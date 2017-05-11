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11 мая 2017
19:20  11 мая 2017 0

Чаплин назвал мягким приговор Соколовскому. «Да покарает Господь смертью всех, кто совершает такой грех»

Протоиерей Всеволод Чаплин в Екатеринбурге, чаплин всесолод
Чаплин резко прокомментировал исход уголовного дела блогера СоколовскогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Протоиерей Всеволод Чаплин, возглавлявший ранее Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию Церкви и общества, назвал приговор блогеру Руслану Соколовскому «мягковатым», отметив при этом, что само решение суда играет в этой истории не основную роль.

Главное, по его словам, чтобы он [приговор] подействовал и чтобы никто и никогда более не употреблял нецензурные слова «в сочетании с именем Бога или со священным символом». Об этом Чаплин написал на своей странице в Facebook.

«Если такие действия продолжатся — нужны будут реальные тюремные сроки. Если их не будет — да покарает Господь смертью и страданиями всех, кто совершает такой грех, одобряет его или молчит по его поводу. Если все это продолжится — покарает Бог и наш народ. Ведь народ, не умеющий защитить святыни, не достоин и жизни», — заявил протоиерей, подчеркнув, что его удивляет молчание «официальных спикеров», готовых, по его мнению, похвалить суд за мягкость и милосердие.

11 мая суд в Екатеринбурге вынес приговор блогеру Соколовскому, который ловил покемонов в Храме на Крови. По обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с запретом менять место жительства и посещать массовые мероприятия.

Сергей Демин
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