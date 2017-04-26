{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:19  26 апреля 2017 2

В УрФУ на месяц закрыли столовую из-за отравления студентов

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Студенты УрФУ остались без столовойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столовая №4 в ГУКе УрФУ на Мира, 19 не будет работать 30 дней. Такое решение принял свердловский Роспотребнадзор.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе 13 посетителей столовой заболели острой кишечной инфекцией. После проверки оказалось, что повара, готовящие для студентов, не соблюдали санитарные нормы. Посуда плохо промывалась, еда хранилась вне холодильников и быстро портилась, что не мешало сотрудникам продавать ее студентам и сотрудникам вуза. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции — норовирус.

В УрФУ признали наличие проблем. Все столовые в ГУКе несколько дней были закрыты на проверку, из автоматов по выдаче еды исчезла вся продукция.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров