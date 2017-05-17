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17 мая 2017
11:11  17 мая 2017 1

«Виновным тебя делают, Серега». Сослуживец офицера, фигуранта дела о крушении МН17, записал видеопослание

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина
В крушении самолета в Донбасе обвиняют российского офицераФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Сослуживец российского офицера Сергея Дубинского, который является основным фигурантом дела о крушении лайнера Малайзийских авиалиний МН17 в Донбассе, Сергей Тиунов обратился к боевому товарищу с видеопосланием. Он заявил, что готов защищать его интересы в суде.

После катастрофа украинским спецслужбам удалось перехватить переговоры ополченцев с позывными «Хмурый» и «Бурят». на одной записи ополченцы говорят о деталях транспортировки ракетного комплекса «Бук» по Донецкой области, на другой — после крушения самолета — обсуждают вопросы об отводе комплекса.

Журналисты «Новой газеты» после разговора по телефону с Сергеем Дубинским обратились к экспертам лаборатории фоноскопических исследований Voxalys при Институте нейрологии и физиологии Гётеборгского университета, которые установили, что голоса Дубинского и «Хмурого» принадлежат одному и тому же человеку.

Тиунов также узнал голос своего однополчанина, российского полковника Сергея Дубинского. Он сообщил журналистам, что его боевой товарищ в последние два года не выходит на связь. В видеообращении он предложил вместе подумать Дубинскому, как выйти из ситуации.

«Виновным тебя делают, Серега, — говорит в обращении к другу Тиунов. — Понятно, что для них [голландских следователей] ты — самое слабое звено. Они не могут дотянуться до тех людей, которые давали команды, которые нажимали на кнопки, которые ловили в прицел этот самолет. А ты засветился, твой голос идентифицирован, и они тебя делают крайним».

Тиунов предлагает товарищу юридическую помощь, так как не хочет, чтобы он один нес ответственность за катастрофу «Боинга». Сам Дубинский на это послание не ответил и на запланированную встречу с журналистами не пришел.

Катастрофа «Боинга» произошла над Донецкой областью 17 июля 2014 года и унесла жизни 298 человек. По предварительной версии в самолет попал снаряд, выпущенный из «Бука».

Нина Калинина
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