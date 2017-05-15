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15 мая 2017
21:36  15 мая 2017 0

Суд признал законным прекращение производства по делу о передаче Исаакия РПЦ

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского, исаакиевский сквер
Спор по собору привел противников в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении дела о передаче Исаакиевского собора РПЦ, которую подали противники передачи музея властям Санкт-Петербурга.

Теперь первое решение Смольнинского районного суда останется без всяких изменений, а жалоба, соответственно, без удовлетворения, пишет «Национальная служба новостей».

Производство по иску, который оспаривал решение Комитета имущественных отношений города относительно передачи собора Русской православной церкви, прекратили в середине марта этого года.

Первый иск, который подали противники передачи, суд отклонил еще в январе 2017 года.

Лев Истомин
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