Власти Екатеринбурга продадут недвижимость в центре города

11:01 16 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга хочет заработать денег на продаже недвижимости Фото: «URA.Ru» © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена выставить на продажу три помещения и одно здание, находящиеся в собственности города. Об этом во вторник, 16 мая, на заседании комиссии по муниципальной собственности заявил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров.

Так, по его словам, мэрия выставит на аукцион здание по адресу ул. 8 Марта, 78а, за 12 млн рублей; цокольный этаж дома 84 по улице Малышева (490 тыс рублей); подвал дома 25 по улице Ломоносова (1,1 млн рублей); нежилое помещение в доме 10 по улице Чернышевского (560 тыс рублей).

Перечень будет вынесен на обсуждение Думы, ближайшее заседание которой запланировано на 23 мая.