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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:35  12 мая 2017 0

Уральцев возмутила молодая мать, усадившая годовалого ребенка в лодку без жилета. ВИДЕО

Учения спасателей МЧС Курган, спасательный круг
Годовалого ребенка посадили в лодку без спасательных средствФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Каменска-Уральского возмутило поведение молодой матери и ее подруги. Женщины силой заставили маленького ребенка сесть в резиновую лодку, причем на ребенке не было никаких спасательных средств.

«Прогуливались семьей в Старом Каменске на плотине. Две девушки лет 20 пытались посадить годовалого ребенка в одноместную резиновую лодку. На улице дул сильный ветер, на реке волна. Ребенок боялся подойти к ним. На малыше даже жилета спасательного не было. На мое замечание одна из девушек недовольно ответила, мол, мы уже давно катаемся и ничего не случилось», — сообщил в соцсетях горожанин.

Другие уральцы его поддержали.

«Ужас, безголовые!» — считает Оксана Коковина.

«Правильно, что им сказал, молодец!» — уверен Александр Андреев.

«Молодые мамашки, что с них взять, бестолковые и неопытные», — решил Никита Ильинский.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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