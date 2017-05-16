18:16 16 мая 2017 0

По данным "Яндекса", за февраль — март этого года сервисом воспользовалось свыше 10 миллионов украинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский президент Петр Порошенко подписал документ о блокировке российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и интернет-ресурсов Mail.ru и Yandex.ru на Украине. От решения украинских властей пострадают в первую очередь миллионы пользователей-украинцев, которые общаются между собой на российских ресурсах и поддерживают отношения с друзьями и родственниками из России, заявили опрошенные «URA.RU» эксперты.

Политика Киева по планомерному разрыву отношений с Россией во всех сферах ведется давно: сначала торговые и экономические связи, потом финансовый сектор, сейчас — интернет-пространство, напомнил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. «Все помнят историю с «выдавливанием» дочек российских банков с украинского финансового рынка. Сейчас наступил черед интернет-рынка, пытаются «выдавить» те популярные сервисы, которые у граждан Украины пользуются спросом.

Я думаю, что это нанесет ущерб только гражданам Украины, которым будет запрещен доступ в социальные сети, и к своим почтовым ящикам, и к хорошим поисковым сервисам».

Эксперт отмечает, что у Украины нет собственных масштабных интернет-проектов и от санкций, возможно, выиграют конкуренты, такие как Facebook, Google и другие иностранные поисковики.

Если очередные санкции аппарата Порошенко не нанесут серьезного ущерба экономике России, то общекультурные и человеческие отношениям между людьми пострадают. Кроме того, это ущемит права украинцев, считает замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. По данным «Яндекса», за февраль—март этого года сервисом воспользовалось свыше 10 миллионов украинцев.

«Пострадают граждане Украины: они не смогут общаться не только со своими друзьями из России, но и между собой в этих социальных сетях.

Это явно ухудшит условия для граждан Украины. Это прямое откровенное наступление на свободу слова!»

По мнению политолога, такое кардинальное решение Киева говорит лишь «о возрастающей слабости украинской власти», которая исчерпала значимые аргументы в информационной борьбе, в том числе в интернете. Он предположил, что на этом запреты в Сети не закончатся. Пока украинцы могут смотреть российские каналы в интернете, которые были несколько лет были запрещены.

Эксперт Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев говорит об очередном шаге к введению тотальной политической цензуры в стране.

«Украина двигается в сторону тоталитарности и все масштабнее вводит цензуру. Это тренд в сторону Северной Кореи, когда отключают целый сегмент интернета.

На Украине более 25 миллионов человек пользуются соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». По всей видимости, Киев не может их контролировать, поэтому пытается просто запретить ими пользоваться и в то же время разорвать связи между семьями, которые живут в России и на Украине», — заявил политолог «URA.RU». Эксперт также отметил, что если бы эта инициатива исходила от любой другой страны, то и ЕС, и США выразили бы свой протест, но в данном случае мы наблюдаем политику двойных стандартов по отношению к Украине и России.