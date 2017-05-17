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17 мая 2017
16 мая 2017
13:16  17 мая 2017 0

В открывшейся после массового отравления столовой УрФУ нашли тараканов. ФОТО

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
В Роспотребнадзоре готовы принять жалобу студентов УрФУФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) делятся в социальных сетях шокирующими кадрами, якобы снятыми в столовой №4 главного учебного корпуса на улице Мира, 19.

«Как вам такие соседи за столом? Зато микроволновки убрали…», — пишут учащиеся в одной из университетских групп.

Студенты отнеслись к ситуации с юмором — под записью появляются ироничные комментарии: «Милашки, домой бы всех забрала»; «Нормальные соседи, вещи свои не разбрасывают, места не занимают»; «Главное, чтобы дружелюбные были»; «Расслабься, они подносы уносят».

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В УрФУ усомнились в достоверности снимков Фото: соцсети

Отметим, столовая №4 в апреле была закрыта на месяц после заражения 13 посетителей острой кишечной инфекцией. «Было проведено административное расследование, суд приостановил деятельность столовой. После устранения нарушений она восстановила работу. — рассказала „URA.RU“ пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева. — Документы будут рассмотрены в скором времени, виновные понесут ответственность. Если новые факты есть, то, конечно, студентам необходимо обратиться с жалобой в органы Роспотребнадзора. При поступлении сведений будут проведены дальнейшие надзорные мероприятия».

Между тем в пресс-службе УрФУ усомнились в достоверности снимков и отказались прокомментировать ситуацию.

Как писало «URA.RU» ранее, после проверки ведомства в апреле оказалось, что повара, готовящие для студентов, не соблюдали санитарные нормы. Посуда плохо промывалась, еда хранилась вне холодильников и быстро портилась, что не мешало сотрудникам продавать ее студентам и сотрудникам вуза. После инцидента все столовые в ГУКе несколько дней были закрыты на проверку, из автоматов по выдаче еды исчезла вся продукция.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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