители Грозного утром 15 декабря сообщали о взрывах в городе. 12 декабря Грозный также подвергся атаке украинских дронов, один из которых был сбит над казармами спецполка полиции, четыре бойца получили легкие ранения, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.