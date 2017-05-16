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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:01  16 мая 2017 0

Власти Екатеринбурга продадут недвижимость в центре города

Фотоколлаж - Храм -администрация Екатеринбурга, храм администрация, мэрия Екатеринбурга храм
Мэрия Екатеринбурга хочет заработать денег на продаже недвижимостиФото: «URA.Ru» © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена выставить на продажу три помещения и одно здание, находящиеся в собственности города. Об этом во вторник, 16 мая, на заседании комиссии по муниципальной собственности заявил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров.

Так, по его словам, мэрия выставит на аукцион здание по адресу ул. 8 Марта, 78а, за 12 млн рублей; цокольный этаж дома 84 по улице Малышева (490 тыс рублей); подвал дома 25 по улице Ломоносова (1,1 млн рублей); нежилое помещение в доме 10 по улице Чернышевского (560 тыс рублей).

Перечень будет вынесен на обсуждение Думы, ближайшее заседание которой запланировано на 23 мая.

Сергей Демин
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