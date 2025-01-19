Российские пользователи жалуются на сбои в TikTok

Жители России, пользующиеся видеосервисом TikTok жалуются на сбои в его работе. Об этом сообщает сервис мониторинга работоспособности других сервисов и сайтов в России «СбойРФ».
«Tik Tok — Количество жалоб за сегодня: 3392», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса. Полноценная работа видеосервиса в России была приостановлена весной 2022 года, при этом частичный функционал TikTok оставался доступным. Пользователи могут входить в свои аккаунты и смотреть видео
Сегодня, 19 января, в США начал действовать запрет на TikTok из-за вступившего в силу закона. Еще в апреле прошлого года администрация президента Джо Байдена пригрозила китайской компании ByteDance ввести закон о запрете TikTok, если она не продаст свои американские активы до 19 января.
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