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11 мая 2017
14:32  11 мая 2017 2

Эксперты рассказали, как скажется постановление Медведева на росте тарифов ЖКХ

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер подписал странный документ по тарифамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Постановление российского премьера Дмитрия Медведева об изменениях в системе ценообразования в коммунальной сфере со следующего года коснется небольшого круга отраслевых предприятий.

По мнению представителя Высшей школы государственного управления РАНХ и ГС Игоря Кокина, документ выглядит странным из-за того, что в стране запрещена законом передача в аренду предприятий теплового и водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает пять лет, пишет портал «Экономика сегодня».

Таким образом, постановление Медведева затронет относительно небольшой круг действующих предприятий, а рядовые потребители ресурсов не заметят никаких изменений, так как сейчас большинство коммунальных предприятий действуют на основе концессионных соглашений.

В данных соглашениях определена стоимость тарифов на ближайшие 10-15 лет, поэтому их изменения в ближайшие годы не предвидятся.

Лев Истомин
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